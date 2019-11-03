EN|RU|UK
Темы дня: Секс-скандал с Яременко Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  2404  70
Материалы по теме:
Все про:импичмент (416) США (15702) Трамп (2596)

 Трамп потребовал раскрыть имя информатора, сообщение которого привело к началу импичмента

Президент США Дональд Трамп настаивает, что раскрывший подробности его разговора с Владимиром Зеленским информатор, должен раскрыть инкогнито.

Об этом лидер США написал Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Трамп заявил, что сотрудничающие с демократами СМИ знают, кто он такой, но не хотят раскрывать его личность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Манафорт продвигал идею, что Украина, а не Россия вмешивалась в выборы в США

"Раскройте разоблачителя и покончите с разводом под названием "импичмент", - пишет Трамп.

Трамп потребовал раскрыть имя информатора, сообщение которого привело к началу импичмента 01

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Также читайте: Трамп чувствовал "непреодолимую ненависть" к Украине с начала своего президентского срока, - The Washington Post

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

Читайте также: Трамп: Я бы хотел, чтобы Зеленский приехал в Белый дом

Источник: https://censor.net.ua/n3157554
 
 
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
«Представительница оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Эмили Торнберри обратилась к МИ-5, МИ-6 и советнику главы правительства с просьбой проверить данные «информатора официального уровня» касательно возможных связей советника премьер-министра Доминика Каммингса с РФ. Лейбористы обеспокоены, прошел ли Каммингс проверку, соответствующую уровню его должности.
Соответствующее письмо было направлено главе британской службы конрразведки МИ-5, внешней разведки Ми-6 и советнику премьер-министра по национальной безопасности Марку Седвиллу. Торнберри утверждает, что к лейбористам обратился с «серьезной обеспокоенностью информатор официального уровня», однако добавила, что «не претендует на достоверность его заявлений», сообщает The Sunday Times. В связи с этим, Торнберри обратилась к правительству с вопросом, какой уровень проверки безопасности прошел Каммингс перед назначением на Даунинг-стрит.»
 показать весь комментарий
 
 
они просто не хотят чтобы Трмпушку трюхнул удар а то представляетет доча заложила там же мозга нема или жена или обе...
 показать весь комментарий
 
Ну, если Трамп ПОТРЕБОВА, то нужно выполнить Трамп потребова раскрыть имя информатора, сообщение которого привело к началу импичмента - Цензор.НЕТ 7041
 показать весь комментарий
 
 
Демократы, валите всё на Манофорта Трамп потребова раскрыть имя информатора, сообщение которого привело к началу импичмента - Цензор.НЕТ 1464
 показать весь комментарий
 
 
Украина попала между демократическим молотом и республиканской наковальней .
 показать весь комментарий
 
 
полная ерунда. наоборот Украина легко могла руками госдепа зачнырить окончательно русню. но мыролюбным штейнам это не интересно.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Его имя уже давно известно, но демокрысы упорно не хотят допрашивать его под присягой.

Эрик Чарамелла, 33 года, зарегистрированный демократ, оставшийся в Белом Доме после Обамы. Работал с Джо Байденом в 2015-2016 годах по украинским вопросам, а также с бывшим директором ЦРУ Джоном Бреннаном. Заядлый критик Трампа, который стоял у истоков расследования о "сговоре" с русскими во время предвыборной кампании Трампа в 2016 году. Помогал Александре Чалупе в поисках компромата на Трампа в Украине. Оставил свой пост в 2017 году из-за слива негативной информации в СМИ.

https://www.redstate.com/elizabeth-vaughn/2019/11/02/suddenly-coincidences-involving-whistleblower-abound/
 показать весь комментарий
 
 
То есть- все знают, а Президент США- ни ухом, ни рылом. Так? Надо же... А я и не предполагал, что так бывает.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да знает он, просто хочет чтобы имя и послужной список информатора официально обнародовали. Но тогда возникнет много неудобных вопросов к инициаторам процедуры импичмента.
 показать весь комментарий
 
Чому ж.Він готовий відповідати на письмові питання під присягою,справедливо побоюючись за себе та рідних.США: інформатор у справі про імпічмент готовий відповісти на запитання республіканців До речі,свідків нібито двоє.
 показать весь комментарий
 
русская, так ты вспомнила, как зовут фюрера русни? Трамп потребовал раскрыть имя информатора, сообщение которого привело к началу импичмента - Цензор.НЕТ 3991
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А ты, демокрыс, уже подштанники сменил? А то ведь Барр с Дюрамом все ближе подбираются, вот уже и криминальное дело открыли.
 показать весь комментарий
 
 
русская, так тебе в твоей "америке" за путин-***** будет срок? какие же вы тупо примитивные, русне вонючая Трамп зажадав розкрити ім'я інформатора, повідомлення якого призвело до початку імпічменту - Цензор.НЕТ 3861
 показать весь комментарий
 
 
Ты еще зекретина прими, чтоб сразу в гроб...
 показать весь комментарий
 
 
Та, может, сам Зеля через кого-то и заложил. И Путе и Бене приятен такой большой шухер в Америке. Трамп потребова раскрыть имя информатора, сообщение которого привело к началу импичмента - Цензор.НЕТ 5384
 показать весь комментарий
 
О, дают, развлекуху! Понятно, это я пока в зрительном зале, а кого-то сраци потеют. И пот холодный по спинке скатывается. Чем вся эта хрень закончится? Шо-то меня всё это напрягает, всё более и более... Несмотря на пребывание в зрительном зале...
 показать весь комментарий
 
 
Купи пивасика и попкорна...и наслажжждайся!
😁
 показать весь комментарий
 
 
С пивом- завязал. Наглухо. Попкорн- ни разу в жизни не пробовал, по-честному. Самогон- надоел. У меня- определённые трудности в жизни.
 показать весь комментарий
 
 
Енто пррройдьот, не вешай носа!!
😁
 показать весь комментарий
 
 
Кажуть, що у мужиків теж бува клімакс.
А потім, знову пьіво/баби
Так шо, Бро, нє вєшай хєр на ґвоздік.

 показать весь комментарий
 
 
Хороший совет, с гвоздиком. Ладно... Пойду котам пожалуюсь, на то, что мне такие советы дают. Наверное, я заслужил...
 показать весь комментарий
 
Передавай йому привіт від Чорного Бандерівця.

 показать весь комментарий
 
 
Почитай Библию...Ты же не бессмертный как Боря Козлов! Бога то никто не отменит, и ответственности перед ним....
 показать весь комментарий
 
Да? Знать бы ещё кто такой Боря Козлов... Но, кажется я догадываюсь.
 показать весь комментарий
 
Нє, потім уже тільки пиво. Трамп зажадав розкрити ім'я інформатора, повідомлення якого призвело до початку імпічменту - Цензор.НЕТ 8112
З того, що читала, чоловічий клімакс не уступає жіночому і по мізках теж добряче б*є.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Там выше заспамили. Подгорает, видать, у порохоботиков.
 показать весь комментарий
 
Я- попробовал вытащить. Каждый- имеет право, на собственное мнение.
 показать весь комментарий
 
 
Точно!!!! Это он!

P.S. Как же я любил этот сериал!
 показать весь комментарий
 
 
крепко трампа петух в яцо клюнул и клюет не переставая, яца старые, могут не выдержать
 показать весь комментарий
 
 
Стовідсотково сам Зеленський.
Продажний як акторка порнофільмів. (с)
 показать весь комментарий
 
 
Скажем так---Трампик начал выдёргивать свои козыри. Скоро покажет---какие козырнее.
 показать весь комментарий
 
Трамп уже никто....он в пролете в 2020

Байден следующий Президент США
 показать весь комментарий
 
 
Байден хейтит расею...
и нет.а он на зеЛЮ не злой.напротив..он даже спасибо может сказать зеЛе.из-за него трампу ипмичмент мутят
 показать весь комментарий
 
А обіцянка зєлі поновити карну справу проти його сина силами "на 100% своєї людини"? Хотілось би вірити, що нам боком не вилізе невміння зе відповідати дипломатично...
 показать весь комментарий
 
Не торопитесь.Если он пролетает,республиканцы поменяют коня.Но шансы Трампа быть вновь избранным очень высоки,ибо экономика США на подъёме!
 показать весь комментарий
 
высоки где?
он проиграют всем кандидатам?по опросам.
в прошлый раз как разница в опросах была 5% клинтон/трамп.а тут до 20% в пользу Байндена
шансов у трампа очень мало...и в США сейчас вообще флешмоб булинга Трампа запустили...все освистывают его на любом публичном визите.
я ставлю 90% что он пролетит.
 показать весь комментарий
 
 
Трамп потребовал раскрыть имя информатора, сообщение которого привело к началу импичмента

И скажу вам не тая: Незнакомец -- это я! *)

Трамп потребовал раскрыть имя информатора, сообщение которого привело к началу импичмента - Цензор.НЕТ 5405
 показать весь комментарий
 
" Кто не знает Вовочку,
Вову знают все.. 😃

Олег Ломовой " Вова - ********"
 показать весь комментарий
 
 
Если Дональд связавшись с Зе пострадал, то шо говорить про Украину?
 показать весь комментарий
 
 
Ирина Луценко уходит из Рады по состоянию здоровья.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Порохосвиньи в предвкушении импичмента

Трамп зажадав розкрити ім'я інформатора, повідомлення якого призвело до початку імпічменту - Цензор.НЕТ 5817
 показать весь комментарий
 
Старичок в неадеквате. Какая собственно разница, как зовут информатора, если подтверждается то, о чем он сообщил. Тактика - кругом враги и все это fake news вряд ли сработает.
 показать весь комментарий
 
Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Луценко написала заяву про дострокове припинення повноважень нардепа за станом здоров'я.
Дуже гарна новина, бо замість Югкової дружини прийде Вятрович! Не знаю навіщо Югко потягнув Іру в політику - це ж явно не її.
 показать весь комментарий
 
Ріжая гнида реально играет на ху йла. Все єти скандалы вокруг ЗЕ, вокруг якобы вмешательства Украины в выборы в США в 2016 на самом деле призваны отвлечь внимание от реального вмешательства РФии в американские выборы. В тени этого фона остаются незамеченными сообщения об расследований вмешательства РФии . Также Трамп блокирует персональные санкции против ближайшего окружения ху йла.
Импичмент Трампу нам на руку.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх