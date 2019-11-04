 Массовый мор рыбы зафиксировали в Днепре на Херсонщине. ФОТОрепортаж

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Гусев дал поручение заместителю Сергей Козырю совместно с Департаментом экологии Херсонской областной государственная администрация с привлечением природоохранных и правоохранительных органов области немедленно разобраться в данной ситуации.
Он отметил, что виновные в море рыбы на Херсонщине будут привлечены к ответственности для предотвращения подобных ситуаций в будущем.
"В нашей области все должно быть по закону и закон должен быть один для всех", - отметил глава области.
я говорю - угу, и Чернобыль тоже построил.... а строили для РЛС, станцию то. еще и подвзорвали немного.
понятно шо это не он писал(он может и не уметь), но все же.... или у секретарши столько совести шо не может написать типо шоб думали шо высрал Гусев?
Нажаль зараз у Донецьку іх не купити.
АЛЕ у мене ще є дві баночки.
хотят ловят
хотят травят
дело быдланов платить налоги