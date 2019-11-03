 Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать показания Цемаха по делу МН17

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я смотрела интервью. Это правда, что Цемаха допросила Международная совместная следственная группа (JIT)", - отметила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехт ван де Мосдейк.

В то же время комментировать заявления Цемаха она отказалась, отметив конфиденциальность сказанного Цемахом во время допроса JIT.

"Эти разговоры всегда конфиденциальны, поэтому я не могу обнародовать, что он сказал", - заявила ван де Мосдейк и отметила, что Цемах является важным свидетелем для расследования дела MH17.

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"Цемах - это человек, который представляет интерес для Международной совместной следственной группы. Прокуратура Нидерландов послала запрос на временный арест Цемаха в компетентные российские органы 7 сентября 2019 года с целью экстрадиции в Нидерланды", - добавила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов.

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинских пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.