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 Политика Украины
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 РФ планирует продолжить транзит газа через Украину, но Киев не стремится договориться по этому вопросу, - Песков

Россия не собирается отказываться от транзита газа через Украину даже при наличии альтернативных маршрутов, но пока сам Киев не стремится к договоренностям по этому вопросу.

Такое мнение высказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Он заверил, что у России скоро появится возможность "гарантированно осуществлять необходимые поставки потребителям на Западе за счет других альтернативных маршрутов". "Использует ли Россия это? Однозначно нет. - сказал он. - Президент Путин говорил, что мы не отказываемся от транзита через Украину, но мы не можем это делать, если этого не хотят сами наши украинские визави".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина и ЕК сформировали общую позицию, согласно которой новый контракт на транзит газа должен быть долгосрочным и на значительный объем, - МИД. ФОТОрепортаж

Песков подчеркнул, что продолжение транзита газа через территорию Украины необходимо для самой Украины, иначе "ГТС Украины просто развалится".

"И, кроме того, как можно вообще говорить о чем-то и стремиться к каким-то договоренностям, если продолжается такая вакханалия в [Стокгольмском] арбитраже. И Путин четко сказал, что, ребята, давайте, нужно сначала отказаться от каких-то требований, достаточно абсурдных, а потом уже договариваться", - добавил Песков.

Напомним, 9 октября глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Украина заинтересована в подписании долгосрочного контракта на транзит российского газа, поэтому временный договор сроком на один год является неприемлемым для страны.

28 октября стороны снова встретились. По словам исполнительного директора группы "Нафтогаз" Юрия Витренко, для того, чтобы начать переговоры о заключении нового контракта на транзит российского газа в ЕС через газотранспортную систему Украины российская сторона требует, чтобы Украина пошла на определенные уступки, которые являются нелогичными и унизительными.

Следующий раунд переговоров по транзиту российского газа, вероятно, пройдет после 11 ноября.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157565
 
 
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Ты давай не трынди Пескоструйный , а выплачивай штрафы по решению суда . Потом погорим относительно транзита .
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ЕС, когда вы начнете покупать газ как положено? вы его покупаете не на той границе. нам в принципе плевать кто оплатит транзит... но жить в постоянном шпагате нам надоело, решайте этот вопрос и вам ничего не будет.
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