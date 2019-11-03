 Трамп потребовал раскрыть имя информатора, сообщение которого привело к началу импичмента

Об этом лидер США написал Twitter, передает Цензор.НЕТ.
Трамп заявил, что сотрудничающие с демократами СМИ знают, кто он такой, но не хотят раскрывать его личность.
"Раскройте разоблачителя и покончите с разводом под названием "импичмент", - пишет Трамп.
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля
26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.
Соответствующее письмо было направлено главе британской службы конрразведки МИ-5, внешней разведки Ми-6 и советнику премьер-министра по национальной безопасности Марку Седвиллу. Торнберри утверждает, что к лейбористам обратился с «серьезной обеспокоенностью информатор официального уровня», однако добавила, что «не претендует на достоверность его заявлений», сообщает The Sunday Times. В связи с этим, Торнберри обратилась к правительству с вопросом, какой уровень проверки безопасности прошел Каммингс перед назначением на Даунинг-стрит.»
🤗
Эрик Чарамелла, 33 года, зарегистрированный демократ, оставшийся в Белом Доме после Обамы. Работал с Джо Байденом в 2015-2016 годах по украинским вопросам, а также с бывшим директором ЦРУ Джоном Бреннаном. Заядлый критик Трампа, который стоял у истоков расследования о "сговоре" с русскими во время предвыборной кампании Трампа в 2016 году. Помогал Александре Чалупе в поисках компромата на Трампа в Украине. Оставил свой пост в 2017 году из-за слива негативной информации в СМИ.
https://www.redstate.com/elizabeth-vaughn/2019/11/02/suddenly-coincidences-involving-whistleblower-abound/
😁
😁
А потім, знову пьіво/баби
Так шо, Бро, нє вєшай хєр на ґвоздік.
З того, що читала, чоловічий клімакс не уступає жіночому і по мізках теж добряче б*є.
P.S. Как же я любил этот сериал!
Продажний як акторка порнофільмів. (с)
Байден следующий Президент США
и нет.а он на зеЛЮ не злой.напротив..он даже спасибо может сказать зеЛе.из-за него трампу ипмичмент мутят
он проиграют всем кандидатам?по опросам.
в прошлый раз как разница в опросах была 5% клинтон/трамп.а тут до 20% в пользу Байндена
шансов у трампа очень мало...и в США сейчас вообще флешмоб булинга Трампа запустили...все освистывают его на любом публичном визите.
я ставлю 90% что он пролетит.
И скажу вам не тая: Незнакомец -- это я! *)
🤔
Вову знают все.. 😃
Олег Ломовой " Вова - ********"
Дуже гарна новина, бо замість Югкової дружини прийде Вятрович! Не знаю навіщо Югко потягнув Іру в політику - це ж явно не її.
Импичмент Трампу нам на руку.