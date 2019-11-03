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Все про:Нидерланды (873) Боинг-777 Malaysia Airlines (1031) Цемах (76)

 Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать показания Цемаха по делу МН17

Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать заявление боевика "ДНР" Владимира Цемаха о том, что ему предлагали гражданство и дом в Нидерландах в обмен на показания по делу МН17.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я смотрела интервью. Это правда, что Цемаха допросила Международная совместная следственная группа (JIT)", - отметила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехт ван де Мосдейк. 

В то же время комментировать заявления Цемаха она отказалась, отметив конфиденциальность сказанного Цемахом во время допроса JIT.

"Эти разговоры всегда конфиденциальны, поэтому я не могу обнародовать, что он сказал", - заявила ван де Мосдейк и отметила, что Цемах является важным свидетелем для расследования дела MH17.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мне предлагали гражданство Нидерландов в обмен на показания по Боингу,- террорист Цемах

"Цемах - это человек, который представляет интерес для Международной совместной следственной группы. Прокуратура Нидерландов послала запрос на временный арест Цемаха в компетентные российские органы 7 сентября 2019 года с целью экстрадиции в Нидерланды", - добавила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов.

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинских пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Источник: https://censor.net.ua/n3157539
 
   
 Топ комментарии
 
оказывается Цемах баловался написанием стишков, и у него я прочел такую строку:
"мама немка, папа грек.
сам я русский чИлавек"
******************
вот что, такое "руцкий мир" и откуда берутся манкурты, и моральные уродцы..
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Ні, я так не вважаю.
Я вважаю, що видачою Цемаха, Україна значно посилила позиціїї хуйла, щодо його намагання перекласти злочин вбивства близько 300 людей, з реального вбивці - Россії, на Україну.
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И правильно сделали. Нечего коментировать бредень, расчитанный на внутриросейского обывателя.
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Путін ще ні разу так не сміявся з жартів «Кварталу 95» як з сценки: «Обмєн Цемаха»....
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Вы сторонник версии, что обмен Цемаха нивелирует вину и отменяет ответственность путинизма за МН17?
Цi вы моваю толькi жадаеце умацаваць гэтую думку сярод украiнцау па загаду ФСБ?
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Ні, я так не вважаю.
Я вважаю, що видачою Цемаха, Україна значно посилила позиціїї *****, щодо його намагання перекласти злочин вбивства близько 300 людей, з реального вбивці - Россії, на Україну.
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И правильно сделали. Нечего коментировать бредень, расчитанный на внутриросейского обывателя.
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Вони б ще Скрипалю «гражданство і дом » прєдложилі.

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Лично я испытываю минимальное доверие к нидергландам
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оказывается Цемах баловался написанием стишков, и у него я прочел такую строку:
"мама немка, папа грек.
сам я русский чИлавек"
******************
вот что, такое "руцкий мир" и откуда берутся манкурты, и моральные уродцы..
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Та, які там нємкі грєкі.... йому русскіє розтолкували, шо мамка у нього «хахлушка», а папка «хахол» і шо ето позорно.
От він і стісняється, шо русскіє на нього кажуть «хохол».
Тому і - манкурт.
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вы зробылы цэ разом!
Депутат государственной думы РФ Алексей Журавлев посетил Золотое-5 - НМ ЛНР

https://www.youtube.com/watch?v=7XIONbETi-Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1BN3gBbiVMlE3KShvGeZmq0HbgXEpCjCg6KRWma5xO-xGdHssVHK19tec
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Да, зебил:
"Сейчас выполнили план на 37%. ... Это просто смешно, что из 25 тысяч юношей призывного возраста на Прикарпатье мы не можем призвать 460 человек. Вынуждены ездить по домам, вытаскивать их, ловить. Все игнорируют, никто не хочет идти", - жалуется ивано-франковский областной военный комиссар Владимир Ярмошук. "©
Чего от армии косишь, воен боевого дивана?
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почему сразу "зебил"? а о том, что в самом патриотичном регионе, косят все подряд, давно известно. Прокуратура Нідерландів відмовилася коментувати свідчення Цемаха у справі МН17 - Цензор.НЕТ 2518
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И больше всех косят от армии и больше всех грозные коменты с боевых диванов на "Цензоре" пишут.
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Покажи фото гарящего танка з якого ти строчеш малорос.
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Не "посетил Золотое-5", а посетил "участок разведения возле Золотого-5" со стороны сепаров.
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Не комментируют, следовательно, это правда или так сказать, это не ложь?
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той цемах вже напевно давно підслизнувся та разів 10 наштрикнувся на щось гостреньке і годує опаришів...
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Виявляється, що всіх допросили, всі покази є....
а скільки гною порохоботського було вилито на владу???
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І Цемах розповів там правду?
Що Боїнг збили з БУКа курської 53 бригади ППО РФ?
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значит, действительно предлагали. но в Нидерландах бояры нет...
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Треба було в Солсберрі агітувати. Там такою «боярою» пригощають, шо аж сознаніє от удовольствія можна потєрять.

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В Нидерландах полно наркоты в свободном обращении. Бояра там не котируется.
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Столько вранья вокруг этого дела ,что верить уже невозможно ни чему.
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пуйло отримав, що хотів, наступний обмін буде затягуватись.
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Иван Петрович Сидоров ждёт от Цемаха много нового и интересного.Типа как его пытали бэндэровцы в застенках СБУ, что боинг собственноручно сбил начавший войну с РФ Порошенко, что вызволил его с риском для жизни от Правого сектора герой-миротворец Зеленский, передавший его другому миротворцу Путину.
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