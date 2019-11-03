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Все про:армия (7562) Луганщина (4222) обстрел (8387)

 С начала суток на Луганском направлении зафиксированы 3 вражеских обстрела, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток, по состоянию на 12.00 сегодня, 3 ноября, в зоне проведения ООС зафиксированы три вражеские вооруженные провокации на Луганском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

С начала суток под вражеским огнем из пехотного вооружения находились наши оборонительные позиции в Новолуганском, н.п. Хутор Вильный, а также в районе с. Луганское. Российско-оккупационные войска вели обстрелы из автоматических и ручных гранатометов и стрелкового оружия. Дважды наши защитники вынуждено открывали огонь, чтобы заставить противника прекратить обстрелы.

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Потерь среди украинских военных с начала суток нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3157523
 
 
 Топ комментарии
 
Даже немцы не любили Восточный фронт )) Вечно проблемы.
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Вот у меня вопрос неужели нельзя было за 4 года восстановить армию. Например в первый год 1 млрд. долларов на капитальный ремонт модернизацию и закупку военной техники для Сухопутных сил Украины. Второй год для ДШВ Украины. И так далее
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у нас если оптимизировать механизированные бригады до уровня парашистов то у нас бы было не больше 10 мехбригад. Надо было бы попереднику производить БТР-3 или БТР-4
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Насчет перемирия согласен. Насчет потерь нет. Все списано на небоевые. Чтобы не платить......
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Даже немцы не любили Восточный фронт )) Вечно проблемы.
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Отступите до Говерлы и ни один вражеский снаряд не долетит и все будут живы, - рецепт счастья от зеленки
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Вот у меня вопрос неужели нельзя было за 4 года восстановить армию. Например в первый год 1 млрд. долларов на капитальный ремонт модернизацию и закупку военной техники для Сухопутных сил Украины. Второй год для ДШВ Украины. И так далее
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дело не в этом. Мне бы хотелось чтобы у Президента Украины сектор безопасности и обороны Украины было бы вопрос на первом месте. Не красть и так далее
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у нас если оптимизировать механизированные бригады до уровня парашистов то у нас бы было не больше 10 мехбригад. Надо было бы попереднику производить БТР-3 или БТР-4
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Скоро будут сводки с надписью: "было не три, а минус три обстрела" . Суровая зебильская реальность С начала суток на Луганском направлении зафиксированы 3 вражеских обстрела, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3
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По открытым источникам в интернете в Украине у нас есть более 1000 МТ-ЛБ. Неужели нельзя их было модернизировать
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Девиз Зеленого Главнокомандующего Нужно отступать до самой победы....
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