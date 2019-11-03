 В ОП идет борьба за СБУ. Баканов намерен уволить Бухарева, которого Зеленский назначил без согласования с ним, - Бутусов

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Никаких драк (о которых ранее сообщали некоторые СМИ) на совещании не было. Было обсуждение вопроса эффективности работы Главного следственного управления СБУ, по ходу которого были резкие оценки, но голос не повышался, общего решения никто не принял.

"Отношения Ивана Баканова с главой Офиса президента Андреем Богданом действительно можно охарактеризовать как весьма проблемные. Глава СБУ не допускает какой-либо критики и любых действий, которые он расценивает как вмешательство в свои дела и свои полномочия", - пишет Бутусов.

После совещания в ОП, по данным источников Цензор.НЕТ, председатель СБУ Иван Баканов направил президенту Зеленскому представление об увольнении Владислава Бухарева с должности первого заместителя председателя СБУ - начальника главного управления "К".

"На различных уровнях и кулуарно сейчас обсуждаются замены других зампредов СБУ - Дублика, Карпенко, Баранецкого, но реальных кадровых решений на сегодняшний день нет, - пишет Бутусов. - Ситуация выглядит весьма скандально. Президент Зеленский уволил Бухарева с более высокой по рангу должности главы Службы внешней разведки и назначил на главк "К" 12 сентября, то есть меньше двух месяцев назад. За это время кадровых перестановок Бухарев не осуществил, всех заместителей и начальников подразделений в "К" назначил сам председатель Баканов, Бухарев работал с теми, кто есть. За это время почти каждый день "К" проводило задержания, обеспечивало действия ДБР".

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Бухарев, как отмечает Бутусов, о вероятных кадровых перестановках узнал из вопроса Цензор.НЕТ:

"Мне ничего не известно об увольнении. Думаю, что о кадровых решениях, если они на самом деле есть, мне бы сообщили при личной встрече. Я – военнослужащий, у меня не политическая должность, и я должен подчиняться приказам. Моя совесть чиста – за два месяца в главке "К" вся моя работа и ее результаты на виду. Никаких претензий, служебных расследований, уголовных дел, против моих сотрудников за время моего пребывания в должности не было, нет даже критики в соцсетях, ни к каким скандалам или интригам я не причастен. Более ничего комментировать не могу, не знаю".

"Судя по всему, причина представления на увольнение Бухарева та же, что и причина его назначения – политический контроль за СБУ и борьба за полномочия. Президент Владимир Зеленский назначил Бухарева на пост первого зампреда СБУ своим решением, без согласования с Бакановым, и это, очевидно, было воспринято как недоверие. По сути Баканов показал Зеленскому, что отказывается работать с руководителями, которых президент ему назначает сам, через голову председателя. Логика понятна. Но понятно теперь и то, что назначение и представление на увольнение Бухарева – результат дефицита доверия и взаимодействия внутри команды Зеленского. Кадровые перестановки будут продолжаться, потому что рациональной политики в сфере обороны и безопасности власть выработать пока не может. Совещание у президента по вопросу повышения эффективности работы СБУ заметно обострило противоречия и борьбу за власть в президентской команде, в таких условиях хаотичность будет нарастать", - пишет главред Цензор.НЕТ.

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