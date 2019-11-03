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 Политика Украины
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Все про:СБУ (13967) Гандзюк (395) Маяков Виталий (1)

 СБУ подтвердила, что заказчик преступления против Гандзюк был не один

В Службе безопасности Украины подтвердили, что заказчиков преступления против советника городского головы Херсона, активистки Екатерины Гандзюк было несколько.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hromadske, об этом во время круглого стола к годовщине гибели Гандзюк сообщил первый заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

В СБУ также добавили, что были и пособники, которые способствовали и покрывали приступление.

Ранее сообщалось, что ГПУ 30 октября передала СБУ производство в отношении халатности правоохранителей в первоначальном расследовании, покрывательстве преступления или содействии побегу Алексея Левина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеемся, что Левина найдут СБУ и Интерпол, - представитель СБУ Тиводар о деле Гандзюк. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3157532
 
 
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Киллера на собрании нанимали

или киллер параллельно от нескольких заказ получил ?
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Як він може їх посадить, якщо Педро їх вже посадив?
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Дело движется на тормозах и скоро сдохнет. Совсем.
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Что то мне подсказывает, что они отмотают сроки в сизо день за два.
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Ну а потом в Раду, на таксофоне курв заказывать.
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