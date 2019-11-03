 Зеленский поздравил воинов и ветеранов ракетных войск и артиллерии, попросив "держать порох сухим"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в поздравлении главы государства, размещенном на его сайте.
"Воины-артиллеристы всегда считались элитой войска и отличались своей организованностью, слаженностью, точностью в расчетах и точностью огня и ударов.
В ваших руках - мощные артиллерийские и ракетные системы, которыми вы хорошо овладели и мастерски применяете.
Благодаря вашему профессионализму в боях с российским агрессором на Востоке Украины сохранены тысячи жизней украинских воинов и гражданского населения", - говорится в поздравлении.
"Требую от вас и сегодня, в условиях разведения войск, держать "порох сухим" и быть одними из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии соприкосновения", - подчеркнул Зеленский.
Он пожелал воинам и их семьям крепкого здоровья, благополучия и несокрушимой веры в нашу победу.
День ракетных войск и артиллерии отмечается в соответствии с указом Президента от 31 октября 1997 года. Ракетные войска и артиллерия - род Сухопутных войск ВСУ, состоящие из соединений оперативно-тактических и тактических ракет, соединений и частей гаубичной, пушечной, реактивной и противотанковой артиллерии, артиллерийской разведки, минометных подразделов и подразделов противотанковых управляемых ракет, который предназначен для поражения движущей силы, танков, артиллерии, противотанковых средств противника, авиации, объектов противовоздушной обороны и других важных объектов во время ведения боя. Ракетные войска и артиллерия являются основной огневой силой в военных операциях, проводимых Сухопутными войсками, и выполняют до 65-70% общего объема задач по огневому поражению противника.
https://www.facebook.com/zelenskiy95
Олена Барабаш Щось говнокомандуючого не чути. Владімір Ссанич так перепудився у Тернополі, що ховається десь в кущах? Чи знов відпочиває, бо страшне переробився?
Лидия Коваль Олена Барабаш
зуб богдана шукає
«Будеш кішкам хвости крутити!»: Богдан «пригрозив» главі СБУ «випити всю кров»
а чий же іще?
ги