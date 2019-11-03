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Все про:обстрел (8387) ранение (2231) Донбасс (19831) Объединенные силы (400)

 С начала суток враг 6 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен боец, - пресс-центр

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, пять обстрелов наших позиций российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку от Новолуганского (из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов), Хутора Вольного (из подствольных гранатометов и стрелкового оружия), за пределами участка разведения в районе Золотого (из крупнокалиберных пулеметов), дважды - у Луганского (из автоматических гранатометов и СПГ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стороны подтвердили разведение сил в районе Золотого, запланирован демонтаж фортификационных сооружений и разминирование, - СММ ОБСЕ

Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник открывал огонь из станковых и автоматических гранатометов по позициям ОС у Водяного.

"В течение текущих суток в результате обстрелов ранения получил один военнослужащий из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских воинов ранены.

Источник: https://censor.net.ua/n3157549
 
 
 Топ комментарии
 
где же столько називина на такое количество зебилов набрать?
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Ну не прекращать же из-за такой мелочевки историческое разведение сил???
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Убить соплю !
Враг Украины, и предатель..
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Ну не прекращать же из-за такой мелочевки историческое разведение сил???
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простыл, у тебя сопли? Називин в помощ
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где же столько називина на такое количество зебилов набрать?
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Тебе галоперидол нужен, а називином убей соплю аристарха
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Но, погибших меньше стало, надо признать. Даже в два раза, это ПЛЮС. Но, вам какая разница, ВЫ ДАЛЕКО. Ведь ты ПАТРИОТИК, не так ли?
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Как же у вас горит, от вашего сопливого черта..
Ну чё там?
Жить при сопле стало лучше?
Аааа..
Ты наверное учитель, и зарплату тебе подняли на 4000 эвро?
Тогда да...
А так, были вы ******** безмозглыми ими и подохните...
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смерть расіянсько-масковським окупантам!!!!
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Никакого "разведения" НЕТ!!!!, так же как и "прекращения огня", к сожалению, это очередной "РАЗВОД"...
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Так такі дії влади щодо розводу військ нормальні при обстрілах, зебіли?
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найскорішого одужання Герою!
тихої ночки, синочки
Від початку доби ворог 6 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено бійця, - пресцентр - Цензор.НЕТ 3057

...
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Одужуй, герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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Порохоскот у всій красі: майже 500 ретвітів фейку про загибель наших військових. Навіть Ромка не витримав.Петріли це русня 100%

Від початку доби ворог 6 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено бійця, - пресцентр - Цензор.НЕТ 5202
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Еще одна жертва на совести Зекапитулянта и его безумного плана простоперестатьстрелять.
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