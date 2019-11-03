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 Джонсон извинился за нарушение обещания и перенос Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился перед членами Консервативной партии за то, что не выполнил обещание и не вывел Великобританию из Евросоюза до 31 октября.

Выступая в воскресенье на телеканале Sky News, премьер заявил, что оказался жертвой обстоятельств, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Джонсон назвал новую отсрочку заслуживающей "глубокого сожаления".

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Премьер заявил, что "глубоко сожалеет" о невыполненном обещании, однако напомнил, что ему удалось в октябре заключить с Евросоюзом соглашение о выходе Британии. Он призвал поддержать консерваторов на выборах. Если они получат большинство, то, по словам Джонсона, Великобритания выйдет из ЕС в соответствии с настоящим договором, а если результат выборов будет другим, судьба Brexit будет неочевидной.

Напомним, 17 октября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза.

19 октября Палата общин британского парламента проголосовала за поправку, которая предусматривает, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если законодатели утвердят проект соглашения о выходе из ЕС.

24 октября лидеры политических групп Европейского парламента согласились перенести Brexit до 31 января 2020 года, то есть на три месяца.

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28 октября Европейский союз согласился отложить Brexit до 31 января следующего года. Борис Джонсон настаивал на выходе Британии из ЕС 31 октября, даже если Лондон и Брюссель не удастся заключить соглашение, однако парламентарии такую ​​возможность заблокировали.

Источник: https://censor.net.ua/n3157553
 
 
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Денех нет у Бритиша на выход из ЕС! ...не заработали ещё...
Странная страна -- техника вся немецкая, туристы все немецкие, капиталы немецкие... -- а жаба душит! Как Украину...*)
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Теперь в Англии выборы. И если консерваторы пролетят, то про брексит могут и забыть. Совсем. Подождем до декабря....
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гарний приклад для ЗЕ, можна почати вибачатись
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Да-да... шо-то я сегодня уже читал... Непреодолимая сила помешала. А кому-то- Непреодолимая ненависть... Шо ваааще, происходит, в этом Мире? При этом- с Лидерами оного! Как жаль, что в Гане- убойная жара. Я бы там просто остался. Бо там- таки адекваты. Ни на что не претендуют. Не бухают, практически- не курят. А ещё- там комары отвратительные, малярийные, падлюки. И котов я там не видел. Не знаю- почему. Короче, хрен понять- где век доживать??? Во, проблема!
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Як там в зебілів: пунктик на Боріса-мародьора запишуть - мовляв, обіцяв за тиждень брексіт?
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Нас взагалі це не повинно турбувати.Там самі розберуться чи залишатися їм в ЄС,чи виходити.
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Надо не извиняться а прощения просить
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