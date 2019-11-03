 Новая власть не предлагает действенную стратегию возвращения мигрантов, - эмигрантка из Украины Кумка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение волонтера, украинской эмигрантки Антонины Кумки.
Она привела статистику, согласно которой в прошлом году работники-украинцы перевели на родину около $14 млрд. и предположила, что цифра почти вдвое больше, так как "люди пытаются привозить наличные".
Кроме того, по данным опроса, проведенного OLX, около 40% выехавших на заработки со временем собираются остаться за границей.
"Каждый следующий президент и правительство рассказывают о десятках миллионов украинцев и разрабатывают стратегию возвращения, которую никогда не воплощают в жизнь.
Вместо этого, сотрудничество с зарубежными украинцами сводится к сотрудничеству МИД с рядом диаспорных структур и в основном находится на уровне показательно наградно-пьедестальных отношений, организации официальных визитов и чествования исторических дат.
Что происходит сейчас? Пока то же", - отмечает Кумка.
Она напоминает о разговорах о введении двойного гражданства. "Но это скорее нужно людям, которые родились за пределами Украины и хотят иметь украинское гражданство для возможности длительного пребывания в Украине без дополнительных регистраций, легкого ведения бизнеса на территории Украины, потенциально большее влияние на украинскую политику и подобного", - уверена волонтер.
"О мигрантах, настоящую действенную стратегию их возвращения, об их нуждах, правах и обязанностях мы как не слышали, так и не слышим", - констатирует Кумка.
Їхала, скакала туди, де лiпша жизнь
Бо як гнида в солоді не навчилась жити !
Лучше работать уборщиком мусора в Канаде даже чем иметь свой бизнес в Украине. Украина ещё не вышла из эпохи феодализма. Здесь 95% население - полунищие пролы без прав, денег, собственности и каких-либо перспектив в этой жизни.
А ще югік нах, кононенко і грановський також нах, грося свиня жирна також нах, долар по 24, газ впав на 30%, зарплати рядових службовців піднялись, втрати зменшились на війні, кредитів поки що не брали...
Основний плюс, це звичайно зміна влади, щоб різного роду мародери не думали, що вони вічні, це перш за все повинно навчити нову владу, що при подальшому розвитку подій в не правельному руслі, вони теж підуть нах...
Но, если у власти какая-то шпана, начинающая своё экономическое правление с попыток отжима промышленных предприятий (наезд бакановцев на Арселор-Миттал) - дурных немае, никто обратно не приедет, равно как и инвестиций не будет.
Будет жизнь-выживание на 200-250 долларов и пенсия 50 долларов (кто до нее дотянет).
Фамилии при власти неважны - то был марадер, теперь хуцпан каламойша со своей зелёной обезьяной. Им всем нужен нищий выживающий народ.