 Стороны подтвердили разведение сил в районе Золотого, запланирован демонтаж фортификационных сооружений и разминирование, - СММ ОБСЕ

Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ.
"1 ноября СММ получила письмо от вооруженных формирований с неподконтрольных правительству районов Луганской области с сообщением о том, что они завершили отвод сил и средств с согласованного участка разведения в районе Золотого. 2 ноября Миссия получила две вербальные ноты от Министерства иностранных дел Украины с уведомлением о том, что Вооруженные силы Украины завершили отвод сил и средств с согласованного участка разведения в районе Золотого", - отмечается в отчете.
Миссия зафиксировала начало процесса разведения сил и средств на участке разведения в районе Золотого вскоре после 12:00 29 октября, когда военнослужащие ВСУ и члены вооруженных формирований вместе со своим оружием начали покидать свои позиции и выходить за границы участка разведения.
Команды СММ присутствовали на протяжении всего процесса разведения в последующие дни, отмечается в отчете.
"В вербальных нотах МИД Украины и в письме от вооруженных формирований также изложено сообщение о готовности начать демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения с участка разведения, вместе с исходящей информацией и географическими координатами упомянутых фортификационных сооружений и других объектов военного назначения", - сообщили в ОБСЕ.
Эти сообщения были отправлены СММ согласно плану-графику, который был согласован Трехсторонней контактной группой 1 октября 2019 года и регламентирует меры по отводу сил и средств, демонтажу фортификационных сооружений и разминированию на участках разведения.
"В вербальных нотах и письме также указано, что демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения начнется согласно согласованному плану-графику. Миссия продолжает активный мониторинг и будет сообщать о ходе ситуации", - сообщили в СММ.
https://twitter.com/herooftheday10/status/1190956254459502592
«Українська сторона наполягала, щоб серед цих чотирьох пунктів обов'язково було Дебальцеве як місце, де ми маємо забезпечити демілітарізацію цього району. Оскільки за меморандумом від 19 вересня на 12 лютого ця територія була під контролем українських військових», - наголосив Петро Порошенко.
Раніше Тристороння група нагадала бойовикам про контроль України над Дебальцево за «Мінською угодою» 2014 року." https://hromadske.ua/posts/poroshenko-rozvedennia-viisk-maie-vidbutys-i-v-raioni-debaltsevoho
Совсем не ипанутый и всё понимаю!
А це в деякій мірі і є план Б
Можна було в 14-му році просто сидіти вдома біля телевізора і все! Ніхто б не загинув, нікого не вкалічило, нічого б не було; не було б чистого повітря Неньки, не було б вільного неба над головою, не було б НІЧОГО.
Був би тільки засраний мошкалький чобіт, котрий миє бруд в Бузі, Інгулі, правому, та лівому Дніпрі. Усі б ходили строєм та співали Оди, Гімни СрСр і так далі. Так було б вигідно для ЗЕбобіків.
Вільна людина краще загине за Свободу, аніж склониться загарбнику, та нищебродам. Вільний Українець буде боротись до останнього, що б майбутнє було ВІЛЬНЕ.
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Расскажи это Порошенко, который в это время бабло в офшоры переганял.
ты ж не путай то, что реально происходило
с тем, что тебе кацапы с Беней рассказали
Чи вам це за щастя?
можна поглянути як сепарня відходила ?
чи є такі відео ?
Не допустимо зради!!!
Прикольно, как Зеля обратно будет выруливать из разведенных им коридоров?
Что дает разведение сил?
Ведь ОРДЛО и их хозяева в РАШКЕ не хотят мира. Они вообще не признают Украину как государство. Смотрите, вот судьба одного русского, националиста между прочим:
"52-летний предприниматель Андрей Афанасьев (Домнин) хотел эмигрировать в США с женой и детьми. Супруги выбрали, как им казалось, самый надежный вариант - получение статуса беженца. Чтобы доказать, что в Россию ему возвращаться опасно, Афанасьев поехал на Украину и три месяца помогал мирным жителям в качестве волонтера в зоне АТО. В итоге ему отказали в убежище и выслали из Штатов. Теперь бывший волонтер сидит в СИЗО "Бутырка" и ждет суда по статьям об экстремизме, незаконном хранении оружия, участии в незаконном вооруженном формировании и обучении террористической деятельности. По самому тяжкому обвинению - в терроризме - ему грозит пожизненный срок."
Значит в Рашке считают волонтера АТО "участии в незаконном вооруженном формировании и обучении террористической деятельности." Значит не Рашка напавшая на Украину терориста а Украина защищающая свою страну.
Вот вам и весь мир!
На Поліссі в районі булої совєтської бази стратеґічних бомбардувальників москалі будують злітно-посадкову смугу напрямком на Київ. Не в смак вам була армія, мова й віра? Хотілось скоштувати екзотичних зелених шмарклів? А "бімбу" на голову заказували?
Депутат Госдумы РФ «проверил» развод войск в Золотом
"Я смог убедится что на данный момент все условия соблюдаются", - сообщил Алексей Журавлев.
"Действительно, их здесь нет. Мы посмотрели, и это так", - сказал Журавлев.
А чо бы украинским военным без оружи , журналистам и пр - не поехаь и тупо не удостовериться ? Нет - украинцам вход закрыт, а говноруссоСМИ уже тискают оттуда хвастливые видосики - как они круто выгнали биндер. Позорище