 СБУ подтвердила, что заказчик преступления против Гандзюк был не один

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hromadske, об этом во время круглого стола к годовщине гибели Гандзюк сообщил первый заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.
В СБУ также добавили, что были и пособники, которые способствовали и покрывали приступление.
Ранее сообщалось, что ГПУ 30 октября передала СБУ производство в отношении халатности правоохранителей в первоначальном расследовании, покрывательстве преступления или содействии побегу Алексея Левина.
или киллер параллельно от нескольких заказ получил ?