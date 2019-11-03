 Завершены работы по укладке конструкций основной части моста в Станице Луганской, - ОГА. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.
"Работники ООО "Укртрансмост" закончили укладку конструкций основной части моста через реку Северский Донец вблизи КПВВ "Станица Луганская". Также ими проводились сварочные работы на металлических конструкциях моста", - говорится в сообщении администрации.
Напоминаем, 5 октября на мосту возле Станицы Луганской Луганской открыли временный переход, пока восстанавливают основной мост.
В начале июля мост посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что объект можно восстановить в течение месяца.
На Луганщине действует только один пункт пересечения через линию разграничения - в КПВВ "Станица Луганская". Он пешеходный. Дорога пролегает вдоль взорванного еще 2015 моста через Северский Донец.
(C)
@Rooftop564
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(C)
@Rooftop564
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https://www.youtube.com/watch?v=0_UpmCQtLJg
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Боты подтвердят
...ещё раз извиняюсь...*)
Его отец Игорь Карнаков, который до февраля 2019 г был главой «Укртрансмоста», известен как директор по производству все того же ООО «Дорожное строительство «Альтком» и даже возглавлял корпорацию строителей автодорог и транспортных сооружений «Альтком». Эти структуры принято включать в орбиту донецкого бизнесмена Александра Тисленко, покровителем которого во времена Януковича СМИ называли тогдашнего вице-премьера Бориса Колесникова.
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Мы восстановили мост в Сталинграде.
Теперь беспрепятственно кормим оккупированную часть СССР.
Радіймо?
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