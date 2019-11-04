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Все про:Днепр_река (208) рыба (168) Херсонщина (833) Гусев Юрий (7)

 Массовый мор рыбы зафиксировали в Днепре на Херсонщине. ФОТОрепортаж

Массовый мор рыбы обнаружили в Днепре возле Херсонского морского торгового порта. Глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев поручил разобраться в ситуации.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Гусев дал поручение заместителю Сергей Козырю совместно с Департаментом экологии Херсонской областной государственная администрация с привлечением природоохранных и правоохранительных органов области немедленно разобраться в данной ситуации.

Массовый мор рыбы зафиксировали в Днепре на Херсонщине 01

Он отметил, что виновные в море рыбы на Херсонщине будут привлечены к ответственности для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разрешения на вылов и разведение рыбы будут продавать через ProZorro, - Минэкоэнерго

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"В нашей области все должно быть по закону и закон должен быть один для всех", - отметил глава области.

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Фото: Гусев/Facebook

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Источник: https://censor.net.ua/n3157571
 
 
 Топ комментарии
 
А їм пофігу. У нас те ж саме. Здарова. Масовий мор риби зафіксували в Дніпрі на Херсонщині - Цензор.НЕТ 8480 Вже готуєшся в турне?
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За один лишний хвост- конские штрафы, а тут тысячами вымерла. Система водохранилищ на Днепре уничтожает реку и экосистему Украины. В этом году Днепр начал цвести вначале июня, когда вода только начала прогреваться. Сроду такого не было сколько живу. Обычно-середина или конец июля. А в хорошую зиму замор из-за слабого течения и отсутствия кислорода.
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Самизнаетекто продолжает испытания биологического оружия.
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Дніпровську рибу взагалі не можна їсти.
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Это из-за пестицидов всяких? Как же наши рыбаки в устье Кальмиуса ловят??? Там же ж не вода, а какая-то суспензия. Однако- ловят!
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А їм пофігу. У нас те ж саме. Здарова. Масовий мор риби зафіксували в Дніпрі на Херсонщині - Цензор.НЕТ 8480 Вже готуєшся в турне?
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И так рыбы нет -- браконьеры все выловили . еще и травят идиоты
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Это кто то собирается прислать бубочке дохлую зыбу в посылке . Это явная угроза жизни .
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Таки да. Новітні рехворматори вже добрались і до риби.
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Не треба притягувати рибу до відповідальності! треба добре вичитувати статті))
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На это нужно не смотреть, а убрать. Или у нас экологи только занимаются разговорами? Если не убрать дохлую рыбу, то вода станет еще более опасной. Ведь мы воду в кранах получаем из рек. Хорошо, что рыба вверх брюхом, а не люди.
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За один лишний хвост- конские штрафы, а тут тысячами вымерла. Система водохранилищ на Днепре уничтожает реку и экосистему Украины. В этом году Днепр начал цвести вначале июня, когда вода только начала прогреваться. Сроду такого не было сколько живу. Обычно-середина или конец июля. А в хорошую зиму замор из-за слабого течения и отсутствия кислорода.
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красножопые кукарекают: да союзик вам пастроил: бла-бла-бла и плотины на Днепре - гордитесь.

я говорю - угу, и Чернобыль тоже построил.... а строили для РЛС, станцию то. еще и подвзорвали немного.
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Че этот Гусев о себе пишет как поляк, или как Бацька?(от третьего лица?)
понятно шо это не он писал(он может и не уметь), но все же.... или у секретарши столько совести шо не может написать типо шоб думали шо высрал Гусев?
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Украина морская держава которая не умеет ловить рыбу.


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А бердянські бички такі смачні!!!
Нажаль зараз у Донецьку іх не купити.
АЛЕ у мене ще є дві баночки.
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За это убивать надо! Но уверен, вот просто уверен, потому, что у власти в Украине 28 лет одно быдло и поэтому никому ничего за это не будет. А за такое убивать надо!
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у власти бандиты, только немного попроще, чем в московии
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рыба принадлежит мусорам
хотят ловят
хотят травят
дело быдланов платить налоги
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..не узнаю место,в каком районе.Это кошмар!! После увиденного, надо пару недель воздержаться от покупки рыбы....а может вообще не потреблять Масовий мор риби зафіксували в Дніпрі на Херсонщині - Цензор.НЕТ 9671

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