 Автомобиль разорвало в ДТП в Киеве, погибла женщина, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

3 ноября в 09:30 в полициюКиева поступило сообщение о транспортном происшествии со смертельным исходом на улице Академика Заболотного.

Предварительно установлено, что водитель легковушки "ГАЗ-3110" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем SsangYong.

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Вследствие ДТП пассажирка "Волги" получила телесные повреждения несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадали еще 5 человек - оба водителя и 3 пассажира иномарки. Их с травмами разной степени тяжести доставили в больницу.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.