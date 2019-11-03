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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В результате лобового столкновения легковушки и грузовика на Николаевщине погибли три человека, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Николаевской области в ДТП на автодороге Н-24 с участием грузовика и легкового автомобиля погибли три человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В результате лобового столкновения легковушки и грузовика на Николаевщине погибли три человека, - Нацполиция 01

Сегодня, 3 ноября, около 12:30 на автодороге Н-24 "Благовещенское - Николаев" в Вознесенском районе произошло столкновение грузового автомобиля Volvo и легкового автомобиля Fiat, в котором находились три человека - водитель и двое пассажиров.

В результате лобового столкновения легковушки и грузовика на Николаевщине погибли три человека, - Нацполиция 02

Предварительно установлено, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем, который двигался во встречном направлении.

Смотрите: Автомобиль разорвало в ДТП в Киеве, погибла женщина, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В результате лобового столкновения легковушки и грузовика на Николаевщине погибли три человека, - Нацполиция 03

Вследствие ДТП водитель и пассажиры Fiat от полученных телесных повреждений погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал.

В результате лобового столкновения легковушки и грузовика на Николаевщине погибли три человека, - Нацполиция 04

Также смотрите: Грузовик и легковушка столкнулись на Волыни: погибли три человека, - полиция. ФОТОрепортаж

Сейчас на месте работают группы реагирования патрульной полиции, спасатели, следователи и криминалисты Следственного управления. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Источник: https://censor.net.ua/n3157547
 
 
 Топ комментарии
 
Предлагаю по четным числам движение только в одну сторону,
по нечетным в обратную.
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дорога сильно хорошая....на той где ямы по колено, нема аварий
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Предлагаю по четным числам движение только в одну сторону,
по нечетным в обратную.
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..если б помогло- и так попутняки в ноль садятся... по 2-трое...(((
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дорога сильно хорошая....на той где ямы по колено, нема аварий
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Водителя грузовика тоже жаль. Вон как уходил от столкновения. А все равно получил большие неприятности на ровном месте.
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можливо і під шафе був водій легковушки...(((
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Надо просто перестать ездить! Нахрена идиотам авто, жили без них и народа больше было!
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Згоден, повертати задом і трохи нахилити
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Фиат древний...как гавно мамонта...но дятла за рулем это не остановило...
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В начале моей трудовой деятельности на контрактах, мне запомнился грек-суперинтендант. Он, только что, за бухло, списал трех человек, в Тампа-Бэй. На следующий день, на перетяжку судна, вдоль причала, не смог выйти никто, кроме меня, тогда второго помощника, старпома и боцмана. Все остальные- были лёгкий газ, в синюю срацю. И этот грек, Чартзиконстантис Теодорис, сказал следующее:"Андреас, я не понимаю! У вас что, это национальный вид спорта?!" Я ему тогда ответил:"Литрбол, сэр!"(с). Он и охренел, но- более никого не списал. А как назвать вот этот вид спорта, с выездом на встречку? Камикадзебол? Что-то похожее...
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Большая скорость не позволяет правильно оценить обстановку
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Ну какая у этого Фиата могла быть скорость？Этой машине лет 30-40 от роду...
Ну 100 он шел...ну 110....это максимум...хотя вряд ли...
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вы выше правильно написали - многих дятлов не останавливает древность их авто , они пытаются выжать из говна пулю, особенно удивляют долбодятлы на дорогах , усирающиеся на своих допотопных корчах при обгонах автомобилей намного новее и намного выше классом......
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Дорога там практично рівна, але не ідеал. Плюс до усього там видимість гарна. Водятел буса просто провтикав, навіть не надіючись, що встигне. Тими бусами тільки возики возити на швидкості 40 км/год і то безпечно.
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Автошколу, в которой учился водитель легковушки, лишат лицензии?
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