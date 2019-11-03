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 Политика Украины
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Все про:трудовая миграция (201) заробитчане (374) Кумка (7)

 Новая власть не предлагает действенную стратегию возвращения мигрантов, - эмигрантка из Украины Кумка

Новая властная команда не меняет риторику относительно потенциального возвращения зарубежных украинцев в страну, но и ничего не делает, чтобы это воплотить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение волонтера, украинской эмигрантки Антонины Кумки.

Она привела статистику, согласно которой в прошлом году работники-украинцы перевели на родину около $14 млрд. и предположила, что цифра почти вдвое больше, так как "люди пытаются привозить наличные".

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Кроме того, по данным опроса, проведенного OLX, около 40% выехавших на заработки со временем собираются остаться за границей.

"Каждый следующий президент и правительство рассказывают о десятках миллионов украинцев и разрабатывают стратегию возвращения, которую никогда не воплощают в жизнь.

Вместо этого, сотрудничество с зарубежными украинцами сводится к сотрудничеству МИД с рядом диаспорных структур и в основном находится на уровне показательно наградно-пьедестальных отношений, организации официальных визитов и чествования исторических дат.

Что происходит сейчас? Пока то же", - отмечает Кумка.

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Она напоминает о разговорах о введении двойного гражданства. "Но это скорее нужно людям, которые родились за пределами Украины и хотят иметь украинское гражданство для возможности длительного пребывания в Украине без дополнительных регистраций, легкого ведения бизнеса на территории Украины, потенциально большее влияние на украинскую политику и подобного", - уверена волонтер.

"О мигрантах, настоящую действенную стратегию их возвращения, об их нуждах, правах и обязанностях мы как не слышали, так и не слышим", - констатирует Кумка.

Новая власть не предлагает действенную стратегию возвращения мигрантов, - эмигрантка из Украины Кумка 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3157557
 
   
 Топ комментарии
 
Эпоха бедности закончилась, сейчас валом назад в Украину поедут.
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Эх, наказать бы тех, кто их туда выпихнул, тогда может и вернутся.
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Толкові виїхали від безтолкових . Капс вимкни дурьню !
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Де таких ідіотів набирають? З мого будинку всі ІТ-ники виїхали в Канаду і США. Безтолкові мабуть )
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Ти ще ображать вмієш , не дивно чому толкові виїхали подалі від не набраних
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Їхала шляхом червона фiра
Їхала, скакала туди, де лiпша жизнь
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Їхала людина від корумпованої країни
Бо як гнида в солоді не навчилась жити !
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А чим ця людина займалась тут до цього, чи вона сюди з Місяця впала?
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Ну нахр они тут нужны? Без них жили и сто лет еще проживем, со своим бы говном расхлебаться
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Про інших говорить не буду , а я інженер але на свому заводі не довелось працювати бо його по закінченню мого навчання вирізали . Не потрібні Україні фахівці , про кацапській країні потрібна розвали з прокапськими настроями рабами . Іншого пояснення становища з емігрантами не має . Так було з початку 30х так воно і залишилось .
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Да, только бестолковые ничего не способные лентяи когда уезжают на Запад из нашего ЗЕмбабве начинают зарабатывать неплохие деньги и ложить жирный Йух на весь наш абсурд.
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А чого ж способниє не сподобились створити тут нормальне життя?
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Давно не комментировал.А что комментировать? У них *****,у нас Додон,у Вас клоун... Но у нас в Кишиневе сегодня состоялся второй тур выборов мэра Кишинева,в котором встречались соССиалист Ион Чебан и Андрей Нэстасе (тот который голосовал за возвращение рфии в ПАСЕ),то есть мы стояли перед выбором между Сциллой и Харибдой. Пошли уже подсчеты и похоже,что В ПЕРВЫЙ РАЗ за все время коммуно-соссиалисты наложат лапу на мэрию Кишинева,то есть практически на все деньги Молдовы.Уже все ясно,-53.5% на 46,5% после подсчета 90%.В итоге получаем,что в Молдове будет Президент-соССиалист,спикер и вице-спикер- соССиалисты,мэр Кишинева -соССиалист... Ну а кишиневцы останутся с голой жопой и с пистецом на шее... PS Бесит,что молодежь от 18 до 25 лет практически проигнорировали выборы,-пришли всего около 6%! На кого эта куча соплей надеется?
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PS Бесит,что молодежь от 18 до 25 лет практически проигнорировали выборы,-пришли всего около 6%! -- это называется деградация . А что ты делаешь в Молдове ? В Дании рабочих рук не хватает . Платят по человечески
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А чего ты спрашиваешь? Ты что,знаешь сколько мне лет? Кому нужно было,из моих,-те за границей.А мне в моем возрасте-и тут хорошо.
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Не знаю никого кому повезло вырваться на Запад из нашего ЗЕмбабве горящего желанием вернуться назад.

Лучше работать уборщиком мусора в Канаде даже чем иметь свой бизнес в Украине. Украина ещё не вышла из эпохи феодализма. Здесь 95% население - полунищие пролы без прав, денег, собственности и каких-либо перспектив в этой жизни.
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Согласен, посадите её недельку другую Г+Г смотреть и там ей быстро обьяснят про достижения ЗЕлёного сцаря и конец эпохи бедности. А ещё конец эпохи олигархата, и как они там кого то разом делают....
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А какие достижения у твоего кастрированного КНУРА ПЕТИ? Только одно- ЗАДНЦА 60 го размера!
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І запрягли вони у воза зелених жаб. І тепер бідкаються, що віз стоїть на місці.
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У Порошенко хоть зрада чередовалась с перемогой..у ЗЕбилов какая то сплошная зрада...Мосты сепарам и отведение войско со своей же земли в качестве победы не предлагать, ну разве что если победы *****...
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В Украине закрываются почти все иностранные табачные фабрики. Люди будут меньше курить. Чем Вам не перемога?
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Нова влада не пропонує дієву стратегію повернення мігрантів, - емігрантка з України Кумка - Цензор.НЕТ 8396About this websitePROLVIV.COMНаказ зняти українські прапори в Станиці Луганській надійшов з Офісу президента - волонтерНаказ зняти державні прапори України у Станиці Луганській надійшов з Офісу президента України. Про це повідомив волонтер і громадський активіст Мирослав Гай. За й....

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Кстати чисто интересно ЗЕбилы при власти уже 7 месяцев...вот если спросить обычного ЗЕбила какие он может перечислить достижения ЗЕкловуна за эти 7 месяцев, просто интересно шо б ЗЕбил ответил. Ну вот чисто интересно шо ЗЕбилы запишут в плюс, какие победы своего ЗЕкловуна они видят???
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Є один суттєвий: пєтя нах.
А ще югік нах, кононенко і грановський також нах, грося свиня жирна також нах, долар по 24, газ впав на 30%, зарплати рядових службовців піднялись, втрати зменшились на війні, кредитів поки що не брали...

Основний плюс, це звичайно зміна влади, щоб різного роду мародери не думали, що вони вічні, це перш за все повинно навчити нову владу, що при подальшому розвитку подій в не правельному руслі, вони теж підуть нах...
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Рабам виплачують пайками з копійками і то не вчасно . Про пенсію можете забути - вона піде рокам на відновлення домбасу Повертатись працювати на Зе національність .
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Люди массово поедут только в одном случае: если власть плюнет на навязанную стране экономическую модель 3-го мира, и займётся масштабной реиндустриализацией. Примеры таких грандиозных рывков в истории есть: послевоенные Япония, Тайвань, Южная Корея и т.д.
Но, если у власти какая-то шпана, начинающая своё экономическое правление с попыток отжима промышленных предприятий (наезд бакановцев на Арселор-Миттал) - дурных немае, никто обратно не приедет, равно как и инвестиций не будет.
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Если новая власть не предлагает действенных мер по возвращению украинцев, то это не новая власть, а старая. Та же власть быдло-элиты клептократов и олигархов, что нами правила все 28 лет и из-за которой население сократилось на 10 млн. Зё это всё та же старая власть.
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Открою Вам секрет. У 90-95% населения в Украине будущего нет.

Будет жизнь-выживание на 200-250 долларов и пенсия 50 долларов (кто до нее дотянет).

Фамилии при власти неважны - то был марадер, теперь хуцпан каламойша со своей зелёной обезьяной. Им всем нужен нищий выживающий народ.
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В это и есть стратегия, говорить и ничего не делать, лохторат любит слушать всякую муйню типа КИНЭЦЬ ЭПОХИ БИДНОСТИ или ДЭРЖАВА У СМАРТФОНИ
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Ну що вони можуть зробити, морди луплять одне одному, шльондр знімають, замовляють одне одного, Бені різні знижки, преференції дають, що вам ще потрібно?
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