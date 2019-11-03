 Путин заинтересован в продолжении саммитов в нормандском формате, но ждет, когда условия приведут к срочной необходимости, - Песков

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Президент неоднократно повторял, в том числе и на конференции в Будапеште, он готов к любым встречам, он заинтересован в продолжении саммитов в нормандском формате, но он ждет результатов подготовки и ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров нормандского формата", - сказал он.

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Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что встреча в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РФ) в ближайшее время в большей мере зависит от российской стороны.