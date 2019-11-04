 Польша поможет Украине создать систему поддержки военных с боевыми психическими травмами

Эксперты Клиники психиатрии, боевого стресса и психотравматологии Военного медицинского института подготовят украинский персонал и подскажут, как создать модельные решения, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

По словам главы клиники лечения боевого стресса полковника Радослава Творуса, польские врачи хотят сделать то, с чем несколько лет назад полякам помогали американцы. Когда польские солдаты возвращались с первых боевых миссий в Ираке и Афганистане, начала усиливаться проблема боевого стресса и связанных с ним проблем со здоровьем. Эксперты из Военного медицинского института хотят поделиться опытом в этой области и показать украинцам, как создать комплексную систему ухода за ветеранами.

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Глава Клиники психиатрии, боевого стресса и психотравматологии добавил, что Военный медицинский институт сотрудничает с украинскими врачами несколько лет. Польские эксперты отмечают, что у украинцев есть хорошие клиники, которые поддерживают военных с боевой травмой, но не хватает подхода к этим вопросам. Поэтому со следующего года начнутся тренинги для украинских врачей и научного персонала. Десять человек пройдут обучение в Польше, а затем свои знания они будут распространять в Украине.

Украинская сторона предложила несколько госпиталей, которые могли бы принять участие в подготовкк. Военный медицинский институт выбрал, в частности, Ривненский областной госпиталь ветеранов войны. Туда попадают солдаты со всей Украины.