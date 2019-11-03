 Фигуранта дела Гандзюк Павловского будут судить 5 ноября в Одессе

Об этом сообщил на брифинге в СБУ начальник Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается Павловского, который обвиняется в сокрытии этого преступления, следствие в июле было завершено. Обвинительный акт направлен в Приморский районный суд города Одессы, где и рассматривается. Следующее заседание состоится 5 ноября. Надеемся, что обвиняемый Павловский явится в суд, чтобы суд мог вынести законное решение", - сказал Тиводар.

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Он напомнил, что уже восемь человек по делу об убийстве Ганзюк привлечены к уголовной ответственности. Пять из них, так называемая группа Торбин - это непосредственные исполнители преступления. Они уже отбывают наказание.

Павловский уже ранее "прогуливал" допросы в Шевченковском суде Киева, ссылаясь на состояние здоровья. Несмотря на это, в конце июля его заметили на футболе в Одессе. Также, ссылаясь на необходимость лечения Павловского, прокуратура в июне не подала ходатайство на продление ему домашнего ареста. Поэтому сейчас он находится на свободе без всякого меры пресечения.

В апреле Павловскому изменили квалификацию дела с содействия организации нападения на Гандзюк на сокрытие преступления. Тогда же его отпустили под домашний арест, после пяти месяцев заключения.

Подозрение Павловскому вручили в ноябре 2018 года только после того, когда его фамилию как вероятного соучастника нападения обнародовали активисты инициативы "Кто заказал Екатерину Гандзюк?".

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

4 декабря объявили подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.