EN|RU|UK
Темы дня: Секс-скандал с Яременко Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия, Киевские новости
  1146  7
Все про:КГГА (2274) Киев (18147) погода (2571)

 Из-за сильного ветра в Киеве объявили "желтый" уровень опасности

4 ноября в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Так, Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туман в Киеве: патрульная полиция зафиксировала 289 ДТП в столице за сутки

Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Источник: https://censor.net.ua/n3157569
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А как вы думаете, ***** в паланкине на своих плечах Президент, Премьер, голова ВР с главой ОП с вокзала или прямо из Москвы принесут? Из-за сильного ветра в Киеве объявили "желтый" уровень опасности - Цензор.НЕТ 6198
 показать весь комментарий
 
Я коли в цей час в 2008 році був в Новоросійську, то ото вітер - Бора. При чому унікальність його в тому, що він саме і тільки там буває, та ще в 2, 3 місцевостях світу.
Так от там можна підскочити і приземлитись метрів за 30, добре коли на ноги. А криші рве, нараз. Добре перевіряється робота покрівельників, та будівельників.
А нам в цьому вистачить 25 м/с. Оно на днях в Миколаєві, трохи дунуло і на центральній площі букви трьох метрові впали, при чому на 6 людей, що селфі коло них робили.
 показать весь комментарий
 
 
Да-да... я, в 1985-м, поехал на рейдовой катере отход оформлять. А вот тут-то форточка и открылась! Мороз, градусов около 20 с ветром баллов 10. У меня чемоданчик, с паспортами моряков и судовыми документами. Ни о каком катере на рейд- просто речи не велось. Три дня я жил на судне нашего пароходства, которое у Лесного причала оказалось...
 показать весь комментарий
 
 
В прошлом веке был на о.Кунашир Курильской гряды, на столько сильные там ветер, что с двух сторон пешеходных дорожек натянуты троса, для безопасности.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх