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Все про:СБУ (13967) Бутусов Юрий (1892) Баканов Иван (68) Бухарев Владислав (13)

 В ОП идет борьба за СБУ. Баканов намерен уволить Бухарева, которого Зеленский назначил без согласования с ним, - Бутусов

По данным источников Цензор.НЕТ, на этой неделе состоялось совещание в Офисе Президента с участием самого Владимира Зеленского по вопросу эффективности действий СБУ.

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Никаких драк (о которых ранее сообщали некоторые СМИ) на совещании не было. Было обсуждение вопроса эффективности работы Главного следственного управления СБУ, по ходу которого были резкие оценки, но голос не повышался, общего решения никто не принял.

 "Отношения Ивана Баканова с главой Офиса президента Андреем Богданом действительно можно охарактеризовать как весьма проблемные. Глава СБУ не допускает какой-либо критики и любых действий, которые он расценивает как вмешательство в свои дела и свои полномочия", - пишет Бутусов.

После совещания в ОП, по данным источников Цензор.НЕТ, председатель СБУ Иван Баканов направил президенту Зеленскому представление об увольнении Владислава Бухарева с должности первого заместителя председателя СБУ - начальника главного управления "К".

"На различных уровнях и кулуарно сейчас обсуждаются замены других зампредов СБУ - Дублика, Карпенко, Баранецкого, но реальных кадровых решений на сегодняшний день нет, - пишет Бутусов. - Ситуация выглядит весьма скандально. Президент Зеленский уволил Бухарева с более высокой по рангу должности главы Службы внешней разведки и назначил на главк "К" 12 сентября, то есть меньше двух месяцев назад. За это время кадровых перестановок Бухарев не осуществил, всех заместителей и начальников подразделений в "К" назначил сам председатель Баканов, Бухарев работал с теми, кто есть. За это время почти каждый день "К" проводило задержания, обеспечивало действия ДБР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершается работа над законами об СБУ и разведке. Этот законодательный пакет - существенный шаг вперед, - директор НИСИ Литвиненко

Бухарев, как отмечает Бутусов, о вероятных кадровых перестановках узнал из вопроса Цензор.НЕТ:

"Мне ничего не известно об увольнении. Думаю, что о кадровых решениях, если они на самом деле есть, мне бы сообщили при личной встрече. Я – военнослужащий, у меня не политическая должность, и я должен подчиняться приказам. Моя совесть чиста – за два месяца в главке "К" вся моя работа и ее результаты на виду. Никаких претензий, служебных расследований, уголовных дел, против моих сотрудников за время моего пребывания в должности не было, нет даже критики в соцсетях, ни к каким скандалам или интригам я не причастен. Более ничего комментировать не могу, не знаю".

"Судя по всему, причина представления на увольнение Бухарева та же, что и причина его назначения – политический контроль за СБУ и борьба за полномочия. Президент Владимир Зеленский назначил Бухарева на пост первого зампреда СБУ своим решением, без согласования с Бакановым, и это, очевидно, было воспринято как недоверие. По сути Баканов показал Зеленскому, что отказывается работать с руководителями, которых президент ему назначает сам, через голову председателя. Логика понятна. Но понятно теперь и то, что назначение и представление на увольнение Бухарева – результат дефицита доверия и взаимодействия внутри команды Зеленского. Кадровые перестановки будут продолжаться, потому что рациональной политики в сфере обороны и безопасности власть выработать пока не может. Совещание у президента по вопросу повышения эффективности работы СБУ заметно обострило противоречия и борьбу за власть в президентской команде, в таких условиях хаотичность будет нарастать", - пишет главред Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформа СБУ должна состояться в сознании сотрудников и общества, - Баканов

Источник: https://censor.net.ua/n3157526
 
   
 Топ комментарии
 
Баканов красава. На вид щуплый такой, а навалял этому буряту, аж зуба лишил. Теперь ему только стоматолог поможет В ОП идет борьба за СБУ. Баканов намерен уволить Бухарева, которого Зеленский назначил без согласования с ним, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7247
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На совещании драки не было...а после срвещаеия и в перерыве...какой то из бурятов зуб потерял...то ли Андрей...то ли Богдан...😀
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Баканов красава. На вид щуплый такой, а навалял этому буряту, аж зуба лишил. Теперь ему только стоматолог поможет В ОП идет борьба за СБУ. Баканов намерен уволить Бухарева, которого Зеленский назначил без согласования с ним, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7247
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Боже мій а що такого зробив чи не зробив Бухарєв щоб його звільнити бажають
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Бухарев человек Юли, отдел К возглавлял при ее премьерства. Долларовый миллионер после этой должности.., поэтому с радостью свалил с СВР снова на «жирное» место в отдел К!
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Бухарєв по мордасам Баканову випадково не давав? Звідки неприязнь? Прийшли в Європу.
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на хенеральськів посаді. Посада зобовязує В ОП идет борьба за СБУ. Баканов намерен уволить Бухарева, которого Зеленский назначил без согласования с ним, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8026
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Ваня Баканов из Кривого Рога же. Старая школа решает. Это не какойта биндеровец Богдан из Львова.
Народження: 3 грудня 1976 р. (42 роки), Львів Андрій Богдан.

Малоросс навалял биндере. В ОП идет борьба за СБУ. Баканов намерен уволить Бухарева, которого Зеленский назначил без согласования с ним, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2250
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Свого часу у Львові народила не одна наложниця чи дружина воїна Бату-хана, не одна дружина солдата Вермахту, не одна дружина НКВДиста. Народження Богдана у Львові нічого не означає. Він такий же "біндеровець", як і вбивця А. Бандери Сташинський. Манкурт.
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Друже, це ж сарказм) Я таких прикладів тобі наведу теж дуже багато. Просто совпадєніє, ні думаю В ОП идет борьба за СБУ. Баканов намерен уволить Бухарева, которого Зеленский назначил без согласования с ним, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4949
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Уев першу чергу шоу. Просто я попередив всілякі можливі домисли про належність Богдана до націоналістів. 😁
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слуги но не народа! а если изя каломыйский это народ, тогда я вьетнамская балерина!
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Да вы, батенька, антисемит! Или вы против, что бы государство Украина поддерживала еврейских пенсионеров в Израиле?
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Ой, я знаю одного стоматолога, Сашка! Правда, не из зеленых, бело-голубой. Но каая, как видим, разница? Пацаны явно из одной песочницы, рыговские.
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последний из сыновей якуновича имеет свое влияние в ордило и не терял его. там еще одно чмо ставленное - кукареченко. думаю, когда вернется янович и федрыч, при спонсорстве Зе! (там же наши люди), то санек тоже вернется)
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Ждём когда баканов повыбивает зубы гидранту.
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Реально токсичного Богдана или Андрея надо гнать нафиг. Это осколок Азирова и Януковоща!
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Значіцца таки правда шо диму без вогню не буває, а КП бреше. Зуб даю. В ОП идет борьба за СБУ. Баканов намерен уволить Бухарева, которого Зеленский назначил без согласования с ним, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2538
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Ты бы поберег его. Он у тебя последний, деда.
В ОП идет борьба за СБУ. Баканов намерен уволить Бухарева, которого Зеленский назначил без согласования с ним, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8293
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То, что вокруг Зеленого не лоха будут идти игры за должность, за потгки и прочее, уже понятно. Не по Сенька шапка.... А жаль....
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Криворізький шкєт вліз не в свої сани.
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Беда в тгм, что после этих саней, большая доля вероятности, что на политической карте мира Украина может исчезнуть...
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Шкет сам влезть не может, его хорошо подсадили, не находишь, пятачок?
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Аякже. 73% і посадовили його на табуретку.
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Я наприклад вважаю що пан Данілов не та особа яка повинна очолювати апарат РНБОУ тобто Секретар РНБОУ. Я вважаю що на цю посаду мав би бути віськова людина наприклад генерал Маломуж. Будь лазка не путайте з Муженко. Пан Маломуж це генерал СЗР України
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На совещании драки не было...а после срвещаеия и в перерыве...какой то из бурятов зуб потерял...то ли Андрей...то ли Богдан...😀
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Давай, баканов, повыбивай черту все зубы до конца, и когда вставит -опять выбей!
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Да Баканов просто пробил за этого чёрта Бухарева и понял что на нём клейма негде ставить. А Зе всё никак не может куда-то приткнуть своего "бедного" родственничка. Ведь он всю жизнь только коррупцией занимался и больше ничего не умеет.
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Баканов, Бухарев, Бутусов, Богдан... Все- на букву "Б". А ранее, помню, у Украины были проблемы с Викторами... Во, дела, блин! Можэ букву "Б"отменить? Большую Б, а маленькую- оставить!
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ну ти теж так не кажи Бутусов це порохобот
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Було у матері три сини і всі на М: Міколай, Мікіта, Мітрій.
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"По сути Баканов показал Зеленскому, что отказывается работать с руководителями, которых президент ему назначает сам" Источник: https://censor.net.ua/n3157526. Уже даже соратники откровенно не подчиняются Зеленскому, все понимают, что он просто Зеро, а всем заправляет Коломойский.
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Кстати! Коломойский ведь тоже- на букву "Б"!!! Во, фигня какая! Надо шо-то делать, срочно!
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План "Б"(с). Вот видите! Везде эта большая буква "Б"... Мне уже страшно... Если бы ещё и Аваков был на "Б", как Белицкий... тогда- фсьо... А так- пока ещё трепыхаемся.
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Андрей, Супрун, и. О. Министра здравоохранения бывшая, как-то сказала, что употребоять слова на "Б" это нк только хорошо, но даже и пользительно для здоровья.
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Коли вже візьмуться за Сабакова. По ньому плаче буцегарня..
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Видать бакашка на днюхе цуркиса получил от медечука указание развалить команду зеленых лягушек изнутри,а глупый лягушачий царек не может раскусить эту интригу и вышвырнуть интригана с поезда.
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Походу скоро Зеленского будет поддерживать один *****. И то держа за спиной нож. Все как я и говорил, что если идешь против народа ты долго не протянешь, а олигархи которые тебе казались друзьями сами первые тебе и вставят нож между лопаток.
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І це зробили ті, хто вважав правильним принцип : аби не Порошенко.
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И я сейчас так же считаю. Лишь бы не Парашенко, который всю ету мразь поднял из дна.
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От і вважай, але ковтай свій принцип сповна. Бо Коломойського привів не Порошенко, а саме цей принцип
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Алех, ты прямо Ленина цитируешь! "Тебя дружески похлопывают по спине, а сами выбираюи место, куда лучше всадить нож". Впрочем, мумия была совсем не дураком и совершала великие дела. Ужасные -да, но великие. Читайте на досуге, многое поймете, это все о нас.
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Саша, если бы "без президента". ПреЗЕдент как раз есть, но ты прв, лучше бы его таки и не было.
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Корочє: «І нє Іванов, а Рабіновічь, і нє в шахмати, а в «21 -но», і нє виіграл, а проіграл...

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А как же инсайд Соньки Шлюшкиной,что драка была?
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"...Кадровые перестановки будут продолжаться, потому что рациональной политики в сфере обороны и безопасности власть выработать пока не может. Совещание у президента по вопросу повышения эффективности работы СБУ заметно обострило противоречия и борьбу за власть в президентской команде, в таких условиях хаотичность будет нарастать", - можна додати, що непослідовність робить цю владу значно гіршою за попередню.
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Баканов ето крыса Коломойши и Рюкзакова, который хотел своего чела поставить на ключевые места.
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вообще, Бухарев был пенсионером СБУ. Но в 2014 вдруг в СБУ вернулся, и его даже назначили начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. В этом же году он стал депутатом от Батькивщины. Чей он человек, если в 2014 его вытащили из небытия и назначили на ответственную должность? СБУ в 2014 возглавлял Наливайченко. В ОП идет борьба за СБУ. Баканов намерен уволить Бухарева, которого Зеленский назначил без согласования с ним, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4799
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и почему его так рано отправили на пенсию? в 2010 ему было 49 лет.
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