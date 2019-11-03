 СМИ сообщили о драке Богдана и Баканова из-за назначений в СБУ, в Офисе Президента эту информацию опровергли

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своем Facebook.
"Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца. В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие", - написал Тимошенко.
Отметим, накануне информация о драке появилась в соцсетях и в некоторых СМИ.
В частности, журналист Станислав Речинский написал: "В среду на Банковой подрались Баканов и Богдан. Богдан с тех пор на работу не выходит. Причина конфликта — назначение начальника ГСУ СБУ. Богдан хотел Нескоромного. Баканов — Вовка. Богдану выбили зуб. Кроме того, Зе подписал подання Баканова на увольнение двух зампредов. Бухарева и Нескоромного. Дублика не подписал".
Журналистка Соня Кошкина в своем сообщении на странице в Facebook подтвердила пост Речинского. "Фактаж весь подтверждаю — проверила", - пишет Кошкина.
https://ukranews.com/news/663531-bogdan-obratilsya-k-bakanovu-ne-popadajsya-na-moem-puti?fbclid=IwAR3hu88yxjqK05tA4GppvwAl_49tIM4KMn5ygbenz2pY_ouf6d8x7_ikAAU
Вы же неадекваты, петики - над твоим постом свежая фотка Богдана со всеми зубами и без каких-либо следов от ударов, а ты продолжаешь "верить", как типичная дура.
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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.Неадекватный президент Владимир Зеленский с самой высокой трусостью всегда находящейся под тяжелыми наркотиками со многими коррумпированными дилетантами на разных уровнях из государственных структур с пророссийской коалицией и собственным правительством состоящим из российских агентов под глубоким прикрытием от украинского олигарха Игоря Коломойского и бывшего крупного казнокрада Виктора Януковича одернули спикера Министерства Иноземных Дел Марию Захарову с требованием полного выведения оккупационных администраций,беспредельных российских войск,частных военных компаний с различной привезенной военной техникой и морским флотом из оккупированного Донбасса и полуострова Крыма с полным отключением пропагандистских российских каналов для проведения выборов органов власти среди оставшихся разных слоёв ватного населения живущего за чертой бедности без возможности найти любые работы до неожиданной ранней смерти по украинскому и международному законодательству во многих избирательных участках под усиленным контролем миротворческих нейтральных сил ради передачи в состав независимой Украины с выплатами огромных репараций и контрибуций из государственного бюджета с уплаченных налогов от разных слоёв крепостного населения живущего за чертой бедности с различными работами до неожиданной ранней смерти на территории Российской Недоимперии в дальнейшем будущем с целью снятия мощных западных санкций из самого глубокого ада с введением торговли со многими цивилизованными развитыми странами в Европейском Союзе.
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.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
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.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
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.НАРОД ВТОМИВСЯ ВІД ВІЙНИ!
Народ втомився від війни!
То хто ж втомився? Звідки втома?
Втомились ті, чиї сини,
Впродовж війни сиділи вдома!
Втомились, хто не хоронив
І не оплакував героїв,
Хто вже давно в душі загнив,
А мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто гарував,
На дискотеці, в ресторані,
Елітні клуби штурмував
І відчував себе в нірвані.
Втомились! Бо забули вже,
Що шостий рік війна триває!
В Криму мочити фаберже
За злочин, стерво, не вважає!
Під кожне свято ця орда
Все в супермаркетах змітає,
Машин елітних, от біда,
Припаркувати місць не має!
Усі розкуплені квитки
На лоукости на пів року.
Які відвідать пам'ятки
Лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто й копійки на АТО
З них не пожертвував ні разу.
Їм Україна шапіто
І з жиру бісяться до сказу.
Плюси запудрили мізки?.
Втомились с..и зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки,
Обрали блазня нам зебіли.
Тепер - державність на кону!
Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо війну,
В крові країна захлинеться… .
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Есть сомнения , - кто такой В.А.Нелох ???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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Э
Но ты продолжай доверять фейкометам.
накидали г*внеца.
Tе с него шары скатали
и на Цензор накидали.
И какое ведомство позволит выйти наружу такой постыдной информации тем более с СБУ.Даже совершившие преступления сегодня менты оказываются еще месяц назад уволенными а то что они с оружием отбывали дежурства была только отработкой перед увольнением
Скоро, дуже скоро, коридори ганьби по всій країні.
Готуйтеся "слуги"...
Об нее только кирпичи ломать))
Хочу побачити мармизу Богдана. Цікаво, які в нього будуть очі (під очима) після цього?
"на гей параде ********* подрались с лесбиянками"
В Києві вчителям виплатили зарплату за жовтень місяць тільки 80%, решту 20% сказали буде після 10 листопада.
В м. Обухів, під Києвом працівникам швидкої допомоги виплатили зарплату не повністю.
З пенсійного фонду почали приходити повідомлення, що з 01.11.2019 р., розмір пенсії зменшиться.
Міністр економіки Мілованов, той якого бєня назвав ідіотом і який підтвердив, що він ідіот, пропонує скасувати пенсії, а всім пенсіонерам виплачувати соціальну допомогу однакову всім. І скасувати ЄСП 22%, який платять підприємства, а замість нього підняти податок для населення на нерухоме майно (квартири, будинки, земельні ділянки...)
- Это не твой зуб, и не мой! Это их зуб!
Следующая новость будет когда Богдану ветку в очко воткнут.Пидддрасу пиддрасово.
После чего изнасиловали в извращенной форме... Короче у клоуна все нормально, как всегда.
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RussianChuckcha
Недавно наш президент был на Тернопольщине. Поспрашивал о спиртовых заводах. Их там кажется 14. И почти все на бумаге стоят. В бюджет поступлений 0. А фуры от них со спиртом все время гонят по всей Украине. Это при каком же мудаке, даже не мудаке, а мародере, у власти такое стало дозволенным? Это не иголочки в стоге сена, это огромные заводы, которые пыхтят. И это только в одной области и только в одной отрасли.
До чего же эти порохоботовские падлы обокрали весь народ, сделавшие его нищим.__________________________
В країні відбувається невідомо що? Хто крадун - Вовік, або Пєця? Або Вовік і Пєця - два шахрая, що лише удають суперництво? А насправді вони - одна і та шпигунська шобла?
https://twitter.com/i/status/1190244526956449793