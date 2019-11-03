 Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать показания Цемаха по делу МН17

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я смотрела интервью. Это правда, что Цемаха допросила Международная совместная следственная группа (JIT)", - отметила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехт ван де Мосдейк.
В то же время комментировать заявления Цемаха она отказалась, отметив конфиденциальность сказанного Цемахом во время допроса JIT.
"Эти разговоры всегда конфиденциальны, поэтому я не могу обнародовать, что он сказал", - заявила ван де Мосдейк и отметила, что Цемах является важным свидетелем для расследования дела MH17.
"Цемах - это человек, который представляет интерес для Международной совместной следственной группы. Прокуратура Нидерландов послала запрос на временный арест Цемаха в компетентные российские органы 7 сентября 2019 года с целью экстрадиции в Нидерланды", - добавила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов.
Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.
Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.
5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.
О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.
По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинских пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.
Цi вы моваю толькi жадаеце умацаваць гэтую думку сярод украiнцау па загаду ФСБ?
Я вважаю, що видачою Цемаха, Україна значно посилила позиціїї *****, щодо його намагання перекласти злочин вбивства близько 300 людей, з реального вбивці - Россії, на Україну.
"мама немка, папа грек.
сам я русский чИлавек"
******************
вот что, такое "руцкий мир" и откуда берутся манкурты, и моральные уродцы..
От він і стісняється, шо русскіє на нього кажуть «хохол».
Тому і - манкурт.
Депутат государственной думы РФ Алексей Журавлев посетил Золотое-5 - НМ ЛНР
https://www.youtube.com/watch?v=7XIONbETi-Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1BN3gBbiVMlE3KShvGeZmq0HbgXEpCjCg6KRWma5xO-xGdHssVHK19tec
"Сейчас выполнили план на 37%. ... Это просто смешно, что из 25 тысяч юношей призывного возраста на Прикарпатье мы не можем призвать 460 человек. Вынуждены ездить по домам, вытаскивать их, ловить. Все игнорируют, никто не хочет идти", - жалуется ивано-франковский областной военный комиссар Владимир Ярмошук. "©
Чего от армии косишь, воен боевого дивана?
а скільки гною порохоботського було вилито на владу???
Що Боїнг збили з БУКа курської 53 бригади ППО РФ?