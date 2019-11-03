 Путин заинтересован в продолжении саммитов в нормандском формате, но ждет, когда условия приведут к срочной необходимости, - Песков

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Президент неоднократно повторял, в том числе и на конференции в Будапеште, он готов к любым встречам, он заинтересован в продолжении саммитов в нормандском формате, но он ждет результатов подготовки и ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров нормандского формата", - сказал он.
Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что встреча в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РФ) в ближайшее время в большей мере зависит от российской стороны.
Судите сами:
На встрече с Зеленским в Берлине у Ангелы Меркель начали трястись руки.
Перед поездкой Зеленского в Нью-Йорк Конгресс США запустил процедуру импичмента Трампа. Основанием для которой стал телефонный разговор Трампа со своим украинским коллегой.
После поездки Зеленского в Токио, подал в отставку министр торговли Японии Иссу Сугавара.
Пропетлять пока удалось президентам Франции и Бразилии.
Но не факт, что они могут расслабиться...
Так что встреча в Нормандском формате просто необходима...
Товарищ-с, ви бредите!
Попередження придурку можуть припинитися з дня на день.
Мож от перегара сыньоносого даже
Мексиканець Канело Альварес красиво вимкнув мокшаніна Ковальова и стал чемпіоном світу!
"во время срочной необходимости"?
Це він про «Швидку Настю»?
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/193859_1572808332
Бо тут вже лягли і просють...
То про страпоны, то про позы....
Беда у тебя.
Ты яременко или киви?
Обтирайтесь, тля з зе-приставкою і рештою зе-кодла.
необходимости...
Промокаш"Лидер нации(с)", бис....." (с) Плюнь - ка Клоуну в рожу ещё разик.....Для ума... Хотя - бесполезно