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 Политика Украины
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Все про:ОБСЕ (3811) Золотое (132) разведение сил (47)

 Стороны подтвердили разведение сил в районе Золотого, запланирован демонтаж фортификационных сооружений и разминирование, - СММ ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине получила сообщение о завершении сторонами отвода сил и средств на участке разведения в районе Золотого.

Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ.

"1 ноября СММ получила письмо от вооруженных формирований с неподконтрольных правительству районов Луганской области с сообщением о том, что они завершили отвод сил и средств с согласованного участка разведения в районе Золотого. 2 ноября Миссия получила две вербальные ноты от Министерства иностранных дел Украины с уведомлением о том, что Вооруженные силы Украины завершили отвод сил и средств с согласованного участка разведения в районе Золотого", - отмечается в отчете.

Миссия зафиксировала начало процесса разведения сил и средств на участке разведения в районе Золотого вскоре после 12:00 29 октября, когда военнослужащие ВСУ и члены вооруженных формирований вместе со своим оружием начали покидать свои позиции и выходить за границы участка разведения.

Команды СММ присутствовали на протяжении всего процесса разведения в последующие дни, отмечается в отчете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведение в районе Золотого-4 завершено, - штаб ООС

"В вербальных нотах МИД Украины и в письме от вооруженных формирований также изложено сообщение о готовности начать демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения с участка разведения, вместе с исходящей информацией и географическими координатами упомянутых фортификационных сооружений и других объектов военного назначения", - сообщили в ОБСЕ.

Эти сообщения были отправлены СММ согласно плану-графику, который был согласован Трехсторонней контактной группой 1 октября 2019 года и регламентирует меры по отводу сил и средств, демонтажу фортификационных сооружений и разминированию на участках разведения.

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"В вербальных нотах и ​​письме также указано, что демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения начнется согласно согласованному плану-графику. Миссия продолжает активный мониторинг и будет сообщать о ходе ситуации", - сообщили в СММ.

Источник: https://censor.net.ua/n3157546
 
 
 Топ комментарии
 
Порохоботи, так що в цьому поганого?
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Во какой жизнерадостный)))) А ты ждало что он нападет всей конницей Буденного? Поговорка специально для тебя ЗЕбил-"Если тебе лижут жопу, не расслабляйся, возможно это для смазки!"
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Порохоботи, так що в цьому поганого?
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Не на чем пиарится будет, ПУТИН НАПАДЕТ, Военное положение, КАПИТУЛЯЦИЯ. А ПИ........ ть то шо то надо.
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Во какой жизнерадостный)))) А ты ждало что он нападет всей конницей Буденного? Поговорка специально для тебя ЗЕбил-"Если тебе лижут жопу, не расслабляйся, возможно это для смазки!"
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Респект Зеле! Пацан сказал- пацан сделал! Сказал вам: надо просто перестать стрелять? И пререстали! А вы 5 лет муму трахали...
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Но согласись такого креативного и остроумного президента в Украине еще не было! Не стыдно за границу посылать! Умничка!
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Я за решительный демонтаж и полное разоружение до уровня 2013-го. Тогда будет мир
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как то по привычке ПАЦАН КАЗАЛ ПАЦАН СДЕЛАЛ вот то то и оно что ПАЦАН.... клован
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А я вот никак не пойму чего три года назад это была рішуча перемога, а ныне - самая зрадная зрада и капітуляція:

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Добре що нагадав.про цей момент чомусь і Бутусов не згадує.От якби за наполяганням Зєлєнского ,терористи вийшли б з Дебальцевого (згідно Мінських домовленостей) -була б міні-перемога .

«Українська сторона наполягала, щоб серед цих чотирьох пунктів обов'язково було Дебальцеве як місце, де ми маємо забезпечити демілітарізацію цього району. Оскільки за меморандумом від 19 вересня на 12 лютого ця територія була під контролем українських військових», - наголосив Петро Порошенко.
Раніше Тристороння група нагадала бойовикам про контроль України над Дебальцево за «Мінською угодою» 2014 року." https://hromadske.ua/posts/poroshenko-rozvedennia-viisk-maie-vidbutys-i-v-raioni-debaltsevoho
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Это вряд ли произойдет а вот Мариуполь днру наверное вернуть придется ради мира...
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Как я могу серьезно относится к высказыванию этого человека, если он на полном серьёзе слушает УТЮГ? Стороны подтвердили разведение сил в районе Золотого, запланирован демонтаж фортификационных сооружений и разминирование, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5084
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Саме головне коли слухать будеш утюг, не забуть його ввімкнути і нагріти.
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По всем показателям Украину не считают за страну тем более независимую.
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В тому що ви Україну здаєте шваль малороська. На передову дрилюй засцика зеленська.
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Отвечаю!
Совсем не ипанутый и всё понимаю!
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Я згоден з тобою. Але мати план "Б" в кармані повинні
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Як висловився Поліграф, що може зарано проводити демонтаж?
А це в деякій мірі і є план Б
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Напевно треба упоротим ЗЕбобікам розтлумачити, що 12 000 загинувших за Україну не марно загинули!
Можна було в 14-му році просто сидіти вдома біля телевізора і все! Ніхто б не загинув, нікого не вкалічило, нічого б не було; не було б чистого повітря Неньки, не було б вільного неба над головою, не було б НІЧОГО.
Був би тільки засраний мошкалький чобіт, котрий миє бруд в Бузі, Інгулі, правому, та лівому Дніпрі. Усі б ходили строєм та співали Оди, Гімни СрСр і так далі. Так було б вигідно для ЗЕбобіків.
Вільна людина краще загине за Свободу, аніж склониться загарбнику, та нищебродам. Вільний Українець буде боротись до останнього, що б майбутнє було ВІЛЬНЕ.
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Напевно треба упоротим ЗЕбобікам розтлумачити, що 12 000 загинувших за Україну не марно загинули!

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Расскажи это Порошенко, который в это время бабло в офшоры переганял.
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и много перегнал ?

ты ж не путай то, что реально происходило

с тем, что тебе кацапы с Беней рассказали
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Погане те що тепер по Золотому шастають грьобані депутати госдури із своїми грьобаними ЗМІ і хизуються своїми перемогами, поки ти зелене гівно тут воняєш!!!
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Погане те, що про це доповілають не командувачі АК1 і АК2, а їх шістки.
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Исторический факт. в июне 1941 года саперы Красной Армии провели разминировани и сняли фортификационные сооружения на линии Молотова. Знаешь, кацап, чем это для СССР обернулось? Кстати, Мэжик, я тебя уже 5 раз спрашивал - "Крым - эт Украина, только почему ты от этого вопроса бежишь как черт от ладана ?
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Засцыка, осень заканчивается, а ты Зеленского так и не повесил, как то ты треплся. 😂
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О, привіт сцикло зелепупське! Як там в Тернополі?
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Тобто про швидкого повернення ЗСУ у разі необхідності мова не йде. То про що раніше нам розповідав Наєв?
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ми бачили перепис зброї обсєшниками наших бойових підрозділів.
можна поглянути як сепарня відходила ?
чи є такі відео ?
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Всі в понеділок до воєнкомату !
Не допустимо зради!!!
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А смысл теперь туда идти, если войску уходить команду дали?
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Ну что, готовы к "народной милиции" и к януковичу за рулем на лугандоне?
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Для кого то мир нужнее, для кого то война - мать родная.
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Кому-то нужна независимость,а кто-то хочет стоять раком и принимать от царя, ладно бы сам,но всю страну втягивает на поколения вперед.
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...при таких раскладах, вся донецкая и луганская обл. вскоре будут заняты ихтамнетами вкупе с остатками недобитых сепаров....хитрый план царя -цапа Пу, перевыполняется даже.. Стороны подтвердили разведение сил в районе Золотого, запланирован демонтаж фортификационных сооружений и разминирование, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 8513
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И шо потом? -- бери шинель, иди домой...
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А потім у деяких не буде куди повертатися.
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Мне расклад ясен: хотели ***** спровоцировать на этом разведении -- мол, он не разведётся. И тогда -- Зеле уважуха и поддержка! А ***** развелось... -- он же не дурак и не клоун.
Прикольно, как Зеля обратно будет выруливать из разведенных им коридоров?
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А у Зе була інша задача: поступово капітулювати. Він це виконує.
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Не... -- у Зели была задача тётю Юлю в Презики протолкнуть! ...но на народ нихто не расчитывал... -- а щас рулетка ровная. Задачи понятны -- исполнять некому...
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Як варіант Коломойський хотів Юлю, але з нею були проблеми. Зараз зебобіки теж на неї розраховують, бо скоро переб'ють один одного.
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Со временем там памятник будет,типа "перекуем мечи на орала"
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*********. За пару місяців там буде глибокий тил російської армії.
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Никто не знает, как выйти из этой ситуации. С нашей стороны, война - нет сил, с другой стороны - есть силы, но не может, мир этого не поймет. И, как два козла, не могут уступить. Народ не поймет, не того, ни другого.
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Вообще то в таком случае речь про баранов. Козлятина у тебя на подкорке записана. Как можно было выйти, давно все знают, проверено и известно-держать ситуацию. Если бы не зеленая мразь, сегодня план ведения миротворцев уже бы осуществлялся. В 2018 вопрос стоял только по составу. Открой инфу того времени, сунь рыло и прочти.
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Пожизненный срок за помощь Украине.
Что дает разведение сил?
Ведь ОРДЛО и их хозяева в РАШКЕ не хотят мира. Они вообще не признают Украину как государство. Смотрите, вот судьба одного русского, националиста между прочим:


"52-летний предприниматель Андрей Афанасьев (Домнин) хотел эмигрировать в США с женой и детьми. Супруги выбрали, как им казалось, самый надежный вариант - получение статуса беженца. Чтобы доказать, что в Россию ему возвращаться опасно, Афанасьев поехал на Украину и три месяца помогал мирным жителям в качестве волонтера в зоне АТО. В итоге ему отказали в убежище и выслали из Штатов. Теперь бывший волонтер сидит в СИЗО "Бутырка" и ждет суда по статьям об экстремизме, незаконном хранении оружия, участии в незаконном вооруженном формировании и обучении террористической деятельности. По самому тяжкому обвинению - в терроризме - ему грозит пожизненный срок."
Значит в Рашке считают волонтера АТО "участии в незаконном вооруженном формировании и обучении террористической деятельности." Значит не Рашка напавшая на Украину терориста а Украина защищающая свою страну.
Вот вам и весь мир!
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А вы их строили фортификационные сооружения чтобы демонтировать? И зачем их демонтировать? Они вам мешают? Или чтобы не могли помешать наступлению росийских войск? Вы свои линии обороны оставшиеся после второй мировой войны уже демонтировали?
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Демонтируют чтоб в случае нарушения соглашения одна из сторон не могла быстро подойти и занять уже подготовленные позиции.
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Угу. Первый раз вижу такую военную стратегию. Стороны подтвердили разведение сил в районе Золотого, запланирован демонтаж фортификационных сооружений и разминирование, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6646 Позиции вообще то строят и укрепляют для обороны, а не для нападения. Тоесть при демонтированных позициях у нападающих будет куча преимуществ а у обороняющих ни одного шанса. А если учесть что нападает все время Рашка то отсюда вывод что Украину сдают и готовят наступление РФ.
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Не надо было заходить в серую зону с большими потерями и сейчас не было бы разведения
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Так, треба було дати Путінові захопити Донбас аж по Прут
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А де у мінських домовленостях написано про сіру зону?
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Ублюдки, демонтируйте лучше керченский мост. Все ето выглядит как подготовка к большому и молниеносному наступлению РФ на Киев.
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Мост построили, чтобы тикать, если вдруг в Крыму какая нибудь заворушка будет. А мост скоро сам распадется, пишут, что он уже весь трещит по швам.
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Вот в декабре ж/д сообщение запустят - тогда точно развалится.
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Меня етот ура-патриотизм уже утомил. Во первых мост построили более-менее качаственно из хорошей украинской арматуры и украинского щебня. Во вторых даже пускай тот мост будет весь в трещинах, кацапы наставят там еще тысячи подпорок и как ни как он будет полустоять, ведь для них ето дело принципа. Насчет заварушки в крыму тоже вопрос. Там наехал столько чекистов из Рашки что разве они сами с собой драться начнут А уже со следующего года Украина открывает там отремонтированную ж/д и поток туристов в окупированный крым и скорее всего даст воду и деньги туда опять рекой пойдут. Так что походу Зештанмаер не крым и дамбас присоеденит к Украине а наоборот Украину присоеденит к окупированному крыму и даунбасу.
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Зато нє марадьорСтороны подтвердили разведение сил в районе Золотого, запланирован демонтаж фортификационных сооружений и разминирование, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 9777
На Поліссі в районі булої совєтської бази стратеґічних бомбардувальників москалі будують злітно-посадкову смугу напрямком на Київ. Не в смак вам була армія, мова й віра? Хотілось скоштувати екзотичних зелених шмарклів? А "бімбу" на голову заказували?
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Я что то пропустил, когда ето в Украине была армия, мова и вира?
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Станислав Речинский "В кабинете Баканова нашли "прослушку" и "проглядку". По всей видимости, "НАБУшную". Теперь опасаются последствий. Потому что "прослушка", к примеру, стояла в тот день, когда в кабинете Баканова делили деньги сам Баканов, Ермак и "Юзик". Забавно будет, если эта запись попадет в интернет. В посольство США она уже точно попала", - написал журналист на своей странице в Facebook.
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Порохоботы, хватит говорить лозунгами. Если не нравится что делают другие - узнавайте адресок ближайшего военкомата и диктуйте свою позицию в окопах, тогда вас услышат.
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А зачем это нужно кацапии!?они хотят заморозить?!и постоянно шантажировать?!нужно вооружаться до зубов и выбивать эту кацапскую нечисть.и так и будет
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А чьо.Журавльов сказав,шо зашибісь хохли драпають.Лічно провіряв.
Депутат Госдумы РФ «проверил» развод войск в Золотом

"Я смог убедится что на данный момент все условия соблюдаются", - сообщил Алексей Журавлев.
"Действительно, их здесь нет. Мы посмотрели, и это так", - сказал Журавлев.
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Це коротке відео - спеціально для тих, хто вважає, що розведення військ - це капітуляція та зрада, й що Порошенко ніколи б такого не допустив))
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нет никаких подтверждений, фактов, фото, видео,что орки тоже отошли. одна болтовня.
А чо бы украинским военным без оружи , журналистам и пр - не поехаь и тупо не удостовериться ? Нет - украинцам вход закрыт, а говноруссоСМИ уже тискают оттуда хвастливые видосики - как они круто выгнали биндер. Позорище
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