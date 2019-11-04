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Все про:пожар (3747) ГСЧС (2322) вода (317)

 В течение недели во время пожаров в Украине погибли 23 человека, на водных объектах - 12, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 28.10 по 04.11 во время пожаров в Украине погибли 23 человека, на водных объектах - 12.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, в течение недели возникла 1 чрезвычайная ситуация.

С начала недели зарегистрировано 2 тыс. 230 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 32 человека.

Ликвидировано 1 тыс. 796 пожаров, спасены на пожарах 26 человек и не допущено уничтожение огнем 559 зданий и 43 ед. техники. На пожарах погибли 23 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 22 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 300 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 471 взрывоопасный предмет.

В течение недели на водных объектах погибли 12 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3157583
 
 
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Марія Мадзігон
13 год ·

🤯ВАТА НА МАЙДАНІ:
🔻про порноскандал і легалізацію проституції
🔺про 90% українців без інтернету
🔻про відступ військ, та останні новини України - запитую у громадян на вулицях Києва....
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Итого 35 человек. А сколько погибло на дорогах?
Эти потери зебобиков,уставших от войны,не волнуют,потому,что о них не кричат из каждого утюга?
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