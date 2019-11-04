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 Политика Украины
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Все про:госбюджет (675) Кабмин (11318)

 Кабмин одобрил доработанный проект госбюжета-2020 и сократил предельную численность работников РГА

На внеочередном заседании 3 ноября Кабинет министров Украины принял проект бюджета-2020 ко второму чтению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Сегодня мы приняли проект бюджета-2020 ко второму чтению, обработав выводы Верховной Рады. Учитывая решение СНБО и комиссии по распределению средств на инвестпроекты, Бюджет принят с доработкой. Мы завершим и как можно скорее передадим документ в Верховную Раду", - отметила министр финансов Оксана Маркарова, уточнив, что с понедельника начнется его обсуждение в ВР и президентом.

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Кроме этого, правительство сократило предельную численность работников райгосадминистраций (РГА). "Это обусловлено тем, что в результате реформы децентрализации функции РГА активно переходят к объединенным территориальным общинам.

Решение правительства позволит оптимизировать работу таких райгосадминистраций и уменьшить расходы бюджетных средств, которые могут быть направлены на развитие общин на соответствующих территориях", - уточняется в сообщении.

Также министры обязали все государственные учреждения выплачивать средства на командировку работников в безналичной форме. Планируется, что это позволит сократить количество бумажных документов и сэкономить минимум 60 млн гривен в год.

На заседании Кабмин одобрил и ряд кадровых решений. В частности, назначил Сергея Масличенко заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды, уволил председателя Государственного космического агентства Павла Дегтяренко и объявил конкурс на занятие этой должности, а также временно возложил исполнение обязанностей генерального директора Государственного авиационного предприятия "Украина" на Александра Пономаренко.

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Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла бюджет на 2020 год в первом чтении. За него проголосовало 255 депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3157562
 
 
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Сокращение дармоедов это хорошо, это правильно
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Ещё бы тебя зебобика сократили . Гавкай задаром
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в Німеччині за такі пусті новини редактора б вигнали. Ні про що. Ти в чому небудь спеціаліст, окрім клоунів?
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І що там? Комуналку зменшили пенсію і зарплату вчителям збільшили?
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Сколько из бюджета выделяют в 2020 году на пенсии евреям в Израиле кто-то знает ?
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Шоб не ждать сокращєнія,уєду я в Лондон
Кабмин одобрил доработанный проект госбюжета-2020 и сократил предельную численность работников РГА - Цензор.НЕТ 6666
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