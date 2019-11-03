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 Политика Украины, За рубежом
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 Трамп чувствовал "непреодолимую ненависть" к Украине с начала своего президентского срока, - The Washington Post

Дональд Трамп чувствовал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины, в частности из-за якобы попытки вмешательства в президентскую кампанию 2016 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом газете The Washington Post сообщили действующие и бывшие сотрудники вашингтонской администрации.

Журналисты утверждают, что республиканец чувствовал "к Украине необузданную ненависть с первых дней пребывания в Белом доме". "Мы никогда не могли этого понять", - отметил источник издания, предположив, что причиной такого отношение Трампа к этой страны стала информация о том, что ее руководство якобы сотрудничало с демократами во время предвыборной гонки в 2016 году с целью не допустить победы нынешнего американского лидера.

"Звучали обвинения в том, что они как-то помогали предвыборному штабу экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Звучали обвинения, что они могли навредить ему (Трампу). Он просто ненавидел Украину", - добавил источник газеты.

По информации WP, в конце 2017 года помощники Трампа пытались уговорить его предоставить Киеву противотанковые комплексы Javelin, однако он до последнего сопротивлялся этому предложению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Я бы хотел, чтобы Зеленский приехал в Белый дом

"Он продолжал говорить о том, что не стоит злить Россию и какая Украина плохая страна", - цитирует газета свой источник. Однако в декабре 2017 года президент одобрил продажу вооружений.

Должностные лица США, отмечает The Washington Post, считают ненависть республиканца к Украине "укорененной и неразумной".

Напомним, ранее бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время показаний в Конгрессе заявил, что президент США Дональд Трамп не хотел встречаться с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, считая Украину коррумпированной страной. "Он сказал, что Украина - коррумпированная страна, полная "ужасных людей". Он сказал, что "они пытались меня сбросить". Во время этого разговора он ссылался на разговоры с мэром Джулиани", - сказал Волкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер пытался убедить Трампа в надежности Зеленского, - Bloomberg

Источник: https://censor.net.ua/n3157517
 
 
 Топ комментарии
 
А вот писюаниста Монику Нелох Трамп полюбил с первого аккорда Трамп чувствовал "непреодолимую ненависть" к Украине с начала своей президентской каденции, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 1467
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Трамп ненавидел барыгу Пеца,а при чем здесь украинцы?
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Опаньки!!!
Порохоботы, ждём методички?
Как же так?!
А как же великий дипломат Порошенко?
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А вот писюаниста Монику Нелох Трамп полюбил с первого аккорда
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Американцы разбирают даже психологию Трампа по косточкам. Молодцы,там работает судебная система и есть порядок. У нас такого не было бы никогда. У нас система олигархических зеленых рептилоидов.
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Опаньки!!!
Порохоботы, ждём методички?
Как же так?!
А как же великий дипломат Порошенко?
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читай внимательно текст-"опаньки" Трамп чувствовал "непреодолимую ненависть" к Украине с начала своей президентской каденции, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 8581
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что они как-то помогали предвыборному штабу Источник: https://censor.net.ua/n3157517
а может и нет
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Если читать слева направо, то там торчат уши ***** про вмешательство Порошенко в выборы в США...
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не-а!не дойдет,там заходит только хайп и по быстрячку
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"Если играешь с дьяволом в азартные игры, то следует помнить - ты играешь по его правилам."

Однозначно.
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""Мы никогда не могли этого понять", - отметил источник издания, предположив, что причиной такого отношение Трампа к этой страны стала информация о том, что ее руководство якобы сотрудничало с демократами во время предвыборной гонки в 2016 году с целью не допустить победы нынешнего американского лидера.
Источник: https://censor.net.ua/n3157517"

А тебе в методичке ***** другое написало - сотрудничали с демократами?
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главное Порошенко вспомнить! Трамп чувствовал "непреодолимую ненависть" к Украине с начала своего президентского срока, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 5840 многим он хвост прищемил,полыхает до сих пор Трамп чувствовал "непреодолимую ненависть" к Украине с начала своего президентского срока, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 5840
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Великий дипломат у відкриту підтримував Хіларі, кругом виставляючи Трампа дурником... правда потім нюхав пісюари в тоалеті...
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Порошенко возомнил себя великим дипломатом, а как был шоколодным барыгой, таким и остался.
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ну, куда ему до писюаниста Трамп чувствовал "непреодолимую ненависть" к Украине с начала своего президентского срока, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 1174 Главное не перепутать Литву с Латвией Трамп чувствовал "непреодолимую ненависть" к Украине с начала своего президентского срока, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 450
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Изысканному слуху почитателя игры на пианино хреном объясняю: - Трамп не любил Украину ибо её так рекламировал Ху"ло и его подручный обзывая проституткой. А вот Великий Пётр поборол эту взращенную у Трампа ненависть и всё таки добился военной помощи.
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Не довго залишилося правити цій *********** підстильці.
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Трамп ненавидел барыгу Пеца,а при чем здесь украинцы?
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Трамп человек того же склада что и Путин, Лукашенко, Назарбаев или Янык. То есть поборник старого мирового порядка - авторитарной власти, сильной руки и послушного народа. Что он такое было понятно еще тогда, когда показали его золотую квартиру. Жилье человека лучше всего отражает то, что у человека в голове.
Конечно никто не позволит Трампу узурпировать власть в США, но зато он помогает дружкам-диктаторам по всему миру. И Украина ему неприятна чисто из-за тяги к свободе.
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Не к Украине, а к тем политикам, которые его унижали, а потом становились в очередь, чтобы лизнуть хоть разок.
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"Он сказал, что Украина - коррумпированная страна, полная "ужасных людей" Трамп чувствовал "непреодолимую ненависть" к Украине с начала своей президентской каденции, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 8550
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Так ***** и Орбан всегда убеждали в этом Трампа и Зелемойский подтвердил это...
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"что ее руководство якобы сотрудничало с демократами во время предвыборной гонки в 2016 году с целью не допустить победы нынешнего американского лидера"_____________________без всякого "якобы" - ЕЩЕ КАК СОТРУДНИЧАЛО! а некоторые министры МВД даже посылали преждевременные поздравления "с победой"!
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Небольшой выбор у Порошенко, Ростов или Гуантанамо.
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Вообще-то это выбор такой у зелебобиков, а не у Пороха.
Порошенко, как тот китаец: сидит спокойно на берегу реки, наблюдая как перед ним проплывают политические трупы его врагов. Данилюк уже проплыл. Лиха беда начало.
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твой петя гавкает из своей будки, не может понять кто он такой. уже егодружбаны дают на него показания.
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Ты бы не налегал так на боярку, а то у тебя галлюцинации.
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то ли дело Моника Янелох Трамп чувствовал "непреодолимую ненависть" к Украине с начала своего президентского срока, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 7037 Говорит в Тернополе очень тепло приняли, говорит: еще хАчу Трамп чувствовал "непреодолимую ненависть" к Украине с начала своего президентского срока, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 7037
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Донни полюбил Рашку после того как она топила за него на всех своих аналах а Жирик разливал шампанское в госДуре.
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"По делаем узнаете их" (С)
Администрация Трампа оказывала и оказывает Украине полную военную поддержку, включая поставки вооружений, патрулирование Чёрного моря американскими ракетными эсминцами, а также обучение и тренировки личного состава ВСУ.
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Не к Украине - а к руководству Украины, считай - к Порошенко.
Трамп помнит как недалекий кондитер топил за Хилари перед выборами.
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Лахта, приведи хоть одно выступление Порошенко в СМИ США в пользу Клинтон, а не выдержки из своей лахтинской методички.
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Вполне естественно -
я вот тоже ненавижу всю мразь что топит за ЗЕбила.
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а почему не к Украине , мы же не любим рашку или уже любим?
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"Трамп чувствовал "непреодолимую ненависть" к Украине с начала своего президентского срока"

Ну, точнісінько, як і зюзя!
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Как ***** ему на ушко нашептало, так он себя и вел... В рашке кратно большая коррупция и это его ни как не смущало...
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Не, должен был отправить флот шоб бомбить Рашку, помогая тем кто ему свинью подсунул. Совершенно логично что никому не нравится когда ему гадят под дверью, а потом заметив что их заметили, трусливо собирают все в карманы, вытирают руки об штаны и лезут здороваться(за руку), бодро делая вид что тут где-то наложили бомжи какие-то нехорошие.

в Антиколорадоса так воспевают "супердипломата"(православного бывшего президента), что даже "не замечают" как он сокрушительно обосрался, поддержав хилари, вопреки тому что демократы уже 2 срока имели своего презика, да еще и не белого цвета.
Это или идиотизм, или.... ну не знаю, как будто нарочно так обгадились.
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Конь педальний цей Трамп, недарма він вчився в єзуїтських коледжах Фортхем та інших.
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О, ще одна спільна риса Трампа і Зеленського.
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"Как пишет «ПолитНавигатор», оказалось, что в ночь подсчета голосов после президентских выборов в Штатах президент Украины Петр Порошенко отправил телеграмму Хилари Клинтон, в которой поздравлял ее с победой.
Эту сенсационную новость в эфире телеканала NewsOne озвучил весьма компетентный персонаж - экс-глава СБУ Валентин Наливайченко. По его словам, в США телеграмму от Порошенко повёз лично министр иностранных дел Украины Павел Климкин."
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«Знаете, что самое смешное, что поздравительная телеграмма, подписанная президентом Порошенко с победой на выборах в США, вдумайтесь, с подписью, привёз ее господин министр иностранных дел Климкин, на фамилию Хилари Клинтон. Просто представьте. Это было в ночь, когда подсчитывали голоса», - заявил Наливайченко.
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Великий дипломат петя, пукнул в лужу. Трамп чувствовал "непреодолимую ненависть" к Украине с начала своего президентского срока, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 9279
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звездобол наливайченко и про дом Гонтаревой в Лондоне заявлял, оно как выпьет так лезет заявлять Трамп чувствовал "непреодолимую ненависть" к Украине с начала своего президентского срока, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 1529
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это ты сам придумал или дашь ссылку на правдивый источник?
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Як я розумію Трампа.
Йому так зручно домовлятись з клоуном,
не то що з політиком.
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продажная газетка, продажные журналисты, которые за денюшку ГРУ или ФСБ, разместили "гавновброс на вентилятор".. Это совершенно очевидная манипуляция электоральными настроениями в интересах Пиодроссии..

"Washington Post" это совершенно сьехавшая с катушек лево-демократическая газетенка..
На ликвиданию Аль-Багдади они отреагировали так: "погиб известный мусульманский лидер".
Они радикальнее агенства Эль-Джазира.

ЗЫ... когда-то в давние времена, я писал статьи в "Голосе Украины" и других центральных СМИ, и размещал их от имении известных журналистов (по их согласию и за гонорар, естественно).. и делалось это в интересах определенного инвестора, который планировал приобрести некую крупную собственность, и создавал положительный социальный медиа-фон для своего предстоящего приобретения..

ЗЫ 2. это притом, что я юрист и журналистом не являюсь..
ЗЫ 3. так работает продажная пресса..
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Мне знакомо вот такое: Непреодолимая сила. То есть: форс-мажор. Трижды влетал, было дело. Много бумаги пришлось извести. И в судах побывать разных. Самый опасный вариант был в Колумбии. Если бы не адвокат швейцарский, я бы там уже сдох, наверняка. А у Трампа, значит- Непреодолимая ненависть(с). Хреново дело, в таком случае. Но, таки процитирую, что такое Непреодолимая сила:
НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (форс-мажор) - обстоятельство при чрезвычайных и непредотвратимых событиях, вынудившее лицо, обязанное в правоотношении, нарушить договорное обязательство или причинить иной внедоговорный вред, который не мог быть предотвращен не только этим лицом, но и любым другими.(с)
Ну как? Впечатляет? Меня- да.
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Если учесть слова Трампа, что до Зеленского Украина была коррупционным болотом, то все сходится.
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теперь понятно откуда у Зеленского такой высокий рейтинг.. Пороха мочили тупо все ботофермы, с росии, Украины и США
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пороха ботоферма досих пор гадит на цензоре
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