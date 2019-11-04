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Все про:обстрел (8387) ранение (2231) Донбасс (19831) операция Объединенных сил (1751)

 Один украинский воин получил ранение на Донбассе. Враг бил по позициям ВСУ из 82-мм минометов и РПГ, за сутки - 14 обстрелов, - штаб

3 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:

- вблизи Песков и Пищевика - из РПГ и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Водяного, что на Приазовье - из гранатометов различных систем;
- возле Павлополя - из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ зафиксировала 132 взрыва на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 10 вражеских обстрелов:

- неподалеку от Новолуганского - из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов;
- вблизи Хутора Вильный - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
- в районе Золотого (за пределами участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов;
- трижды возле Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Зайцево - из СПГ, стрелкового оружия и автоматических гранатометов;
- неподалеку от Пивденного - из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов;
- возле Новозвановки - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 3 ноября, ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм обстреляли позиции ОС неподалеку от Новолуганского.

Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Один украинский воин получил ранение на Донбассе. Враг бил по позициям ВСУ из 82-мм минометов и РПГ, за сутки - 14 обстрелов, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3157568
 
 
 Топ комментарии
 
Это сегодня развивается на Украинской территории , которую покинула в Золотом-4 Украинская армия по приказу преступника и предателя зеленского

Один украинский воин получил ранение на Донбассе. Враг бил по позициям ВСУ из 82-мм минометов и РПГ, за сутки - 14 обстрелов, - штаб - Цензор.НЕТ 7023
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Слава Зеленскому, что у нас устойчивое перемирие! Ни один русский не пострадал!
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=поза межами розведення= ... хто б сумнівався ...
А те, що обстріли саме в тому районі - то не рахується.
Коректненько так, ... щоб не сказати - підібгавши хвоста ... і було б перед ким ...

А фраза =українські військові відкривали вогонь у відповідь= щезла при зе-владі.

Пораненому одужання.
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Та ні. Воно кремленуте. Хоче в совок і тримає на стіні портрет Сраліна.
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Та що ви кажете..
Такий ніби з виду патріот Один український воїн зазнав поранення на Донбасі. Ворог бив по позиціях ЗСУ із 82-мм мінометів і РПГ, за добу - 14 обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 853
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Кажуть москалі зняли відео примирення ЗСУта сепарів.
Актори, які грали наших добровольців, давно зашкварена вата.
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Слава Зеленскому, что у нас устойчивое перемирие! Ни один русский не пострадал!
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=поза межами розведення= ... хто б сумнівався ...
А те, що обстріли саме в тому районі - то не рахується.
Коректненько так, ... щоб не сказати - підібгавши хвоста ... і було б перед ким ...

А фраза =українські військові відкривали вогонь у відповідь= щезла при зе-владі.

Пораненому одужання.
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Это сегодня развивается на Украинской территории , которую покинула в Золотом-4 Украинская армия по приказу преступника и предателя зеленского

Один украинский воин получил ранение на Донбассе. Враг бил по позициям ВСУ из 82-мм минометов и РПГ, за сутки - 14 обстрелов, - штаб - Цензор.НЕТ 7023
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це ото лайно вісить, якесь полосате!!!!
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Одужання пораненному воїну України!!! смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія!!!!
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У дырчатых проблемы иного рода.
Как тут не вспомнить доброе-вечное: Денег нет, но вы держитесь.
Один український воїн зазнав поранення на Донбасі. Ворог бив по позиціях ЗСУ із 82-мм мінометів і РПГ, за добу - 14 обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 2134
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Но это еще не дно.
Дно в п.Ханженково, это окраина Макеевки.
Там жители всегда считали что ниже уже некуда.
И вот с недавних пор с-под низа этого дна им постоянно кто-то стучит.
Буквально. Трясется земля.
Аборигены забрасывали своих городских вождей жалобами,
приезжали комиссии, те на трещины клеили бумажки. Потом отрапортовали - все нормально.
Но толчки продолжаются. Дошли жалобы до чеПушилы.
Тот дал команду разобраться, то ли с толчками, то ли с недовольными жизнью в резервации.
Дажыть ученых подключили, местных, они самые ученые ученые, ссори за тавтологию.
Ну... посмотрим...
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русские живут под колосальным мировым давлением и Украине нельзя сдаваться и нужно продолжать борьбу! Нужно учиться на опыте других - это прошлых конфликтах РФ и то, как ей удалось выйти сухими их воды из тех конфликтов, а нам нельзя повторять ошибок Грузии и Молдовы! Нельзя соглашаться на признание непризнанных республик и нельзя нам получать свое Приднистровье в виде ЛНР и ДНР. Потому что тогда Украина да остановит войну, но она ее проиграет и получит в будущем продолжение, когда в Украине будет какая то нестабильность, то это будет плацдарм для продолжения атаки на Украину! И куча проблем будет от этой раковой опухоли! И когда Запад увидит, что конфликт заморозили, то они снимут санкции с РФ, а пока конфликт есть, то они не за что не снимут санкции! И это подтвердил представитель по иностранным делам ЕС и США тоже не снимет! Санации и вся эта война давит морально на россиян и еще по карману бьет! кто первый сдастся, тот и проиграет! Украине нельзя сдаваться и это угнетение против РФ приведет к ее взрыву! Нужно иметь терпение! СССР тоже не за один день развалился! А Украине нужно помогать, чтобы это случилось быстрее! Нужно заниматься пропагандой против РФ. И нужно всю эту пропаганду делать на русском языке и по большей части она даже должна быть не интересна Украинцам, а она должна быть направлена на россиян и нужно им вкладывать в головы то, что нам нужно! То бишь пропаганда - это средство, а мысли вложенные - это цели! Нужно вколачивать им мысли, что если отделиться от Москвы, то их регион станет богаче - это нужно делать пропаганду направленную на каждый регион точечно! Находить их проблемы и нужно им так вкладывать в головы пропаганду, как свершившийся факт, что это так и есть и что их об этом спрашивать не будут, а им остается только это принять. Нужно подымать мятежи по регионам против властей и против проблем и эти мятежи будут действовать против РФ. РФ большая страна и в этом ее огромная слабость потому что за всем уследить невозможно и чем больше очагов разгорится, то тем сильнее - это в целом подействует на развал РФ! И Украине нужно запускать военную пропаганду в стране! Военная пропаганда направлена против врага и ее эффект ведет к сплочению народа против врага и она поднимает внутри страны патриотизм и народ становится единым и это страну укрепляет!
Президент США - Р. Никсон во время одного из своих выступлений сказал, что считает 1 доллар, вложенный в пропаганду и информацию, более ценным, чем 10 долларов, вложенных в создание систем оружия, ибо последнее вряд ли будет когда-либо употреблено в дело, в то время как информация работает ежечасно и повсеместно.
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