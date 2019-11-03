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 Суд арестовал без возможности внесения залога задержанных 1 ноября в Николаеве членов ОПГ, - полиция

Центральный районный суд Николаева избрал меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога для четверых членов преступной группировки.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области, 2 ноября Центральный районный суд города Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога в отношении главаря ОПГ и его 25-летнего сообщника, а сегодня, 3 ноября, арестовал еще двух членов группировки, 41- и 47-летнего жителей Вознесенска, также без права внесения залога.

Следствие продолжается.

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Напомним, 1 ноября следователи задержали четырех мужчин в порядке ст. 208 УПК Украины и под процессуальным руководством областной прокуратуры сообщили о подозрении в совершении ряда тяжких преступлений: ч. 3 ст. 289 "Незаконное завладение транспортным средством", ч. 1 ст. 147 "Захват заложников", ч. 2 ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека", ч. 1 ст. 126 "Побои и истязания", ч. 1 ст. 357 "Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение".

Источник: https://censor.net.ua/n3157558
 
   
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парашенка
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это прямо какие то палитические репресии.
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ну да - социально близких свинам репрессируют 0 - негодяи как не стыдно ))
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Це з такими новинами Україна буде економічно розвиватись? Усі вихідні пісюар вливає в себе бадяжне віске зажираючи шаурмою. Економіка до будуна не доживає.
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А шо там с Луценчихой? на УП новость, что бляха-муха сложила мандат типо "по здоровью"
Лечиться наверное в Лондон укатит.
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и луцика прихватит - будет личить запоой недомогание без корыта )))
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