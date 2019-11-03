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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:лес (434) поджог (676) правоохранительные органы (486) Гандзюк (395) Тиводар Богдан (1)

 Следствие рассматривает поджог леса, о котором писала Гандзюк, как один из ключевых мотивов нападения на нее, - Тиводар

Схема поджога Алешковского леса для дальнейшей вырубки, о которой писала Екатерина Гандзюк, рассматривается как один из ключевых мотивов нападения на нее.

Об этом во время круглого стола с журналистами сообщил начальник следственного управления СБУ Богдан Тиводар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Он также отметил, что в ближайшее время в этом деле ожидаются подозрения и подтвердил тот факт, что группа Сергея Торбина, осужденного организатора нападения на Гандзюк, фигурировала в этом преступлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фигуранта дела Гандзюк Павловского будут судить 5 ноября в Одессе

"Они (группа Торбина. - ред.) также фигурировали. Надеюсь, что вскоре будут подозрения именно по поджогу леса, тогда мы поговорим о конкретных лицах", - сказал Тиводар.

Он также подтвердил, что отрабатывается версия того, что создание парка "Гилея", которое лоббировало руководство Херсонской администрации и совета - Андрей Гордеев, Евгений Рищук и Владислав Мангер - могло работать для сокрытия схемы незаконной вырубки леса.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

4 декабря объявили подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

Также читайте: Родным подозреваемых по делу Гандзюк за молчание передавались деньги от Левина, - СБУ

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

Читайте также: СБУ подтвердила, что заказчик преступления против Гандзюк был не один

15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.

Читайте: Дело Гандзюк: СБУ передали производства в отношении халатности правоохранителей

Источник: https://censor.net.ua/n3157548
 
 
 Топ комментарии
 
пэтрушке и исполнители не нужны были
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От я і питаю у вас: коли судити будете?
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Я от читаю і знаю, що виконавців засудили. Тому старайся не брехати.
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Посадили лише виконавців приблизно тільки на шість років, а замовники новій владі непотрібні.
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пэтрушке и исполнители не нужны были
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От я і питаю у вас: коли судити будете?
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Я от читаю і знаю, що виконавців засудили. Тому старайся не брехати.
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ты спидинфо выкинь и читай нормальные новости.
5-го суд в Одесс
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При цьому ти забув, що цього кадра випустили та багато разів зривали засідання.
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Тобто ти не читаєш новини. Суд відпустив, а твоя нова влада не протестує.
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ты читать умеешь? Ладно, вижу, что умеешь, вот с пониманием туго.
Третий раз повторяю 5-го в Одессе суд
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Я під новиною про 5-те писав, а це ти не читав https://censor.net.ua/news/3125184/figuranta_dela_ob_ubiyistve_gandzyuk_pavlovskogo_otpustili_pod_domashniyi_arest_masi_nayiem
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Ты совсем того.
Отпустили второго мая под домашний арест по ходотайству прокуратуры！
Второго мая！
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Нарешті ти прочитав. Так чому твоя влада не змінила запобіжний захід?
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Ты реально тупеешь стремительно. Все и сразу только в сказках про ивана дурака бывает. В жизни все по другому.
Чего же его потужно рэформовани прокуратура и суд не посадили?
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Схема как и в рашке, сначала рубят безбожно а затем поджигают остатки чтоб это скрыть, только в Украине масштабы скромнее.
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На Херсонщине, насколько знаю, леса рукотворные. Их там беречь нужно как зеницу ока. Но все в ход идет. Ничего святого у людей нет. Помню как-то по телику показывали как лесник плакал, говорил, что этот лес его отец сажал и другие люди. Слідство розглядає підпал лісу, про який писала Гандзюк, як один із ключових мотивів нападу на неї, - Тиводар - Цензор.НЕТ 1267
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А що тоді говорити тим, що своєю кров'ю відвойовували українську землю, а блаЗЄнський її зараз просто віддає та капітулює. А Ви про лісника.
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У нас каждый год горят и ничего. И давно уже. БИЗНЕС и никакой ПОЛИТИКИ. А раздули дело МИРОВОГО МАСШТАБА. А КРУПНАЯ РЫБА до сих пор в воде. Не помогли и ИНОЗЕМНЫЕ удочки, ну нет РЫБАКОВ, одни БАРЫГИ.
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