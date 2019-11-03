 Манафорт продвигал идею, что Украина, а не Россия вмешивалась в выборы в США

Как говорится в документах, обнародованных министерством юстиции США, об этом заявил во время допросов бывший заместитель Манафорта в штабе Трампа, его бывший деловой партнер Рик Гейтс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Допросы происходили в рамках расследования вмешательства России в предвыборную кампанию в США, которое проводилось под руководством специального прокурора Роберта Мюллера. Как следует из резюме допросов Гейтса, после того, как тысячи писем с серверов Демократической партии были обнародованы ресурсом WikiLeaks, Манафорт высказывал предположение, что за этим стояла Украина, а в штабе Трампа пытались воспользоваться этими информационными "сливами" и обсуждали возможности того, каким образом самостоятельно получить доступ к ним.
Приказ "получить письма" отдавал и лично Дональд Трамп, утверждает Гейтс. В штабе, по словам Гейтса, считали, что наилучшие возможности для этого имел на тот момент советник Трампа Майкл Флинн благодаря его связям в России. Сам Флинн, который впоследствии занял должность советника Трампа по вопросам национальной безопасности, также был "твердо убежден в том, что россияне не совершали хакерскую атаку" на серверы демократов, указал Гейтс.
Гейтс был деловым партнером Манафорта, ему были предъявлены обвинения в заговоре против США и в ложных заявлениях в рамках расследования вмешательства России в американские выборы. Приговор Гейтсу до сих пор не был вынесен, он продолжает сотрудничать со следствием.
Манафорт был приговорен к 7,5 года тюрьмы в рамках двух уголовных дел. Он был признан виновным в заговоре против государства, в отмывании денег и других финансовых махинациях, а также скрытом лоббизме и попытке давления на свидетелей.
Прессек МВД РФ Маша: Мы не согласны. Трамп - наш и чист аки стеклышко.
Нє в почьотє ниньчє раша
Стрьомний сон насниюілся Маше,
Что жівйот в дєрьме, в парашє.
Ти Машуля нє рєві,
А дєрьмо то убєрі
Ето вовсє і нє сон,
Нє во снє ж руліт гандон.
ПРУФ.
(Тільки не відєокіно шарія / дубінскєра, бо зблюю)
***
Вітер не тільки в полі, вітер і в голові!
Мосфільм руліт, Голлівуд куріт в сторонкє....
Хоча, як кажуть: «Любов зла»...Любов Трампа до путіна не приховати...
В Москве завершились съемки 26-минутного фильма "Юлия", - сообщает российская газета "Комсомольская правда" в опубликованной 25 августа статье "Тимошенко + Саакашвили = "клубничка".
Источник: https://censor.net.ua/r1826
«Вбити чужим ножем» (с)
Щоб при Петрові Україна вмішувалась у вибори в США,? точно з дуба хряпнулись!
Погавкать наші Бойки та Шуфричі могли, а вмішуватись грошва потрібна і не мало!
Хіба може гроші Каламойського або Фірташа!
Депутат государственной думы РФ Алексей Журавлев посетил Золотое-5 - НМ ЛНР
https://www.youtube.com/watch?v=7XIONbETi-Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1BN3gBbiVMlE3KShvGeZmq0HbgXEpCjCg6KRWma5xO-xGdHssVHK19tec
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