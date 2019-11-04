 Просьба Трампа о расследовании против Байдена не может быть основанием для импичмента, - помощник президента США Конвей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Ничто здесь не может составлять "серьезное преступление или проступок"", - заявила CNN старший помощник Трампа Келлиенн Конвей, имея в виду основания для импичмента президента, указанные в Конституции США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информатор по делу об импичменте Трампа готов ответить на вопросы республиканцев, - адвокат Заид

Вместе с тем Конвей сказала, что ей неизвестно, требовал ли Трамп в обмен на разблокирование военной помощи Украине, чтобы Киев расследовал деятельность Байдена, его сына Хантера Байдена, а также теорию, что именно Украина, а не Россия сломала компьютеры Национального комитета Демократической партии в попытке помочь победить Трампа на выборах 2016 года.

"Давайте будем честными, - сказала она, - о чем там (в телефонном разговоре двух лидеров) не упоминалось, так это о содержании помощи. Они получили эту помощь".

Выступая в эфире CNN, Конвей также сказала, что у Трампа "большое доверие" к американскому разведывательному сообществу, но отказалась сказать, верит ли Трамп их выводам о том, что Москва, а не Украина вмешивалась в выборы в США в 2016 году, чтобы помочь ему победить экс-госсекретаря демократку Хиллари Клинтон.

Несколько сотрудников администрации президента США в национальной разведке и дипломатическом корпусе заявили следователям Палаты представителей, что Трамп временно удерживал деньги, выделенные на помощь Киеву в попытке усилить давление, с тем чтобы она открыла расследование, которые могли бы помочь ему в его политической борьбе.

Также читайте: Трамп потребовал раскрыть имя информатора, сообщение которого привело к началу импичмента

Конвей отвергла эти показания, заявив, что "нельзя отбирать наиболее выгодные элементы 10-часовых слушаний".

Американское законодательство запрещает кандидатам обращаться за иностранной помощью на выборах и получать ее. Отвечая на вопрос журналиста CNN, считает ли она уместной ситуацию, когда Трамп просит другую страну провести расследование против американского гражданина Байдена, Конвей сказала: "Это очень упрощенная версия того, что произошло".

По словам Конвей, "Джо Байдена нельзя изолировать от его действий в прошлом", когда, будучи вторым человеком в стране после президента Барака Обамы, он, наряду с европейскими лидерами, требовал от Украины освободить прокурора, который, по их мнению, не расследовал коррупции среди высокопоставленных чиновников.

Ни одного из Байденов не обвиняют в совершении неправомерных действий, впрочем, Байден-младший признал, что он продемонстрировал "неправильность суждений", согласившись работать в совете директоров компании Burisma, поскольку это вызвало политические проблемы для его отца, который пытается стать кандидатом в президенты от Демократической партии и бросить вызов Трампу на выборах 2020 года. Несколько месяцев назад Байден-младший покинул украинскую компанию.

Читайте также: В деятельности Байденов в Украине "нечего было расследовать", - Пайфер