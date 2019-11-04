 Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Украиной, РФ и Китаем

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сказал в интервью Fox News.
"Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие", - отметил американский лидер.
Трамп считает, что люди не понимают - он может ладить с другими государствами.
По его словам, его поддержка Украины тоже "очень хорошая".
Напомним, Трамп, комментируя вопрос об импичменте, заявил в субботу, 2 ноября, что он готов принять президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. В частности, во время брифинга Трампа спросили о том, пытался ли он вынудить Украину расследовать действия политического соперника.
На паРаше сегодня день единства Московского улуса с Золотой ордой
Ну кого цікавлять стосунки трампа з Антаркдидою- Антартикою чи з містом Idiotville, Орегон, США..?Трампа громадяни США вибрали(призначили) на РОБОТУ П Р Е З И Д Е Н Т О М.. а не ведучим ток-шоу про відчуття пристаркуватого ...
тут развели символические санкции против Рашки за ядерный теракт против англичан, а ты за мировую войну, с умным видом
жрать нетути, да? а че они хвастают шо ЗВР у них вырасли и профицит и т.д.
была себе такая Демура - мантры читала: вот-вот-вот, буквально завтра Рашка бросится просить ножек Обамы - иии....? я еще тогда подозревал что Демура - засранный кизячок)
а 2.7%"профіцит" бюджета фєдєрастії ЗЖЕРАЮТЬ військові та геополітичні забави фашиста пукіна(шаломова..)
2.7%-30%.. як не крути =МІНУС27.3%
какой же гебнюк фошист то? ты видел как оно "гуляло" в Питере когда подох его тренер? зачищено от быдла было все на целый квартал(или 5, или 10)
"фошист" ага бл.
"сравниватель" мля
https://ubr.ua/finances/zhilishhno-kommunalnoe-hozjajstvo/v-rjade-ukrainskikh-horodov-mohut-tak-i-ne-vkljuchit-otoplenie-v-chem-prichina-3887991?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
пс. а "мер.."шо воно таке - це мерін обрізаний?
Бажаю Трампу перемоги і залишитись на другий термін.
тільки факти мають значення.
тут уже и теории заговора вспоминаются, ибо "такого не могло случиться, т.к. не могло случиться никогда".
А Трампампам под двумя разльогся!
🤔
Хоча може бути,що Трамп з цими державами дружить,а от США -навпаки.Тут американо-китайська торгівельна війна в розпалі,а в нього-дружба-жвачка.
"Китай отримав право на відповідні мита на американські товари і послуги в розмірі понад 3,5 млрд доларів на рік через порушення Сполученими Штатами правил Світової організації торгівлі (СОТ), що стосуються методології антидемпінгових розслідувань. Таке рішення ухвалив у п'ятницю арбітраж СОТ.
"Ми визначили, що рівень втрат та упущеної вигоди, понесених Китаєм в результаті методологій, які не відповідають правилам СОТ і використовуються США в антидемпінгових процедурах, що стосуються імпортованої з Китаю продукції, становить 3,579128 млрд доларів на рік", - йдеться в рішенні."https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/torgovaya-voyna-ssha-i-kitaya-vto-prinyala-vazhnoe-reshenie-1354156.html