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 Политика Украины
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Все про:драка (1748) опровержение (147) Баканов Иван (68) Богдан Андрей (208) Тимошенко_Кирилл (13)

 СМИ сообщили о драке Богдана и Баканова из-за назначений в СБУ, в Офисе Президента эту информацию опровергли

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко опроверг информацию о том, что глава ОП Андрей Богдан подрался с главой СБУ Иваном Бакановым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своем Facebook.

"Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца. В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие", - написал Тимошенко.

СМИ сообщили о драке Богдана и Баканова из-за назначений в СБУ, в Офисе Президента эту информацию опровергли 01

Отметим, накануне информация о драке появилась в соцсетях и в некоторых СМИ.

В частности, журналист Станислав Речинский написал: "В среду на Банковой подрались Баканов и Богдан. Богдан с тех пор на работу не выходит. Причина конфликта — назначение начальника ГСУ СБУ. Богдан хотел Нескоромного. Баканов — Вовка. Богдану выбили зуб. Кроме того, Зе подписал подання Баканова на увольнение двух зампредов. Бухарева и Нескоромного. Дублика не подписал".

Журналистка Соня Кошкина в своем сообщении на странице в Facebook подтвердила пост Речинского. "Фактаж весь подтверждаю — проверила", - пишет Кошкина.

СМИ сообщили о драке Богдана и Баканова из-за назначений в СБУ, в Офисе Президента эту информацию опровергли 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан о Данилюке: "Мы были слишком тесны для такого влиятельного политика"

Источник: https://censor.net.ua/n3157518
 
   
 Топ комментарии
 
верю в драку они без шоу не могут))))))
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После заявления , что снижение тарифов - была предвыборной шуткой, не верю ни одному слову команде Зе.
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Мне осталось тут 19 дней... У Богдана, по идее, есть ещё 31 зуб... Как мне кажется, я таки свалить успею.
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неа к вам выехал зелёный оркимед с проектом перделка ваш баржа в боивой крейсир зелёный вовка ЗМІ повідомили про бійку Богдана та Баканова через призначення в СБУ, в Офісі президента цю інформацію спростували - Цензор.НЕТ 7957
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Да??? Пичалька. Лучше бы этот оркимед озаботился чем-то иным. Например: переделкой мой баржа в "Круизёр" бронированный.
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не там зелёный мек должн прийти руки из жопы И не смейся он мек и руки у него реально из жопы - зелёный мед док постарался
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В это - верю! Настолько из жопы, что не смогли даже этот махач скрыть. Во, дела, блин!
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Сразу виден очередной непрофессионализм команды Зе. Баканов, нафига тебе Родина табельное оружие выдала? ЗМІ повідомили про бійку Богдана та Баканова через призначення в СБУ, в Офісі президента цю інформацію спростували - Цензор.НЕТ 7773Где-то на Банковой: - Ты в этом уверен? - Зуб даю! "Дают - бери", - подумал Баканов. "Бьют - беги", - промелькнула мысль в остатках сознания Богдана.
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Ну, да... по всему- так и выходит... Если уже фотки появляются, с опровержениями и улыбкой вовсе не вовсю пасть...
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Ну, он Вам еще успеет пожелать "Шемь футов под килем!"
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Поцелуи взасос, скорее всего. А порохоботы, как всегда клевещут.
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Цирк із клоунами ! Це просто ганьба і позор !
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ты больное? ******** сочиняют фейки, порохосрань их комментирует, а виноват Зеленский ЗМІ повідомили про бійку Богдана та Баканова через призначення в СБУ, в Офісі президента цю інформацію спростували - Цензор.НЕТ 902
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Команде ЗЕ-профессионалов и дня прожить не может, чтобы не оскандалиться.
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Младорыгианалы - идут по пути своих папередников , точно так же и закончат
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Как бы там ни было, у этой власти есть принципы - "анал - табу", а драка, то такое. Бьет значит - любит ()
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Не надо бы трогать котов и кошек. Чревато. Такие "крутильщики" долго не живут, почему-то. Что-то с ними происходит такое... разное...
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Андрюха,це про Соню Кошкіну,а не про твоїх улюблених домочадців.Щось ти втрачаєш почуття гумору та сарказму,старієш мабуть
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Не. Я всё понял. Но! Один хрен- не надо котов и кошек в политику втягивать.
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Из-за того, что пе-лошье верит в ФАКТАМИ опревергнутые фейки?
Вы же неадекваты, петики - над твоим постом свежая фотка Богдана со всеми зубами и без каких-либо следов от ударов, а ты продолжаешь "верить", как типичная дура.
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а видали фингал у пети и отекшую харю?
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Зебуин, иди намаж свое очко ваЗЕлином.Займись тем,на что ты способен,баран 73%-й.))
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это только такие идиотики как ты верят картинкам где все GPS метаданные специально потерли, чтоб невозможно было установить где и когда сфоткано - зато наследили фотошоповскими метаданными
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Володья ЧЛЕНОГРАЙ и его делишки - -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

.
.
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY

https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
.
.Неадекватный президент Владимир Зеленский с самой высокой трусостью всегда находящейся под тяжелыми наркотиками со многими коррумпированными дилетантами на разных уровнях из государственных структур с пророссийской коалицией и собственным правительством состоящим из российских агентов под глубоким прикрытием от украинского олигарха Игоря Коломойского и бывшего крупного казнокрада Виктора Януковича одернули спикера Министерства Иноземных Дел Марию Захарову с требованием полного выведения оккупационных администраций,беспредельных российских войск,частных военных компаний с различной привезенной военной техникой и морским флотом из оккупированного Донбасса и полуострова Крыма с полным отключением пропагандистских российских каналов для проведения выборов органов власти среди оставшихся разных слоёв ватного населения живущего за чертой бедности без возможности найти любые работы до неожиданной ранней смерти по украинскому и международному законодательству во многих избирательных участках под усиленным контролем миротворческих нейтральных сил ради передачи в состав независимой Украины с выплатами огромных репараций и контрибуций из государственного бюджета с уплаченных налогов от разных слоёв крепостного населения живущего за чертой бедности с различными работами до неожиданной ранней смерти на территории Российской Недоимперии в дальнейшем будущем с целью снятия мощных западных санкций из самого глубокого ада с введением торговли со многими цивилизованными развитыми странами в Европейском Союзе.
.

.
.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
.
.
.
.
.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
.
.
.
.
.НАРОД ВТОМИВСЯ ВІД ВІЙНИ!
Народ втомився від війни!
То хто ж втомився? Звідки втома?
Втомились ті, чиї сини,
Впродовж війни сиділи вдома!
Втомились, хто не хоронив
І не оплакував героїв,
Хто вже давно в душі загнив,
А мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто гарував,
На дискотеці, в ресторані,
Елітні клуби штурмував
І відчував себе в нірвані.
Втомились! Бо забули вже,
Що шостий рік війна триває!
В Криму мочити фаберже
За злочин, стерво, не вважає!
Під кожне свято ця орда
Все в супермаркетах змітає,
Машин елітних, от біда,
Припаркувати місць не має!
Усі розкуплені квитки
На лоукости на пів року.
Які відвідать пам'ятки
Лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто й копійки на АТО
З них не пожертвував ні разу.
Їм Україна шапіто
І з жиру бісяться до сказу.
Плюси запудрили мізки?.
Втомились с..и зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки,
Обрали блазня нам зебіли.
Тепер - державність на кону!
Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо війну,
В крові країна захлинеться… .
.
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.
.
Есть сомнения , - кто такой В.А.Нелох ???
.

https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.

- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

.
.

https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w

.!
.
Э
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Стасу больше доверия, чем чиновнику АП . И кстати про конфликт из-за назначений не опровергает .
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Вон тебе сверху свеженькая фотка Богдана - абсолютно никаких следов от ударов, все зубы на месте.
Но ты продолжай доверять фейкометам.
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Вы не в курсе, что есть фотошоп и нарисовать можно не то что 62, а все 64 зуба куда угодно?
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Зеленожопые будут верить своему "боху" вазелину и его отребью даже тогда, когда это отребье будет их резать, как скот, на убой. Там нет мозгов в башке от слова абсолютно, это генетические рабы и быдло. Посмотрите на конченный лохторат путлера в раше- живут в полной дерьме, но славят уйла. Наши зеленодрысные недалеко ушли от этих человекоподобных.
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Ты каким боком ко мне ? Меня больше волнует будущее увольнение Кривоноса, про которого уже распространяют фейки
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А я вот слышал,что у Соньки Кошкиной ребенок от Клюева.Не знаю верить или нет?
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Хрякобот-фейкометчик на работе? Вентилятор за кадром, чтоб не брызгало на объектив.
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Знаете сказу про мальчика который кричал "волки"? Так вот Богдан тот самый мальчик который как-то закинул фейк в СМИ про своё увольнение. Делайте выводы "шутники" из администрации президента.
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Літінант розібрався з тим чортом. Маладєц.
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Прахоботам с утреца
накидали г*внеца.


Tе с него шары скатали
и на Цензор накидали.




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Возможно и фейк но приятно ведь занимать должнось должнен сильнейший.
И какое ведомство позволит выйти наружу такой постыдной информации тем более с СБУ.Даже совершившие преступления сегодня менты оказываются еще месяц назад уволенными а то что они с оружием отбывали дежурства была только отработкой перед увольнением
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Хлеба скоро не будет зато зрелищ хоть отбавляй
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В Киевской области на свалке обнаружили большое количество выброшенного хлеба

ЗМІ повідомили про бійку Богдана та Баканова через призначення в СБУ, в Офісі президента цю інформацію спростували - Цензор.НЕТ 3861
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Картофельная палочка. Обычно не везут назад на хлебзавод.
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А тупо вьібрасьівают где попало, засирая все что можно
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не хлебом единым, жив человек!(В.А. Нелох) ЗМІ повідомили про бійку Богдана та Баканова через призначення в СБУ, в Офісі президента цю інформацію спростували - Цензор.НЕТ 8939 ЗМІ повідомили про бійку Богдана та Баканова через призначення в СБУ, в Офісі президента цю інформацію спростували - Цензор.НЕТ 2991 ЗМІ повідомили про бійку Богдана та Баканова через призначення в СБУ, в Офісі президента цю інформацію спростували - Цензор.НЕТ 3136
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Чергове кіно, завдання якого відвернути українців від реальних проблем в Україні - Донбас, жебрацькі пенсії і зарплати, посилення тиск на бізнес, викрутаси коломойського та інше.

Скоро, дуже скоро, коридори ганьби по всій країні.
Готуйтеся "слуги"...

ЗМІ повідомили про бійку Богдана та Баканова через призначення в СБУ, в Офісі президента цю інформацію спростували - Цензор.НЕТ 1512
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не хочу вас засмучувати, але спростовувати і заперечувати - суть, різні речі
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Для спростування треба пред'явити Богдана неушкодженим та зо всіма зубами. ЗМІ повідомили про бійку Богдана та Баканова через призначення в СБУ, в Офісі президента цю інформацію спростували - Цензор.НЕТ 8762
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Он с перепугу может лишних пару зубов вставить
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надеюсь баканов навешал бахдану, впрочем если наоборот тоже не плохо, всё одно су тьху ты зелеплемя.
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Ну от як за цією пикою визначити,чи вона бита ? Так салом заплило
ЗМІ повідомили про бійку Богдана та Баканова через призначення в СБУ, в Офісі президента цю інформацію спростували - Цензор.НЕТ 2997
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Какая отвратительная рожа )))
Об нее только кирпичи ломать))
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Ставлю на виловлювача "чЄртЄй", Баканова. ЗМІ повідомили про бійку Богдана та Баканова через призначення в СБУ, в Офісі президента цю інформацію спростували - Цензор.НЕТ 331
Хочу побачити мармизу Богдана. Цікаво, які в нього будуть очі (під очима) після цього? ЗМІ повідомили про бійку Богдана та Баканова через призначення в СБУ, в Офісі президента цю інформацію спростували - Цензор.НЕТ 331
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Радует одно,что хоть начальника СБУ правильного пацана выбрали, начал бурят и мордву выпибать с Украины. Первого нашел в аппарате президента,с него и начал ратный путь!
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Пяної різанини нам ще не вистачало для іміджу. Я каже "провокатор" Яременко не можна вірити у все що кажуть в ЗМІ.
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Петушиный движ,во главе ЗЕбуиновые петухи))
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навеяло
"на гей параде ********* подрались с лесбиянками"
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Клоуни щодня підкидають якесь шоу, щоб відволікти увагу від капітуляції, від відмови від ПДЧ в НАТО, від затримки зарплат вчителям і медикам...

В Києві вчителям виплатили зарплату за жовтень місяць тільки 80%, решту 20% сказали буде після 10 листопада.

В м. Обухів, під Києвом працівникам швидкої допомоги виплатили зарплату не повністю.

З пенсійного фонду почали приходити повідомлення, що з 01.11.2019 р., розмір пенсії зменшиться.

Міністр економіки Мілованов, той якого бєня назвав ідіотом і який підтвердив, що він ідіот, пропонує скасувати пенсії, а всім пенсіонерам виплачувати соціальну допомогу однакову всім. І скасувати ЄСП 22%, який платять підприємства, а замість нього підняти податок для населення на нерухоме майно (квартири, будинки, земельні ділянки...)
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Вспоминается фильм "Не бойся,я с тобой" и диалог в тюрьме:
- Это не твой зуб, и не мой! Это их зуб!
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Проотвечался петушара бурятоподобный,вот зуба и лишился))
Следующая новость будет когда Богдану ветку в очко воткнут.Пидддрасу пиддрасово.
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Для этой петушиной стаи это за счастье))
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Уверена, что драка была. Дворовая шпана у власти.
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С Вашего разрешения подкорректирую:-- не дворовая,а дырявая))
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Богдану выбили зуб....

После чего изнасиловали в извращенной форме... Короче у клоуна все нормально, как всегда.
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Якщо Вовік щирий, то він має звернутись до українців і українці його підтримають. Всі інші важелі впливу йому сили не додадуть.
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От наприклад такий пост. Що це:
___________________________
RussianChuckcha

Недавно наш президент был на Тернопольщине. Поспрашивал о спиртовых заводах. Их там кажется 14. И почти все на бумаге стоят. В бюджет поступлений 0. А фуры от них со спиртом все время гонят по всей Украине. Это при каком же мудаке, даже не мудаке, а мародере, у власти такое стало дозволенным? Это не иголочки в стоге сена, это огромные заводы, которые пыхтят. И это только в одной области и только в одной отрасли.
До чего же эти порохоботовские падлы обокрали весь народ, сделавшие его нищим.__________________________
В країні відбувається невідомо що? Хто крадун - Вовік, або Пєця? Або Вовік і Пєця - два шахрая, що лише удають суперництво? А насправді вони - одна і та шпигунська шобла?
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Вовик возможно в наркотическом астрале и в советах зебилов не нуждается. Ему Богдана достаточно.
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Скоро в Раді буде подібне...Даремно,чи що,в "Слугу" обирали биків з біцепсами замість мозгів...
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