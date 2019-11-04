 Украинская сторона CЦКК опровергла информацию о разведении сил в Петровском 4 ноября: "Очередная провокация"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК информирует, что 03.11.2019 в ряде СМИ появилась информация о том, что оккупационная власть 04.11.2019 г. готова приступить к началу разведения сил и средств на участке №3 "Петровское", в знак чего запустят белую сигнальную ракету в 12:00 (по киевскому времени) 4 ноября.

В этом контексте, заявления представителей оккупационных властей относительно намерений начать процесс разведения на участке №3 является ничем иным как очередной провокацией и очковтирательством мировому сообществу.

Таким образом, выдавая воображаемое за желаемое, главари самопровозглашенных квазиобразований не соблюдают Минские договоренности и взятые на себя обязательства в формате Трехсторонней контактной группы по установлению устойчивого режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что согласно данным отчета СММ ОБСЕ от 31.10.2019 г., последнее нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований РФ в пределах участка № 3 "Петровское" зафиксировано 30.10.2019 года.

Следует отметить что, согласно Минских договоренностей, условием начала разведения сил и средств является верификация СММ ОБСЕ соблюдения режима полного прекращения огня в течение семи суток.

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Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября заявил, что разведение сил в районе Петровского запланировано на 4 ноября.