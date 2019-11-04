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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Китай (1018) Россия (74180) США (15702) Трамп (2596)

 Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Украиной, РФ и Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него сложились хорошие отношения с тремя странами – Украиной, Россией и Китаем.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сказал в интервью Fox News.

"Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие", - отметил американский лидер.

Трамп считает, что люди не понимают - он может ладить с другими государствами.

По его словам, его поддержка Украины тоже "очень хорошая".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп чувствовал "непреодолимую ненависть" к Украине с начала своего президентского срока, - The Washington Post

Напомним, Трамп, комментируя вопрос об импичменте, заявил в субботу, 2 ноября, что он готов принять президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. В частности, во время брифинга Трампа спросили о том, пытался ли он вынудить Украину расследовать действия политического соперника.

Источник: https://censor.net.ua/n3157570
 
   
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Вести из-за поребрика:
На паРаше сегодня день единства Московского улуса с Золотой ордой
Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Украиной, РФ и Китаем - Цензор.НЕТ 4362
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"Он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж...."
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Вести из-за поребрика:
На паРаше сегодня день единства Московского улуса с Золотой ордой
Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Украиной, РФ и Китаем - Цензор.НЕТ 4362
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Варити ЛАЙНО суто для тупорилих дурників ЦЕ улюблена забава ґебельсів пукіна з лахти-савушкіна55 Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Украиной, РФ и Китаем - Цензор.НЕТ 1406 Підміна суті-дурньою та теревені з цього приводу - типова методика засерання мізків Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Украиной, РФ и Китаем - Цензор.НЕТ 55

Ну кого цікавлять стосунки трампа з Антаркдидою- Антартикою чи з містом Idiotville, Орегон, США..?Трампа громадяни США вибрали(призначили) на РОБОТУ П Р Е З И Д Е Н Т О М.. а не ведучим ток-шоу про відчуття пристаркуватого ... Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Украиной, РФ и Китаем - Цензор.НЕТ 3450
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"Он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж...."
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Ага, так сказал, вроде как очертил новую "ось зла" ("Украина, РФ и Китай")
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А также с неграми, неонацистами и ку-клукс-кланом.
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с неокрасножопистами, неоканнибалистами, и культом Кетцалькоатля тоже
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Желание понравится всем - самый короткий путь к всеобщей ненависти.
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Деловые,коммерческие или какие сношения? Интересно какие могут быть отношения сразу с Украиной и Россией? Я не читал нигде чтобы Рузвельт сразу сношался с гитлером и сралиным Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Украиной, РФ и Китаем - Цензор.НЕТ 854
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задолбали с дурацкими "сравнениями".
тут развели символические санкции против Рашки за ядерный теракт против англичан, а ты за мировую войну, с умным видом
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від "чіста-сімвалічіскіх" санкцій ВСЬОГО СВІТУ проти фашистської фєдєрастій там вже подекуди жерти-нема-чого... не вистачає імпортної сировини і запчастин - ьтому вДВІЧІ підвищилось кількість аварій..компрессори вартістю МІЛЬЯРДИ дерев'яних виключаються... десятками мільярдів в місяць!!! інвестиції виводять... а ґебельси росказують що воно їм на-пользу Трамп заявив, що у нього дуже хороші відносини з Україною, РФ і Китаєм - Цензор.НЕТ 4410
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красножопым до муссолинизма(слова "фашизма" тут не говорю, ибо быдло(совки) и совки(быдло думает шо училка в школе как высрала на Рейх шо фошизм, то так оно и есть Трамп заявив, що у нього дуже хороші відносини з Україною, РФ і Китаєм - Цензор.НЕТ 9214 )) - как Трампу до бомжа.

жрать нетути, да? а че они хвастают шо ЗВР у них вырасли и профицит и т.д.
была себе такая Демура - мантры читала: вот-вот-вот, буквально завтра Рашка бросится просить ножек Обамы - иии....? я еще тогда подозревал что Демура - засранный кизячок)
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пс.. пукін обіцяв до 2025 вирішити проблему дефіцита харчів в фєдєрастії...
а 2.7%"профіцит" бюджета фєдєрастії ЗЖЕРАЮТЬ військові та геополітичні забави фашиста пукіна(шаломова..) Трамп заявив, що у нього дуже хороші відносини з Україною, РФ і Китаєм - Цензор.НЕТ 389
2.7%-30%.. як не крути =МІНУС27.3% Трамп заявив, що у нього дуже хороші відносини з Україною, РФ і Китаєм - Цензор.НЕТ 4721
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ему до Муссолини как тебе до внимательного читателя.
какой же гебнюк фошист то? ты видел как оно "гуляло" в Питере когда подох его тренер? зачищено от быдла было все на целый квартал(или 5, или 10)
"фошист" ага бл.
"сравниватель" мля
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Тут такой вопрос появился. Здесь ведь много посетителей из Днепра. Так вопрос: правда, что в Днепре до сих пор тепло в дома не подали? Как-то не верится.
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Сейчас +10 , а вот пару дней назад , ночью -4 . Было весело . Да , батареи холодные.
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Андрей не слушай долбодятлов -- тепло подали . да и мером Филатовым в основном все довольны !
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ага..філатов такий-собі.. тільки "мерів-ґубірнаторів-городових" в ДНІПРІ як і в УСІЙ УКРАЇНІ не існує... Трамп заявив, що у нього дуже хороші відносини з Україною, РФ і Китаєм - Цензор.НЕТ 1680а шлємазлів багато!!
пс. а "мер.."шо воно таке - це мерін обрізаний? Трамп заявив, що у нього дуже хороші відносини з Україною, РФ і Китаєм - Цензор.НЕТ 6954
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А він мені чимось подобається.......... Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Украиной, РФ и Китаем - Цензор.НЕТ 8647
Бажаю Трампу перемоги і залишитись на другий термін.
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Он спокойный и старается чтобы всем и чтобы ему,а это называется кремлёвская коррупционная эпидемия. Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Украиной, РФ и Китаем - Цензор.НЕТ 912
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Трампу вірти - себе не поважати.
тільки факти мають значення.
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б*же, я никогда не поверю шо партия с вековыми традициями могла так обосраться с Трампом.
тут уже и теории заговора вспоминаются, ибо "такого не могло случиться, т.к. не могло случиться никогда".
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Да ты задолбал, идиотина... Спецом нас рядом с кацапстаном вспоминаешь?
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Украина в одном ряду с мордором и КНР это успех
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Украина и Китай - возможно. Китай и Расея - допускаю. Но одновременно хорошие отношения с Рашкой и Украиной это что-то вне логики. Только И.В. Сталин мог одновременно дружить с Германией, Японией и вести дружеские беседы с Англией и Францией. Но у него были совсем другие интересы
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Настрій Трампа залежить з якої ноги він встане.
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А сейчас Московия удобно разлеглась под Китаем, раздвинув свою Сибирь и китайские повадки уже довольно четко ощущаются в движениях Московии.
А Трампампам под двумя разльогся!
🤔
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Особливо з Китаєм.Ця людина-явно неадекватна.
Хоча може бути,що Трамп з цими державами дружить,а от США -навпаки.Тут американо-китайська торгівельна війна в розпалі,а в нього-дружба-жвачка.

"Китай отримав право на відповідні мита на американські товари і послуги в розмірі понад 3,5 млрд доларів на рік через порушення Сполученими Штатами правил Світової організації торгівлі (СОТ), що стосуються методології антидемпінгових розслідувань. Таке рішення ухвалив у п'ятницю арбітраж СОТ.
"Ми визначили, що рівень втрат та упущеної вигоди, понесених Китаєм в результаті методологій, які не відповідають правилам СОТ і використовуються США в антидемпінгових процедурах, що стосуються імпортованої з Китаю продукції, становить 3,579128 млрд доларів на рік", - йдеться в рішенні."https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/torgovaya-voyna-ssha-i-kitaya-vto-prinyala-vazhnoe-reshenie-1354156.html
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И опять не в угоду пороходрыщам,конечно ,при Пеца Трамп называл нас самыми коррумпированными
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Вот же шлюха. Радует лишь то, что Украина прям центр вселенной, а нам это очень даже выгодно.
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особенно с рашкой..., у пуйла столько компромата на рыжего, что поневоле будешь дружить..
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надо просить оружейный плутоний, ловить на слове
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Трамп, когда ты уже пострижёшься ?
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