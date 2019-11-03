 Минэкономики установило контроль над почти полутысячей агропредприятий, - Милованов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил профильный министр Тимофей Милованов в своем Facebook.

"Наконец под контролем нашего министерства. Сегодня подписал акты принятия в министерство экономики этих и других 493 агропредприятий", - написал он.





Напомним, президент Владимир Зеленский на представлении нового главы Тернопольской области заявил, что более половины производства государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" находится в "тени".

"Такая у меня есть статистика, вы скажете, так это или нет, то есть больше половины, 55% производства сейчас "Укрспирта" в тени, государственные заводы контролируются криминальными группировками более 10 лет", - обратился президент к участникам совещания.

В свою очередь, заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив рассказала, что, начиная с 2016 года, почти в 5 раз уменьшился финансовый результат "Укрспирта".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В отрасли производства спирта будет проведена демонополизация, приватизация и детенизация, - Милованов. ИНФОГРАФИКА