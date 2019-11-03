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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Минэкономразвития (503) Милованов Тимофей (50)

 Минэкономики установило контроль над почти полутысячей агропредприятий, - Милованов

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйство получило в свое подчинение ряд стратегических предприятий. Речь идет о двух предприятиях "Укрспирт", "Аграрном Фонде", Государственной Продовольственной Зерновой Корпорации Украины, "Артемсоли" и "Коневодстве Украины".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил профильный министр Тимофей Милованов в своем Facebook.

"Наконец под контролем нашего министерства. Сегодня подписал акты принятия в министерство экономики этих и других 493 агропредприятий", - написал он.

Минэкономики установило контроль над почти полутысячей агропредприятий, - Милованов 01

Напомним, президент Владимир Зеленский на представлении нового главы Тернопольской области заявил, что более половины производства государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" находится в "тени".

"Такая у меня есть статистика, вы скажете, так это или нет, то есть больше половины, 55% производства сейчас "Укрспирта" в тени, государственные заводы контролируются криминальными группировками более 10 лет", - обратился президент к участникам совещания.

В свою очередь, заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив рассказала, что, начиная с 2016 года, почти в 5 раз уменьшился финансовый результат "Укрспирта".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В отрасли производства спирта будет проведена демонополизация, приватизация и детенизация, - Милованов. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3157521
 
 
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А кто отвечает за производство в Украине соды? Раниш було декилька заводив.А зараз?Уфа?
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как бабломойский скажет, так и будет
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Этот от Сороса и транснациональных кредиторов, как и Гончарук, Маркарова и прочие негодяи, которые свою жизнь, жизнь своих детей не видят в Украине, хозяева у них за океаном.
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Это тот который самообозначившийся дебил,которому было жаль хатынку гонтаревой?
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Ох уж эти Соросовские сказочники! Говорите и вы! А так всю Украину на продажу да побыстрее..... Ублюдки от внешненго управления.
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А шотама с коневодством-жеребцы не могут или
не хатят??? Киву туда!!
🤗
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Ну, кто ж вам виноват?! Ранее я водку покупал, в количествах. А теперь- фсё! Досвидос! Никакой прибыли от меня "Укрспирту". Хоть первому, хоть второму. Фсё, ребятки! Самогончик- это вещь! Щас ещё сподоблюсь на бросить курить... Как запаную!!!
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