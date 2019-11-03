EN|RU|UK
Темы дня: Секс-скандал с Яременко Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  1067  43
Материалы по теме:
Все про:Песков (973) Путин (25136) нормандская четверка (750)

 Путин заинтересован в продолжении саммитов в нормандском формате, но ждет, когда условия приведут к срочной необходимости, - Песков

Президент Российской Федерации готов ко встрече с лидерами Германии, Франции и Украины в нормандском формате.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Президент неоднократно повторял, в том числе и на конференции в Будапеште, он готов к любым встречам, он заинтересован в продолжении саммитов в нормандском формате, но он ждет результатов подготовки и ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров нормандского формата", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число убитых мирных жителей с начала боевых действий на Донбассе превысило 3 тысячи, - ООН

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что встреча в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РФ) в ближайшее время в большей мере зависит от российской стороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3157556
 
 
 Топ комментарии
 
Хуйло оттягивает встречу с Зеленским не из каких-то геополитических соображений, а исключительно из чувства банального страха...
Судите сами:
На встрече с Зеленским в Берлине у Ангелы Меркель начали трястись руки.
Перед поездкой Зеленского в Нью-Йорк Конгресс США запустил процедуру импичмента Трампа. Основанием для которой стал телефонный разговор Трампа со своим украинским коллегой.
После поездки Зеленского в Токио, подал в отставку министр торговли Японии Иссу Сугавара.
Пропетлять пока удалось президентам Франции и Бразилии.
Но не факт, что они могут расслабиться...
Так что встреча в Нормандском формате просто необходима...
 показать весь комментарий
 
Ждет когда Бубочка снимет штаны
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
***** оттягивает встречу с Зеленским не из каких-то геополитических соображений, а исключительно из чувства банального страха...
Судите сами:
На встрече с Зеленским в Берлине у Ангелы Меркель начали трястись руки.
Перед поездкой Зеленского в Нью-Йорк Конгресс США запустил процедуру импичмента Трампа. Основанием для которой стал телефонный разговор Трампа со своим украинским коллегой.
После поездки Зеленского в Токио, подал в отставку министр торговли Японии Иссу Сугавара.
Пропетлять пока удалось президентам Франции и Бразилии.
Но не факт, что они могут расслабиться...
Так что встреча в Нормандском формате просто необходима...
 показать весь комментарий
 
 
Еще добавь:- Совпадение? Не думаю!
Товарищ-с, ви бредите!
 показать весь комментарий
 
 
т.е может быть лет через...сто Путин заинтересован в продолжении саммитов в нормандском формате, но ждет, когда условия приведут к срочной необходимости, - Песков - Цензор.НЕТ 8089 Ему так нужна та встреча по крайней мере пока не решится вопрос.... а кто сидит, будет сидеть и кого посадят сидеть в Белом Доме....а до этого будут одни готовности к готовности бла /бла /бла... но ты Зеля пока отводи войска сокращай Армию, и вообще выброси белый флаг... Путин сказал....
 показать весь комментарий
 
 
Ви у тих зебілів, що вище накалякали, запитайте, чи вони пам*ятають, як на інаугурації посвідчення тлі впало ? А то розходилися. А знак нікуди не дівся. Більше того, вони =раденькі шо дурненькі= тішаться тим, що трапляється після його =візитів=, але далі ж макітра не спрацьовує ...
Попередження придурку можуть припинитися з дня на день.
 показать весь комментарий
 
вспомни, как солдатики при виде пэтюни падали как снопы.
Мож от перегара сыньоносого даже
 показать весь комментарий
 
после визита во Францию сгорел вчистую Нотр-Дам, в Японию -похожее культовое сооружение...бедоносец какой то Зе Путин заинтересован в продолжении саммитов в нормандском формате, но ждет, когда условия приведут к срочной необходимости, - Песков - Цензор.НЕТ 2431 ))
 показать весь комментарий
 
 
да моника еще в нормандском формате себя не показала
 показать весь комментарий
 
 
нотр-дам сгорел. так что франция не пропетляла. А так переживаю за Украину
 показать весь комментарий
 
Показывают зеле морковку и будут ставить все больше условий!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты ольгинец?
 показать весь комментарий
 
 
Ольгинцы как раз за Монику топят. Любит русня Монику. лавров вон его недавно хвалил...
 показать весь комментарий
 
 
Я кстати пропустил.Лавров уже успел похвалить?Реально уже грустно тогда.
 показать весь комментарий
 
А уж как Трамп нахваливал, так воотще. Ждет не дождется приезда в Белый дом.
 показать весь комментарий
 
Вова Вовочку в животик хочет поцеловать
"во время срочной необходимости"?
 показать весь комментарий
 
«к срочной необходимости, - Песков»
Це він про «Швидку Настю»?
 показать весь комментарий
 
 
а в Золотом уже дипутан госдумы журавлев и флаги рф,вот вам *** дь зелень и развод
 показать весь комментарий
 
 
Как российский депутат Журавлев "инспектировал" украинские села - видео

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/193859_1572808332
 показать весь комментарий
 
хто такой этот путен? это карливовое педофильное ********? русня. ну ка объясните.
 показать весь комментарий
 
Це вже погроза?Які такі умови створить путін для екстерного засідання Н/Ф?
 показать весь комментарий
 
 
Які схоче.
Бо тут вже лягли і просють...
 показать весь комментарий
 
 
ты какойто озабоченый.
То про страпоны, то про позы....
Беда у тебя.
Ты яременко или киви?
 показать весь комментарий
 
***** злобно и яростно оттягивает свой канец... Путин заинтересован в продолжении саммитов в нормандском формате, но ждет, когда условия приведут к срочной необходимости, - Песков - Цензор.НЕТ 5542
 показать весь комментарий
 
 
Путин заинтересован в продолжении саммитов в нормандском формате, но ждет, когда условия приведут к срочной необходимости, - Песков - Цензор.НЕТ 2034

Обтирайтесь, тля з зе-приставкою і рештою зе-кодла.
 показать весь комментарий
 
перевожу-спасибо за отвод! но отвод должен быть по Днепр!целую,ваш,лохи пуйло!
 показать весь комментарий
 
 
У ботоксного пердуна запор наверна, ждьот срачной
необходимости...
 показать весь комментарий
 
Зебілоїди ...............................................................ВАУ !!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Явно боится, думает, Порошенко порвал(как тузик грелку), а уж меня...
 показать весь комментарий
 
"..Браво, Промокаш "Лидер нации(с)", бис....." (с) Плюнь - ка Клоуну в рожу ещё разик.....Для ума... Хотя - бесполезно
 показать весь комментарий
 
2014 депутаты РФ голосуют за ввод войск в Украину 2019 депутат РФ приехал проконтролировать отвод войск На самом деле логично, только зачем было начинать войну
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх