 Российский журналист Бабченко покинул Украину: "Пацан сказал, пацан сделал. Портнов приехал - Бабченко уехал"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он напомнил, что обещал уехать из страны в случае победы на выборах президента Украины не того кандидата.
"Что-то я не пойму, а чего все так всполошились-то? "Если Украина выберет "кандидата Х" - я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране - я на следующий же день начинаю запуск процесса "я сваливаю". Ровно полгода назад написано. Вот ровно, почти день в день. Я сказал. Я сделал. В чем проблема? Все эти полгода у меня в комментариях слюной захлебывались - Бабченко, мы выбрали Зеленского, сваливай, как обещал. Ну, вот. Пацан сказал, пацан сделал. Процесс "я сваливаю" запущен. Портнов приехал - Бабченко уехал. Чем вы теперь недовольны-то. Поменяли хулигана.", - пишет Бабченко.
"Отдельное спасибо хочу передать Евгению Киселеву за то, что он смог удержаться и не раскрыть хотя бы уже мой адрес проживания. Кремень, а не человек", - добавил Бабченко.
В то же время журналист не уточнил, в какую именно страну переехал. В России он открыто критиковал действующую власть, среди прочего за развязывание войны на Добнассе. Из-за угроз на родине он переехал в Киев в феврале 2017-го.
До этого о том, что Бабченко уехал с Украины сообщил журналист Евгений Киселев. На своем YouTube-канале журналист выложил первую программу - "ПонаУехавшие" - о российских эмигрантах в Украине. В фейсбуке один из читателей спросил, почему в программе не было Аркадия Бабченко. На это Киселев ответил, что Бабченко уехал с Украины "то ли в Финляндию, то ли в Эстонию".
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Напомним, 29 мая 2018 года сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая 2018 года стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
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31 мая 2018 года суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.
18 июня 2018 года суд оставил Бориса Германа под стражей.
"«[Как] только Юлия Владимировна становится президентом, я на следующий же день сажусь и еду в Вильнюс, Австрию, Чехию, куда угодно, потому что лично для меня Юлия Владимировна - это означает смерть», - сказал Бабченко. Журналист пояснил, что в случае прихода Тимошенко к власти он будет выслан в Россию.
Раскройте варежку и хавайте! Если с Петей-"мародером" страны-тяжеловесы нашу страну уже было стали воспринимать как СТРАНУ, то теперь - снова как марионетку ********..
"С Украины"? Вы там в цензоре не ******?
Интересно, а когда поумнеют 73% отечественныз дебилов?
С момента Независимости и по сей день страной де-факто правят хитрожопые либо их подстилки.
Но уже сформировалось сообщество представителей титульной нации, прошедшее фронт.
Они способны взять власть в свои руки.
Главное - сразу же лишить хитрожопых контроля над прессой.
Не будет промывки мозгов - возродится страна.
😂
ТОТ САМЫЙ ,,ОСВОБОДИТЕЛЬ" ГРУЗИИ ОТ ГРУЗИН.
ОЧЕРЕДНОЙ ЛЖЕПАТРИОТ ПРИЗЫВАЮЩИЙ УКРАИНЦЕВ ВОЕВАТЬ МЕЖДУ СОБОЙ, НО САМ РАДИ ГРАЖДАНСТВА УКРАИНЫ В ВСУ НИ НОГОЙ.
Потому Бабченко и уехал - он очень "популярен" в РФ.
Инсургенты - "повстанцы", вооруженные отряды гражданского населения, противостоящие властям. Обычно инсургенты формируют военизированные группы, цель которых состоит в свержении правительства или существующего режима, приобретении нац.независимости или ином изменении установленного порядка. Обычно прибегают к партизанской войне, террористическим актам.
Кто-то думает, что подружимся, перестанем стрелять и на этом все кончится. РФ хочет устроить в Украине кровавый ад, как в Сирии. Чтобы потом уже Европа просила РФ ввести войска в Украину.
Как прав Огрызко - "Для Росії Україна - це кістка в горлі, яку треба або проковтнути, або вона тебе задушить!"
И я бы уехала.
Нечего порядочным людям делать в Украине, которой правит Квартал.
Пусть 73% ЗЕбобиков Портнов преподает основы Конституционного Права (благо, он пытался трудоустроиться на кафедру в Университет именно по этому предмету).
У неё ещё паспорт советского образца по ныне
Это колбасники порядочные люди?
В смысле корабля?
Вам виднее, Вы же в рублях получаете.
Когда я тут написал что он отказался от украинского гражданства предложенного Порохом, его поклонники написали что все это грязная клевета, и что Бабченко хочет получить украинское гражданство честно, а не по блату. Типа он сам так сказал.
На расею оно подалось. Домой, "к истокам", на расею!
ПыСы И да, в тексте неточность. Он "пережил" НЕ "покушение на убийство", а ИНСЦЕНИРОВКУ покушения на убийство!