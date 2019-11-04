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 Политика Украины
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Все про:Канада (1321) НАТО (6545) Шир Эндрю (1)

 Канадская оппозиция будет содействовать евроатлантической интеграции Украины, - глава Консервативной партии Шир

Консервативная партия Канады всегда будет поддерживать Украину и ее евроатлантические устремления.

Об этом заявил лидер Консервативной партии Канады Эндрю Шир, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Канадские консерваторы всегда будут стоять вместе с Украиной в ее борьбе за свободу и успешное будущее. Наше предыдущее консервативное правительство предприняло практические меры для помощи Украине. В том числе направило военных инструкторов, предоставило военную помощь и наложил широкие санкции на российских чиновников, ответственных за войну. Мы и в дальнейшем будем выступать в поддержку Украины и содействовать ее евроатлантическим устремлениям", - отметил Шир.

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Он напомнил, что Канада была первой западной страной, которая признала независимость Украины.

"В тот день образовалась прочная связь, которой государства и народы пользуются до сих пор. С недавних пор Украина была вынуждена снова оборонять свою свободу. Я горжусь твердой позицией Консервативной партии по защите украинского суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул политик.

Шир добавил: его страна гордится тем, что является домом для 1,4 млн канадцев украинского происхождения.

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"Эти трудолюбивые люди сделали большой вклад в канадское общество и помогли построить сильную, свободную и плюралистическую Канаду", - подытожил политик.

Источник: https://censor.net.ua/n3157576
 
   
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А тебе лише гроші цікавлять?
Втім, за європейські "деньги" суверенітетом платить доводиться. І не тільки суверенітетом.
Тай скільки тих "денег", ледь-ледь на владу вистачає.
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А шо забугорним тролякам не подобається?
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Канадская оппозиция будет содействовать евроатлантической интеграции Украины, - глава Консервативной партии Шир - Цензор.НЕТ 9372"Цензор", не тормози - давай новость о жэншине третьего тысячелетия!
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Це вже не актуально.
Нам потрібно знати стан першої леді.
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Язік "по-французски" усовершенствовать...
🧐
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Нас тупило светлое будунище..
Какато кактото...
Не умничай-забанят..
😁
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Мабуть в Канаді незабаром відбудуться вибори.
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Пока у Украины конфликт с РФ, Украину в НАТО не возьмут, а конфликт будет всегда пока есть РФ. Если не будет РФ, то Украине не нужно НАТО.
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