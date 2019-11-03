 Трамп чувствовал "непреодолимую ненависть" к Украине с начала своего президентского срока, - The Washington Post

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом газете The Washington Post сообщили действующие и бывшие сотрудники вашингтонской администрации.
Журналисты утверждают, что республиканец чувствовал "к Украине необузданную ненависть с первых дней пребывания в Белом доме". "Мы никогда не могли этого понять", - отметил источник издания, предположив, что причиной такого отношение Трампа к этой страны стала информация о том, что ее руководство якобы сотрудничало с демократами во время предвыборной гонки в 2016 году с целью не допустить победы нынешнего американского лидера.
"Звучали обвинения в том, что они как-то помогали предвыборному штабу экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Звучали обвинения, что они могли навредить ему (Трампу). Он просто ненавидел Украину", - добавил источник газеты.
По информации WP, в конце 2017 года помощники Трампа пытались уговорить его предоставить Киеву противотанковые комплексы Javelin, однако он до последнего сопротивлялся этому предложению.
"Он продолжал говорить о том, что не стоит злить Россию и какая Украина плохая страна", - цитирует газета свой источник. Однако в декабре 2017 года президент одобрил продажу вооружений.
Должностные лица США, отмечает The Washington Post, считают ненависть республиканца к Украине "укорененной и неразумной".
Напомним, ранее бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время показаний в Конгрессе заявил, что президент США Дональд Трамп не хотел встречаться с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, считая Украину коррумпированной страной. "Он сказал, что Украина - коррумпированная страна, полная "ужасных людей". Он сказал, что "они пытались меня сбросить". Во время этого разговора он ссылался на разговоры с мэром Джулиани", - сказал Волкер.
Порохоботы, ждём методички?
Как же так?!
А как же великий дипломат Порошенко?
а может и нет
https://enigma.ua/articles/taro
Однозначно.
Источник: https://censor.net.ua/n3157517"
А тебе в методичке ***** другое написало - сотрудничали с демократами?
барыгу и Ко.
ДАРЮ, начинай наяривать
Конечно никто не позволит Трампу узурпировать власть в США, но зато он помогает дружкам-диктаторам по всему миру. И Украина ему неприятна чисто из-за тяги к свободе.
Порошенко, как тот китаец: сидит спокойно на берегу реки, наблюдая как перед ним проплывают политические трупы его врагов. Данилюк уже проплыл. Лиха беда начало.
Администрация Трампа оказывала и оказывает Украине полную военную поддержку, включая поставки вооружений, патрулирование Чёрного моря американскими ракетными эсминцами, а также обучение и тренировки личного состава ВСУ.
Трамп помнит как недалекий кондитер топил за Хилари перед выборами.
я вот тоже ненавижу всю мразь что топит за ЗЕбила.
Ну, точнісінько, як і зюзя!
в Антиколорадоса так воспевают "супердипломата"(православного бывшего президента), что даже "не замечают" как он сокрушительно обосрался, поддержав хилари, вопреки тому что демократы уже 2 срока имели своего презика, да еще и не белого цвета.
Это или идиотизм, или.... ну не знаю, как будто нарочно так обгадились.
Эту сенсационную новость в эфире телеканала NewsOne озвучил весьма компетентный персонаж - экс-глава СБУ Валентин Наливайченко. По его словам, в США телеграмму от Порошенко повёз лично министр иностранных дел Украины Павел Климкин."
Йому так зручно домовлятись з клоуном,
не то що з політиком.
"Washington Post" это совершенно сьехавшая с катушек лево-демократическая газетенка..
На ликвиданию Аль-Багдади они отреагировали так: "погиб известный мусульманский лидер".
Они радикальнее агенства Эль-Джазира.
ЗЫ... когда-то в давние времена, я писал статьи в "Голосе Украины" и других центральных СМИ, и размещал их от имении известных журналистов (по их согласию и за гонорар, естественно).. и делалось это в интересах определенного инвестора, который планировал приобрести некую крупную собственность, и создавал положительный социальный медиа-фон для своего предстоящего приобретения..
ЗЫ 2. это притом, что я юрист и журналистом не являюсь..
ЗЫ 3. так работает продажная пресса..
НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (форс-мажор) - обстоятельство при чрезвычайных и непредотвратимых событиях, вынудившее лицо, обязанное в правоотношении, нарушить договорное обязательство или причинить иной внедоговорный вред, который не мог быть предотвращен не только этим лицом, но и любым другими.(с)
Ну как? Впечатляет? Меня- да.