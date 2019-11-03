 Родным подозреваемых по делу Гандзюк за молчание передавались деньги от Левина, - СБУ

Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Он добавил, что деньги поступали для того, чтобы подозреваемые молчали, но финансирование пока приостановлено. Также он не уточнил имел ли отношение к этому процессу Мангер.

"То, что финансировал Мангер непосредственно, доказательств не получено, а то, что средства поступали по команде Левина, такие доказательства есть", - сказал Маяков.

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Ранее, в подозрении Мангеру - предполагаемому заказчику нападения на Гандзюк, речь шла о том, что он вместе с Алексеем Левиным осуществлял финансирование родственников других подозреваемых. Сам Мангер в комментарии hromadske это опроверг.

СБУ сейчас расследует 5 производств, относительно вероятных других заказчиков, пособников организаторов преступления, 3 производства, относительно вероятных обстоятельств совершения преступления, то есть мотивов, а также 30 октября они получили от ГПУ производства, о небрежности правоохранителей, а также их вероятного содействия и покрытия преступления.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы, активистку Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

4 декабря объявили подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.