 Один украинский воин получил ранение на Донбассе. Враг бил по позициям ВСУ из 82-мм минометов и РПГ, за сутки - 14 обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:
- вблизи Песков и Пищевика - из РПГ и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Водяного, что на Приазовье - из гранатометов различных систем;
- возле Павлополя - из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 10 вражеских обстрелов:
- неподалеку от Новолуганского - из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов;
- вблизи Хутора Вильный - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
- в районе Золотого (за пределами участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов;
- трижды возле Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Зайцево - из СПГ, стрелкового оружия и автоматических гранатометов;
- неподалеку от Пивденного - из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов;
- возле Новозвановки - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"Вчера, 3 ноября, ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм обстреляли позиции ОС неподалеку от Новолуганского.
Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Такий ніби з виду патріот
Актори, які грали наших добровольців, давно зашкварена вата.
А те, що обстріли саме в тому районі - то не рахується.
Коректненько так, ... щоб не сказати - підібгавши хвоста ... і було б перед ким ...
А фраза =українські військові відкривали вогонь у відповідь= щезла при зе-владі.
Пораненому одужання.
Как тут не вспомнить доброе-вечное: Денег нет, но вы держитесь.
Дно в п.Ханженково, это окраина Макеевки.
Там жители всегда считали что ниже уже некуда.
И вот с недавних пор с-под низа этого дна им постоянно кто-то стучит.
Буквально. Трясется земля.
Аборигены забрасывали своих городских вождей жалобами,
приезжали комиссии, те на трещины клеили бумажки. Потом отрапортовали - все нормально.
Но толчки продолжаются. Дошли жалобы до чеПушилы.
Тот дал команду разобраться, то ли с толчками, то ли с недовольными жизнью в резервации.
Дажыть ученых подключили, местных, они самые ученые ученые, ссори за тавтологию.
Ну... посмотрим...
Президент США - Р. Никсон во время одного из своих выступлений сказал, что считает 1 доллар, вложенный в пропаганду и информацию, более ценным, чем 10 долларов, вложенных в создание систем оружия, ибо последнее вряд ли будет когда-либо употреблено в дело, в то время как информация работает ежечасно и повсеместно.