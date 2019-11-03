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 Политика Украины
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Все про:Портнов (476) Бабченко Аркадий (184)

 Российский журналист Бабченко покинул Украину: "Пацан сказал, пацан сделал. Портнов приехал - Бабченко уехал"

Российский журналист Аркадий Бабченко, который покинул РФ и пережил в Киеве покушение на убийство, принял решение уехать из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что обещал уехать из страны в случае победы на выборах президента Украины не того кандидата.

"Что-то я не пойму, а чего все так всполошились-то? "Если Украина выберет "кандидата Х" - я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране - я на следующий же день начинаю запуск процесса "я сваливаю". Ровно полгода назад написано. Вот ровно, почти день в день. Я сказал. Я сделал. В чем проблема? Все эти полгода у меня в комментариях слюной захлебывались - Бабченко, мы выбрали Зеленского, сваливай, как обещал. Ну, вот. Пацан сказал, пацан сделал. Процесс "я сваливаю" запущен. Портнов приехал - Бабченко уехал. Чем вы теперь недовольны-то. Поменяли хулигана.", - пишет Бабченко.

"Отдельное спасибо хочу передать Евгению Киселеву за то, что он смог удержаться и не раскрыть хотя бы уже мой адрес проживания. Кремень, а не человек", - добавил Бабченко.

В то же время журналист не уточнил, в какую именно страну переехал. В России он открыто критиковал действующую власть, среди прочего за развязывание войны на Добнассе. Из-за угроз на родине он переехал в Киев в феврале 2017-го.

Российский журналист Бабченко покинул Украину: Пацан сказал, пацан сделал. Портнов приехал - Бабченко уехал 01

До этого о том, что Бабченко уехал с Украины сообщил журналист Евгений Киселев. На своем YouTube-канале журналист выложил первую программу - "ПонаУехавшие" - о российских эмигрантах в Украине. В фейсбуке один из читателей спросил, почему в программе не было Аркадия Бабченко. На это Киселев ответил, что Бабченко уехал с Украины "то ли в Финляндию, то ли в Эстонию".

Читайте на Цензор.НЕТ: Генпрокуратура засекретила приговор Герману по делу об "убийстве" Бабченко. ДОКУМЕНТ

Напомним, 29 мая 2018 года сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая 2018 года стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

Также на Цензор.НЕТ: "Киллера" Бабченко Цымбалюка не стали отправлять под домашний арест из-за стычки с корреспондентом "Страны.юа". ДОКУМЕНТ

31 мая 2018 года суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

18 июня 2018 года суд оставил Бориса Германа под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/n3157522
 
 
 Топ комментарии
 
Так портнов же правозащитник. Ну по крайней мере зебилам так на г+г сказали.
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От якби виїхав Портнов то була би для зебілів втрата.
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Жаль. Покойный Бабчинка так органично смотрелся вна Украине...
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Просто СКОЛЬЗКИЙ ЧЕЛОВЕК. Таких много.
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И никто не заметил, что этот звездун доказал что он был оплачен петькой как цепной пёс. Ведь кандидата Х не было, была конкректно Тимошенко гавкать на которую было Бабченко приказано, петя в то время еще не видел опасности со стороны Зеленского.
"«[Как] только Юлия Владимировна становится президентом, я на следующий же день сажусь и еду в Вильнюс, Австрию, Чехию, куда угодно, потому что лично для меня Юлия Владимировна - это означает смерть», - сказал Бабченко. Журналист пояснил, что в случае прихода Тимошенко к власти он будет выслан в Россию.
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А "кандидата Х" з собою забрати не хоче?
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Читай выше, кандидат Х - Тимошенко, порохоботам обидно что азаказа не Зеленского тогда не было.
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Вероятно Бабченко решил, что при власти команыд Зеленского ему небезопасно оставаться в Украине - путинской агентуре стало намного вольготнее.
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Что, инсценировать "покушение" будет некому? Російський журналіст Бабченко покинув Україну: "Пацан сказав, пацан зробив. Портнов приїхав - Бабченко поїхав" - Цензор.НЕТ 7586
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Еще один порохобот свалил! Передавай Аркаша большой привет Гонтаревой, Кононенку, Грановскому и остальным ворам большой привет! С нетерпением ждем возвращения, твое место за разжигание розни только в тюрьме! Российский журналист Бабченко покинул Украину: "Пацан сказал, пацан сделал. Портнов приехал - Бабченко уехал" - Цензор.НЕТ 8774
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А шо за рознь он разжЫгал? Промеж кем и кем?
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А почитать его фейсбук, слабо? Он, конечно, может что-то вытереть, но это уже не важно!
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Між брацкімі наротамі "разжігал" . Ми "такі адіннарот" , як найближчим часом скавулітимуть зєбулони .
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это должно быть маркером для гражданского общества..... а может и нет общества - одни любители квартал послушать....
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Киселев спалил пацана. Ясно почему Финляндия. Оттуда пару часов езды до Питера.
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С тем говном, которое выбрали 73% - ничего нет удивительного!
Раскройте варежку и хавайте! Если с Петей-"мародером" страны-тяжеловесы нашу страну уже было стали воспринимать как СТРАНУ, то теперь - снова как марионетку ********..
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"До этого о том, что Бабченко уехал С Украины сообщил журналист Евгений Киселев."

"С Украины"? Вы там в цензоре не ******?
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Сторонники Зеленского, выбрав его президентом, на самом деле выбрали Портнова, так что Бабченко понять можно.
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Еще одна индикативная метка - шо такое есть Зебил...
Интересно, а когда поумнеют 73% отечественныз дебилов?
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Никогда украинцы не поумнеют. И Россия достигнет своего и захватит Украину в ближайшие лет 15.
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Не согласен.
С момента Независимости и по сей день страной де-факто правят хитрожопые либо их подстилки.
Но уже сформировалось сообщество представителей титульной нации, прошедшее фронт.
Они способны взять власть в свои руки.
Главное - сразу же лишить хитрожопых контроля над прессой.
Не будет промывки мозгов - возродится страна.
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Трохи Вас поправлю. Кацапія(совок) ніколи й нікуди з України не зникала. Просто було дві спроби відірватися від кацапосовка, а совко-хохло-бидло все повертало назад в совок. Якщо говорити про найближчі 15 років, то може йтися лише про те чи зробить Україна бодай ще одну спробу, щоб вирватися з совка. Але результат буде передбачуваним: все повернеться назад. Бо 73% хохлобидла.
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Я тебе скажу так: 73% глубоко насрать на этого порохоботского холуя!
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Смачный плевок Зедибилам в лицо. Куда б самому *******
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А симптомы то, батеньки мои, крайне не хорошие.
Российский журналист Бабченко покинул Украину: "Пацан сказал, пацан сделал. Портнов приехал - Бабченко уехал" - Цензор.НЕТ 8835

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А это не тот Бабченко, который на российском БТРе в августе 2008 Цхинвали от "фашистов" "освобождал"?
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ОТ ГРУЗИНСКИХ ,,ФАШИСТОВ".
ТОТ САМЫЙ ,,ОСВОБОДИТЕЛЬ" ГРУЗИИ ОТ ГРУЗИН.
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СВАЛИЛ ОЧЕРЕДНОЙ ,,ПОП ГАПОН"..... ДА И ФЛАГ ЕМУ В РУКИ.
ОЧЕРЕДНОЙ ЛЖЕПАТРИОТ ПРИЗЫВАЮЩИЙ УКРАИНЦЕВ ВОЕВАТЬ МЕЖДУ СОБОЙ, НО САМ РАДИ ГРАЖДАНСТВА УКРАИНЫ В ВСУ НИ НОГОЙ.
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гастроли окончены, зарплата не капает, порохоботня разбегается....
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отработал гонорар и на родину, в паРашу.
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Во всяком случае, можно уважать. Пацан сказал, пацан сделал. Не то, что евреи. Один казал, что дерьма наложил. Теперь второй такой же. Только один был соевый, второй зеленый. А дерьмо хоть соевое, хоть зеленое дерьмом и остается....
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Портнов же сказал что времена изменились, т.е одной ногой мы уже в рашке, осталалось зеле на нормандском формате подписать соглашение о вхождении Украины в таежный союз....
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Верно.
Потому Бабченко и уехал - он очень "популярен" в РФ.
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если бы не Цензор я бы и не вспомнил о таком.
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Так "нє_вспомніл", що аж коментар написав. БлаЗЄнскій
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"Пользуясь потерей управления, Украина сейчас просто потоком напичкивается инсургентами, ни на секунду не сомневаюсь"
Инсургенты - "повстанцы", вооруженные отряды гражданского населения, противостоящие властям. Обычно инсургенты формируют военизированные группы, цель которых состоит в свержении правительства или существующего режима, приобретении нац.независимости или ином изменении установленного порядка. Обычно прибегают к партизанской войне, террористическим актам.
Кто-то думает, что подружимся, перестанем стрелять и на этом все кончится. РФ хочет устроить в Украине кровавый ад, как в Сирии. Чтобы потом уже Европа просила РФ ввести войска в Украину.
Как прав Огрызко - "Для Росії Україна - це кістка в горлі, яку треба або проковтнути, або вона тебе задушить!"
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Очень правильное решение принял Бабченко.
И я бы уехала.
Нечего порядочным людям делать в Украине, которой правит Квартал.
Пусть 73% ЗЕбобиков Портнов преподает основы Конституционного Права (благо, он пытался трудоустроиться на кафедру в Университет именно по этому предмету).
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Откуда уехала, у вас шо за флажок ?
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ОА-ольгінський,що 'косить' під новозеландку.що дуже стурбована станом України Російський журналіст Бабченко покинув Україну: "Пацан сказав, пацан зробив. Портнов приїхав - Бабченко поїхав" - Цензор.НЕТ 6748
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Помню такую...
У неё ещё паспорт советского образца по ныне Російський журналіст Бабченко покинув Україну: "Пацан сказав, пацан зробив. Портнов приїхав - Бабченко поїхав" - Цензор.НЕТ 6784
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"Нечего порядочным людям делать в Украине"

Это колбасники порядочные люди?
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С корабля не уезжают, а бегут(ну, которые с хвостами).
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Это Вы про Беларусь?
В смысле корабля?
Вам виднее, Вы же в рублях получаете.
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Мы с вами конкретно обсуждаем бегство Бабченко из Украины, которой он клялся в любви.
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Он вообще оказался в Украине вынужденно, когда его выгнали из Праги, где он до Радио Свободы домогался.
Когда я тут написал что он отказался от украинского гражданства предложенного Порохом, его поклонники написали что все это грязная клевета, и что Бабченко хочет получить украинское гражданство честно, а не по блату. Типа он сам так сказал.
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Зате для українофобів, ригоАнальної шобли, манкуртів,зрадників та запроданців зараз,при хАхлятсько-малорассєянській шмарклі, в Україні настав рай.
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кацапом меньше кацапом більше...у нас своїх підкацапників як гімна в нужнику,всіх би нах з України а воно ще й лаптєм грюкає,користі ноль одні понти!
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Шо таке? Назбирав грошей з людей і до побачення? Куди на цей раз воду мутить?
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Очень хорошо! Російський журналіст Бабченко покинув Україну: "Пацан сказав, пацан зробив. Портнов приїхав - Бабченко поїхав" - Цензор.НЕТ 7142 Свалила гэбнявая консерва ибо стало ясно, что того, что было, уже не будет! В Финляндию, говорите? В Эстонию? А на какие шиши, стесняюсь спросить? Если этот рашистский ахент после каждого своего "эпического" вы**ра бабки у читателей клянчил? Или это был развод для наивных лохов и ахент Лолита ему за "работу" не слабо отстегивал?
На расею оно подалось. Домой, "к истокам", на расею!

ПыСы И да, в тексте неточность. Он "пережил" НЕ "покушение на убийство", а ИНСЦЕНИРОВКУ покушения на убийство! Російський журналіст Бабченко покинув Україну: "Пацан сказав, пацан зробив. Портнов приїхав - Бабченко поїхав" - Цензор.НЕТ 3140
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А говорил Украину любит. Оказывается власть любит.
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Та нехай пиз..є нак...й журначлюха.Всі добре памятають як ти називав грузинів фашистами,а потім переусвідомив,тоість перефарбувався і став великим антіпутінським ділком.Нема віри таким журналістам які колись були за путіна а тепер проти!!!
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Чем меньше руского дерьма прямо тут в Киеве - тем лучше. От характерно, что вся эта руская сволочь как Бабченко,муджабаев,Киселев,ганапольский рьяно работали и работают на Мародера. Совпадение?
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