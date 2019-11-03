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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:США (15702) Трамп (2596) Манафорт (151) Мюллер (62)

 Манафорт продвигал идею, что Украина, а не Россия вмешивалась в выборы в США

Руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года Пол Манафорт продвигал идею, согласно которой Украина, а не Россия, стояла за взломом серверов Демократической партии США.

Как говорится в документах, обнародованных министерством юстиции США, об этом заявил во время допросов бывший заместитель Манафорта в штабе Трампа, его бывший деловой партнер Рик Гейтс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Допросы происходили в рамках расследования вмешательства России в предвыборную кампанию в США, которое проводилось под руководством специального прокурора Роберта Мюллера. Как следует из резюме допросов Гейтса, после того, как тысячи писем с серверов Демократической партии были обнародованы ресурсом WikiLeaks, Манафорт высказывал предположение, что за этим стояла Украина, а в штабе Трампа пытались воспользоваться этими информационными "сливами" и обсуждали возможности того, каким образом самостоятельно получить доступ к ним.

Приказ "получить письма" отдавал и лично Дональд Трамп, утверждает Гейтс. В штабе, по словам Гейтса, считали, что наилучшие возможности для этого имел на тот момент советник Трампа Майкл Флинн благодаря его связям в России. Сам Флинн, который впоследствии занял должность советника Трампа по вопросам национальной безопасности, также был "твердо убежден в том, что россияне не совершали хакерскую атаку" на серверы демократов, указал Гейтс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп просил лидеров четырех стран найти компромат на Байдена и дискредитировать Мюллера, - The Guardian

Гейтс был деловым партнером Манафорта, ему были предъявлены обвинения в заговоре против США и в ложных заявлениях в рамках расследования вмешательства России в американские выборы. Приговор Гейтсу до сих пор не был вынесен, он продолжает сотрудничать со следствием.

Манафорт был приговорен к 7,5 года тюрьмы в рамках двух уголовных дел. Он был признан виновным в заговоре против государства, в отмывании денег и других финансовых махинациях, а также скрытом лоббизме и попытке давления на свидетелей.

Также читайте: Расследование вмешательства России в выборы обошлось США почти в $32 млн

Источник: https://censor.net.ua/n3157534
 
   
 Топ комментарии
 
Как только пресс импичмента стал обретать реальную форму, изо всех дырок у Трампа потекло дерьмо....
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кароче, внутри команды Трампа была договоренность с Кремлем, хакеры ФСБ взламывают почту Демократической партии США, а команда политтехнологов Трампа вешает обвинения на Украину.. после чего, Украина становится изгоем в мировой политике, и отдается Рашке на растерзание.. и в Кремле уже начали праздновать вероятную победу над Украиной при содействии Трампа.. Но все пошло по иному сценарию.. Манафорт в тюрьме (не исключено, что Трамп его помилует), Трампу светит уверенный импичмент, Рашка под санкциями, а Украины опять пропетляла между каплями дождя..
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Манафорт - геній фальсифікацій, але Бог не фраєр і зупинив Манафорта, бо поки Манафорт вчив Януковича не бути лохом, в Манафорта все складалось, а як тільки Манафорт вирішив використати свої знання про Україну проти України - тут Бог перестав бути добрим до Манафорта і став справедливим! Тут Манафорт поліз проти Волі Господа Бога. Так само і з Трампом. Проблеми у Трампа почались тоді коли він почав реально шкодити Україні, до цієї пори демократи були набридливими мухами, а як тільки дійшло до істотної шкоди Україні - демократи раптом спромоглись ухвалити рішення про початок процедури імпічменту! Бог діє неспішно, але зупинити Його Волю неможливо!
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Как только пресс импичмента стал обретать реальную форму, изо всех дырок у Трампа потекло дерьмо....
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Манафорт продвигал идею, что Украина, а не Россия вмешивалась в выборы в США - Цензор.НЕТ 7921
Прессек МВД РФ Маша: Мы не согласны. Трамп - наш и чист аки стеклышко.
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Машка Захарова вылядит как ивановская ткачиха.
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Громко плачєт наша Маша
Нє в почьотє ниньчє раша
Стрьомний сон насниюілся Маше,
Что жівйот в дєрьме, в парашє.

Ти Машуля нє рєві,
А дєрьмо то убєрі
Ето вовсє і нє сон,
Нє во снє ж руліт гандон.
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Удивительно было бы, если б он иначе это утверждал бы...
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Нехай гарант ще раз поїде на зустріч з Трампом, щоб в котре показати свою тупість спілкування на дипломатичну рівні, та далі знищувати і принижувати Україну та її населення спілкуючись з такими монстрами , як Трамп.
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Для них, шо Россия, шо Украина - одно и тоже Манафорт продвигал идею, что Украина, а не Россия вмешивалась в выборы в США - Цензор.НЕТ 1143
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кароче, внутри команды Трампа была договоренность с Кремлем, хакеры ФСБ взламывают почту Демократической партии США, а команда политтехнологов Трампа вешает обвинения на Украину.. после чего, Украина становится изгоем в мировой политике, и отдается Рашке на растерзание.. и в Кремле уже начали праздновать вероятную победу над Украиной при содействии Трампа.. Но все пошло по иному сценарию.. Манафорт в тюрьме (не исключено, что Трамп его помилует), Трампу светит уверенный импичмент, Рашка под санкциями, а Украины опять пропетляла между каплями дождя..
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Якщо зелепух не доведе діло Трампа і рамєї до кінця..
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... а Україна сіла в калюжу зеленого лайна.
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.....что вы хотите от МАНАФОРТА , если СЕГОДНЯШНИЙ президент говорил о своей стране как о ПРОСТИТУТКЕ !!!!
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Почитай матеріали кримінальних справ проти порошенка
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Дай и нам почитать. Надеюсь это будут не заявления Портнова и банкира русской мафии в США, а уголовные дела. Спасибо.
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ПРУФ на: « матеріали кримінальних справ проти порошенка».

(Тільки не відєокіно шарія / дубінскєра, бо зблюю)
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Покажи, де "матеріали кримінальних справ проти Порошенка"........ Один "зєльоний триндьож"... Ви ж, його, ще в квітні "посадили"...... Аж сто раз.... "За "марадьорство", "баригу", і "офшори".........
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Тобто, 25 років олігархи Коломойський, Фірташ, Ахметов, Пінчук чесно вели бізнес, платили чесно всі податки, не крали з бюджету, не виводили в офшори, працівникам платили білу зарплату європейського рівня, країна жила багато і процвітала. А у 2014 році прийшов Порошенко і обідрав її як липку.

***

Вітер не тільки в полі, вітер і в голові!
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Порошенко прийшов до влади на крові Майдану! Замість того, щоб навести порядок, він очолив мафіозні структури... Чому за його президенства ніхто не поніс покарання? Чому Коломойський, Фірташ, Ахметов, Пінчук та інші вільно себе відчували? Також подумай в кого вітер і де, якщо є чим думати!
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Ну да. Сережа Лещенко же украинский журналист. Манафорт продвигал идею, что Украина, а не Россия вмешивалась в выборы в США - Цензор.НЕТ 2507
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А мені цікаво за який такий компромат Трамп погодився працювати на РФ.
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...у фсб есть КИНО где трампа долбит САМ путин извращенным способом !!!
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Та у ФСБ є фільм де Тимошенко купається з Саакашвілі в одному бассейні...
Мосфільм руліт, Голлівуд куріт в сторонкє....
Хоча, як кажуть: «Любов зла»...Любов Трампа до путіна не приховати...
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« ТИМОШЕНКО + СААКАШВИЛИ = "КЛУБНИЧКА"

В Москве завершились съемки 26-минутного фильма "Юлия", - сообщает российская газета "Комсомольская правда" в опубликованной 25 августа статье "Тимошенко + Саакашвили = "клубничка".
Источник: https://censor.net.ua/r1826
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Может и не сам Трамп, а его сын, т.к. я выдел передачу на паРаша ТВ, как один владелец элитного ресторана рассказывал о дружбе с сыном Трампа... В ФСБ были бы одни дураки, если бы не установили наблюдения за подобными заведениями
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Це робилось руками русскіх і їх хохлошісток в українських ешелонах прийняття рішень.
«Вбити чужим ножем» (с)
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У владі США є лоббісти інтересів підарашки.
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Вони що там із хмародера впали в тому США???
Щоб при Петрові Україна вмішувалась у вибори в США,? точно з дуба хряпнулись!
Погавкать наші Бойки та Шуфричі могли, а вмішуватись грошва потрібна і не мало!
Хіба може гроші Каламойського або Фірташа!
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вы зробылы цэ разом!
Депутат государственной думы РФ Алексей Журавлев посетил Золотое-5 - НМ ЛНР

https://www.youtube.com/watch?v=7XIONbETi-Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1BN3gBbiVMlE3KShvGeZmq0HbgXEpCjCg6KRWma5xO-xGdHssVHK19tec
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Як що так піде далі, то цей рашапоц, разом з «зєльонимічєловєчкамт» посєтіт Раду, з метою арешта Порошенка...
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Зебо-зрада тоже уверена, что Украина вмешивалась...
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То есть украинцы ломали сервера демократов, которых в то же время и поддерживали? Манафорта шизофрения случайно не беспокоит?
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Такое же было с "Кольчугами"....Российские деньги делают чудеса : слепые видят, глухие слышат, немые говорят.....
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А в мене до американців одне питання - як ви могли обирати в президенти трампа чи клінтон, що та, що той це були виграшні варіанти для путіна. Хто у вас там взагалі грає в ігри по висуванню кандидатів і робить вам такий вибір без вибору???!! Це ж нада в такій великій та розвиненій державі допускати до виборів таких людей і давати їм можливість ставати президентами. Ви там що вже геть зажралися і мозги жиром заплили?! Ладно ми недорозвинені були і є, а з вами що???? Де ваші державні діячі, а не продажні цинічні бариги?
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Верх цинізма та брехні! Україна впливала на вибори в сша!!!! Немає слів. Це все одно що сказати що Чад, чи Мозамбік керує сенатом США. Ви виродки краще задайте питання хто видвигає у вас таких нікчемних кандидатів агентів маріонеток в президенти і хто їх реально і для чого ставить на чолі держави США!
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На фотке к ********** уже черненький прристрроился...
🤗
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