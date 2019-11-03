 Информатор по делу об импичменте Трампа готов ответить на вопросы республиканцев, - адвокат Заид

Его адвокат Марк Заид сообщил, что представители информатора передали соответствующее предложение председателю комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, республиканцу Девину Нуньесу, передает Цензор.НЕТ.

Информатор будет свидетельствовать под присягой, но не будет отвечать на вопросы личного характера.

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Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

Президент США Дональд Трамп настаивает, что раскрывший подробности его разговора с Владимиром Зеленским информатор, должен раскрыть инкогнито.

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