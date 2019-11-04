 Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Украиной, РФ и Китаем

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сказал в интервью Fox News.

"Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие", - отметил американский лидер.

Трамп считает, что люди не понимают - он может ладить с другими государствами.

По его словам, его поддержка Украины тоже "очень хорошая".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп чувствовал "непреодолимую ненависть" к Украине с начала своего президентского срока, - The Washington Post

Напомним, Трамп, комментируя вопрос об импичменте, заявил в субботу, 2 ноября, что он готов принять президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. В частности, во время брифинга Трампа спросили о том, пытался ли он вынудить Украину расследовать действия политического соперника.