 Один украинский воин получил ранение на Донбассе. Враг бил по позициям ВСУ из 82-мм минометов и РПГ, за сутки - 14 обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:

- вблизи Песков и Пищевика - из РПГ и крупнокалиберных пулеметов;

- неподалеку от Водяного, что на Приазовье - из гранатометов различных систем;

- возле Павлополя - из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 10 вражеских обстрелов:

- неподалеку от Новолуганского - из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов;

- вблизи Хутора Вильный - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

- в районе Золотого (за пределами участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов;

- трижды возле Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Зайцево - из СПГ, стрелкового оружия и автоматических гранатометов;

- неподалеку от Пивденного - из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов;

- возле Новозвановки - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 3 ноября, ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм обстреляли позиции ОС неподалеку от Новолуганского.

Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.