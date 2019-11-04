 Из-за сильного ветра в Киеве объявили "желтый" уровень опасности

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Так, Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Так от там можна підскочити і приземлитись метрів за 30, добре коли на ноги. А криші рве, нараз. Добре перевіряється робота покрівельників, та будівельників.
А нам в цьому вистачить 25 м/с. Оно на днях в Миколаєві, трохи дунуло і на центральній площі букви трьох метрові впали, при чому на 6 людей, що селфі коло них робили.