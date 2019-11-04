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 Происшествия, Общество
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 Украинская сторона CЦКК опровергла информацию о разведении сил в Петровском 4 ноября: "Очередная провокация"

Украинская сторона СЦКК опровергла информацию оккупантов о вероятном разведении сил и средств возле Петровского 4 ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК информирует, что 03.11.2019 в ряде СМИ появилась информация о том, что оккупационная власть 04.11.2019 г. готова приступить к началу разведения сил и средств на участке №3 "Петровское", в знак чего запустят белую сигнальную ракету в 12:00 (по киевскому времени) 4 ноября.

В этом контексте, заявления представителей оккупационных властей относительно намерений начать процесс разведения на участке №3 является ничем иным как очередной провокацией и очковтирательством мировому сообществу.

Таким образом, выдавая воображаемое за желаемое, главари самопровозглашенных квазиобразований не соблюдают Минские договоренности и взятые на себя обязательства в формате Трехсторонней контактной группы по установлению устойчивого режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стороны подтвердили разведение сил в районе Золотого, запланирован демонтаж фортификационных сооружений и разминирование, - СММ ОБСЕ

Также сообщается, что согласно данным отчета СММ ОБСЕ от 31.10.2019 г., последнее нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований РФ в пределах участка № 3 "Петровское" зафиксировано 30.10.2019 года.

Следует отметить что, согласно Минских договоренностей, условием начала разведения сил и средств является верификация СММ ОБСЕ соблюдения режима полного прекращения огня в течение семи суток.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Тактическая обстановка возле Петровского и Богдановки - сроки разведения срываются

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября заявил, что разведение сил в районе Петровского запланировано на 4 ноября.

Украинская сторона CЦКК опровергла информацию о разведении сил в Петровском 4 ноября: Очередная провокация 01

Источник: https://censor.net.ua/n3157575
 
 
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Ну, як Кремль накаже- так Зеленський і зробить.
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тут ґебельси пукіна та місцеві марамої яким не вигідне розведення військ та придушення фашистів -пропукінців аж сіпаються в судомах =намагаються з лайна пулі лепити.. "Очередная провокация": украинская сторона CЦКК опровергла информацию о вероятном разведении сил возле Петровского 4 ноября - Цензор.НЕТ 6190 а воно Ж не виходить ніяк..
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Какая то мышиная возня на фоне не прекращающизся обстрелов.
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Ща 🐕🐖 ферма на кизяк изойдьот..
😀
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Сумасшедшие зесепаросвинособаки уныло поскуливают про ферму потому как по теме нет ничего а кушать надо...
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Просто стаду🐖🐖🐖 никто не собирался что-то пояснять, а просто вбросили простой, понятный и близкий лозунг, типа: "Хрю!" и стадо легко подхватило "хрю-хрю-хрю". Любой вопрос, глубже этого "хрю" не будет понят и вызовет агрессию.
🤑
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Через скільки часу "роз*яснення" приберете ?
Скоро блазень встане, вказівку дасть (зе-приставка очі вибалушить) - і розведете, як миленькі.
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"янелох42" здасть все що накаже пуйло
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 6 ч.6 часов назад



Депутат "Слуги народа" Бужанский репостит сепара-антимайдановца Завгороднего, висящего на Миротворце. Вот такие интересные друзья у Бужанского.
А еще оно стебется над Зе и его партией, что должно понравится @ZelenskyyUa и @TheBankova. Кароч, вляпался Максимка "Чергова провокація": українська сторона CЦКК спростувала інформацію про ймовірне розведення сил біля Петрівского 4 листопада - Цензор.НЕТ 4728

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Запитав у знайомого ветерана АТО, чи є хоч один позитив від розведення військ. Він відповів: "Аякже, в мене знову буде дві ноги".
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