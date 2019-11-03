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 Завершены работы по укладке конструкций основной части моста в Станице Луганской, - ОГА. ФОТО

3 ноября завершились работы по укладке конструкций основной части моста в Станице Луганской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

Завершены работы по укладке конструкций основной части моста в Станице Луганской, - ОГА 01

"Работники ООО "Укртрансмост" закончили укладку конструкций основной части моста через реку Северский Донец вблизи КПВВ "Станица Луганская". Также ими проводились сварочные работы на металлических конструкциях моста", - говорится в сообщении администрации.

Завершены работы по укладке конструкций основной части моста в Станице Луганской, - ОГА 02
Завершены работы по укладке конструкций основной части моста в Станице Луганской, - ОГА 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мост в Станице Луганской восстановят по графику, до 27 ноября, - Комарницкий


Завершены работы по укладке конструкций основной части моста в Станице Луганской, - ОГА 04
Завершены работы по укладке конструкций основной части моста в Станице Луганской, - ОГА 05

Напоминаем, 5 октября на мосту возле Станицы Луганской Луганской открыли временный переход, пока восстанавливают основной мост.

В начале июля мост посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что объект можно восстановить в течение месяца.

На Луганщине действует только один пункт пересечения через линию разграничения - в КПВВ "Станица Луганская". Он пешеходный. Дорога пролегает вдоль взорванного еще 2015 моста через Северский Донец.

Источник: https://censor.net.ua/n3157550
 
 
 Топ комментарии
 
неЛох збудував міст швидше за Ху№ла,для російських танків.Сука))
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Если бы клоун хоть малейшее представление о армии и военных действиях имел, то знал бы, что в зиму оставлять свои позиции и уходить на новые необжитые- это плохой вариант.
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Він знає. Йому ***** все по телефону пояснив. Тому і відводить.
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Он мразь 🥒💩🤡🤢,сдаёт все ,что можно и нельзя
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А где о. Тузла? так Россия и не отвела свои войска?
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неЛох збудував міст швидше за Ху№ла,для російських танків.****))
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😀Вы сделали это вместе...Так ведь зебобик？Вы же все презЕденты...поголовно...
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Нет, просто они опять умные, как и тогда, когда выбрали Зелемойского против Порошенко...
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Кто такой этот патрашенка? это безальтернативный мыролюбец и реформатор карманов граждан Украины?
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Ти коли за нього агітував чекав чогось іншого?
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Що сталося, кротику?- Ти готуйся. До весни і Крамаху планують віддати. Ти тепер більше не тікай, лишайся там, гаразд?
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На Г+Г працюють якісь порохоботи. Мінстр з недержавною освітою казав що все ОК та інтернет в кожну хату!
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А Армату мост выдержит? Эксперт из госдумы проверил?
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Передайте Зе,що він лох. Неа!! не верю!! он сам сказал что оно НЕЛОХ,моника, зелёная сопля!!и ещё чёт там такое но НЕЛОХ однозначно!! Завершены работы по укладке конструкций основной части моста в Станице Луганской, - ОГА - Цензор.НЕТ 6238 Завершены работы по укладке конструкций основной части моста в Станице Луганской, - ОГА - Цензор.НЕТ 8505 Завершены работы по укладке конструкций основной части моста в Станице Луганской, - ОГА - Цензор.НЕТ 6049
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Так мені про такий сценарій з ОРДЛО ще в 14 му році стало зрозуміло. Іншого не буде, доки орда буде поруч та керувати нею будуть недогалузді молі, чи клоуни кремля.
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Перехватчик Пам"ятаємо. Як і те, що за ПМР воювали бійці, із УНА-УНСО, разом із донськими кізячками.
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А шо за спешка такая??? Как-то становится неуютно. Я понимаю, что у Богдана ещё 31 зуб таки остался и я должен успеть свалить, из Мариуполя. Мне надо всего 19 дней. Однако! Можэ и с ним начнут торопиться? И вышибать по парочке, в сутки. Тогда- я не успеваю. Судя по фоткам, работают ускоренно. Техника- самая правильная. Пытаюсь увязать со сверхсрочной укладкой отменной трассы Мариуполь-Запорожье. Не получается... А можэ и получается... Тока я лучше- умолчу, шо там у меня получается...
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Это только левая или правая часть моста.?.Больно узкая.
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Сепары дали разрешение только на такую времянку. Жестяной узенький мостик грузоподъемностью максимум в одну легковушку. Так что слишком уж громко называть это "мостом".
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Грузоподъёмность судя по балкам -тонн 100.При достройке может возрасти.Просто узка.
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Почитал информацию про расследование отмывания фирмой Коломойского денег в США. Судя по всему - если бы он там взорвал что-то , у него проблем и то меньше было бы. Самое большое в истории отмывание денег на 400 миллиардов долларов, причем на территории США.
(C)
@Rooftop564
🤔
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Вкратце - через Приват скупалась доли в недвижимости и компаниях в США , а затем отжимались путем юридических и финансовых махинаций. После этого все продавалось и вложенные деньги оказывались отмытыми.
(C)
@Rooftop564
🤔
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ну... и где почитал? поделись ресурсом
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https://www.clevescene.com/scene-and-heard/archives/2019/06/11/how-ukrainian-oligarchs-secretly-became-the-largest-real-estate-owners-in-downtown-cleveland
https://www.youtube.com/watch?v=0_UpmCQtLJg
🤔
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Суд США против Коломойского выдвинул новое обвинение: ситуация для Бени ухудшается Суд американского штата Делавэр принял целый ряд громких решений в деле против олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые вместе с партнерами подозреваются в организации "преступной сети", завладевшей активами в размере около 674 млн долларов. Речь идет о разбирательстве, которое инициировал в мае ПриватБанк, ранее находившийся в собственности фигурантов иска. Об этом сообщается в материале tZE Inform, передает "Диалог.UA". Наряду с Коломойским и Боголюбовым мошенничество приписывают еще трем "агентам" преступной схемы - Мордехаю Корфу (Mordechai Korf), Хаиму Шохету (Chaim Schochet) и Уриэлю Цви Лаберу (Uriel Tzvi Laber), а также 20 компаниям, зарегистрированным в штате Делавэр. Отмечается, что, рассмотрев и изучив дополнительные материалы, поступившие на рассмотрение суда, принимая во внимание существенную тяжесть и общественную значимость рассмотрения, суд принял решение о дальнейшем рассмотрении дела исключительно по процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act". Была установлена первичная очередность рассмотрения вопросов и назначен ведущий судья на очередное заседание суда. 23 октября стало известно о первом аресте в деле. 20 октября по запросу Канцлерского суда штата Делавер министерством юстиции США в Вашингтоне задержан и препровожден в суд для дачи показаний фигурант дела RF02. Перед заседанием фигуранту объявлен тридцатидневный превентивный арест. Что все это значит для Коломойского и Ко 21 июля 2019 года суд признал обоснованным факт наличия неправомочного воздействия на участников судебного рассмотрения, что фактически привело к изменению сути судебного рассмотрения. Отныне это уже не суд о нарушениях в хозяйственно-финансовой сфере. Это судебное рассмотрение дел о создании "преступной ассоциации" (ОПГ, мафии) и ее членов. Это прежде всего имеет принципиальную особенность, позволяющую привлекать соответствующие органы юстиции к выполнению функций розыска, доставки на судебное заседание, ареста активов и прочее, до вынесения общего решения суда, в рамках неоконченной судебной процедуры. Таким образом, правоохранители США получили право доставлять Коломойского и Ко для их участия в заседаниях. Согласно процедуре рассмотрения, на каждое заседание будет поочередно назначаться новый судья, а решение будет приниматься в рамках судебной коллегии участников. Отныне никакая юридическая процедура не может остановить рассмотрение или вывести из-под рассмотрения кого-то до окончательного решения суда. Напомним, Коломойскому и Боголюбову грозит тюрьма в США из-за $470 млрд - сядут надолго. https://oleg-leusenko.livejournal.com...﻿
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Втілення приказки- "Жадность фраера згубила"
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400 миллиардов долларов(с). Не миллионов??? А шо это было???
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Та он сегодня целый день эту ахинею постит. Забей.
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Так, мова йде про $400 млрд. Доречі, це є причиною чому до команди Зеленського не дуже поспішають приєднатися бувші регіонали. Ніхто, окрім Портнова та ще декількох придурків, не хоче бути замазаним у кримінальній справі яка ведеться в Америці
🤔
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Хрена себе... Честно говоря- не могу себе представить такой масштаб. Как его не смогли отследить ранее??? Ладно... ждем-с-с-с...
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Не зря же Моника урезала в бюджете медицину, образование и.т.д. Будем теперь восстанавливать сепаратистам дамбас. Если война народу надоела, то что ж поделаешь.
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Не сепаратистам, а колаборантам. Що набагато гірше.
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Так что уже росийские танки еще до зимы смогут перейти в широкомасштабное наступление? Все ждут наступления весной. Но мне почему то кажется что ***** опередит и ударит осенью или зимой и назовет ето *рузкая зима*.
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С первыми морозами. Когда по полям смогут пройти танки
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И когда обороняющимся ВСУ негде будет спрятаться на белом снегу и тем более продолбать окопы и укрытия в мерзлой земле. Лучшие условия для наступления. ***** давно мечтал о славе советских полководцах наступавших зимой когда противник замерзал
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Зачем. Такие сложнностии,когда можжно изнутри уничтожить Украину
Боты подтвердят
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Мины разминировали, фортификации уничтожили, мост починили, войска . Только не говорите мне, что это и есть "мирный" план зебила.
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-- я извиняюсь за выражение: -- ох, как там ******, по тому мосту, вскорости!
...ещё раз извиняюсь...*)
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Бабченко поїхав,але для порохоскота Яндекс-кошельок лишив.Кидай далі петріли
Завершены работы по укладке конструкций основной части моста в Станице Луганской, - ОГА - Цензор.НЕТ 4563
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По бумагам владельцем «Укртрансмоста» числится 30-летний Николай Карнаков, переехавший несколько лет назад из Донецка в Киев. На своей странице в Facebook он честно указывает, что работает в компании «Дорожное строительство «Альтком» мастером строительно-монтажных работ.

Его отец Игорь Карнаков, который до февраля 2019 г был главой «Укртрансмоста», известен как директор по производству все того же ООО «Дорожное строительство «Альтком» и даже возглавлял корпорацию строителей автодорог и транспортных сооружений «Альтком». Эти структуры принято включать в орбиту донецкого бизнесмена Александра Тисленко, покровителем которого во времена Януковича СМИ называли тогдашнего вице-премьера Бориса Колесникова.
Больше читайте на портале Компромат: https://kompromat1.live/articles/121243-donetskim_poshla_dorozhnaja_karta_v_kieve_v1
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С такой политикой нашего "г@авнокомандуещего" скоро танки оркам заправлять будем.... НА ЖАЛЬ! ... Пять лет пытались "оторваться" от помойной ямы под названием рассия, а теперь с каждым днем все ближе
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Вообще-то, при отступлении мосты взрывают...
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"Преступность процветает когда общество исповедует терпимость"
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Скажите, а куда такая спешка и хоть один положительный момент что принесет етот мост еще не полностью окупированной Украине? При самом позитивном случае по етому мосту ломанутся автобусы и автомобили с сепарами по украинские пенсии и льготы. При самом негативном по етому мосту завтра поедут росийские танки и пехота захватывать и окружать новые города. Я могу поспорить с кем угодно что даже не стоит рассматривать того что ето приведет к возвращению Украине даунбаса и крыма.
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Зе особисто приїде стрічечку перерізати ?
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Та дороги та офіси вже відкриває. І таки стрічки ті ріже!
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Забули як ПеПО - свинка дорожні знаки відкривав !? Завершено роботи з укладання конструкцій основної частини мосту в Станиці Луганській, - ОДА - Цензор.НЕТ 3268
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Хроника 1943.
Мы восстановили мост в Сталинграде.
Теперь беспрепятственно кормим оккупированную часть СССР.

Радіймо?
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Вперед, хохлобидло. Вам же нема куди подіти гроші. Тільки на те. щоб колаборантам було зручно їздити по другу пенсію та ковбасу.
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Не здивуюся якщо завтра Зеленський скаже що для того щоб не провокувати, треба сєпарам соляри для танків дати.
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Фотки классные -- всё для украинских пенсионеров!
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...интересно, а с той стороны, хоть пару кирпичиков поднесли? -- шоб всем удобней и быстрей было...
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Промисловий Портал‏ @ua_industrial



Кременчуцька тютюнова фабрика «JTI Україна» скоротила виробництво продукції на 73% через новий закон ВР

Завершено роботи з укладання конструкцій основної частини мосту в Станиці Луганській, - ОДА - Цензор.НЕТ 4552
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