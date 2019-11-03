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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3537) праздник (1522) артиллерия (200)

 Зеленский поздравил воинов и ветеранов ракетных войск и артиллерии, попросив "держать порох сухим"

Президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя воинов и ветеранов ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником, попросил их держать "порох сухим".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в поздравлении главы государства, размещенном на его сайте.

"Воины-артиллеристы всегда считались элитой войска и отличались своей организованностью, слаженностью, точностью в расчетах и точностью огня и ударов.

В ваших руках - мощные артиллерийские и ракетные системы, которыми вы хорошо овладели и мастерски применяете.

Благодаря вашему профессионализму в боях с российским агрессором на Востоке Украины сохранены тысячи жизней украинских воинов и гражданского населения", - говорится в поздравлении.

"Требую от вас и сегодня, в условиях разведения войск, держать "порох сухим" и быть одними из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии соприкосновения", - подчеркнул Зеленский.

Он пожелал воинам и их семьям крепкого здоровья, благополучия и несокрушимой веры в нашу победу.

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День ракетных войск и артиллерии отмечается в соответствии с указом Президента от 31 октября 1997 года. Ракетные войска и артиллерия - род Сухопутных войск ВСУ, состоящие из соединений оперативно-тактических и тактических ракет, соединений и частей гаубичной, пушечной, реактивной и противотанковой артиллерии, артиллерийской разведки, минометных подразделов и подразделов противотанковых управляемых ракет, который предназначен для поражения движущей силы, танков, артиллерии, противотанковых средств противника, авиации, объектов противовоздушной обороны и других важных объектов во время ведения боя. Ракетные войска и артиллерия являются основной огневой силой в военных операциях, проводимых Сухопутными войсками, и выполняют до 65-70% общего объема задач по огневому поражению противника.

Источник: https://censor.net.ua/n3157514
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский, ты свой памперс держи сухим. А то вон сколько охраны вокруг тебя бегает.
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Татьяна Тодорико ·
Безпека України. Бойового генерала в РНБО замінило відгодоване проросійське лайно

Зеленский поздравил воинов и ветеранов ракетных войск и артиллерии, попросив "держать порох сухим" - Цензор.НЕТ 2276 Зеленский поздравил воинов и ветеранов ракетных войск и артиллерии, попросив "держать порох сухим" - Цензор.НЕТ 141
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З пляшки спершу встань, бо мізки в тебе в отключці.
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Оно действительно произнесло слово "порох". Храбрец! Или ему нужно было помочиться для очередного анализа?
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Лучше порох в пороховницах чем ваЗЕлин в ягодицах
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Хранить в сухом месте. Зеленский поздравил воинов и ветеранов ракетных войск и артиллерии, попросив "держать порох сухим" - Цензор.НЕТ 7030
Зеленский поздравил воинов и ветеранов ракетных войск и артиллерии, попросив "держать порох сухим" - Цензор.НЕТ 7020
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Баканов-богдан-0-1. Цирк всегда,цирк везде. Ждем дуэлей на балалайках от представителей новой власти.
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НУ ТАКИ ДА=))
https://www.facebook.com/zelenskiy95
Олена Барабаш Щось говнокомандуючого не чути. Владімір Ссанич так перепудився у Тернополі, що ховається десь в кущах? Чи знов відпочиває, бо страшне переробився?
Зеленський привітав воїнів і ветеранів ракетних військ і артилерії, попросивши "тримати порох сухим" - Цензор.НЕТ 7762Лидия Коваль Олена Барабаш
зуб богдана шукає
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Кстати кошкина подтвердила факт. У нее удивительная способность присутствовать между мущинами в интимные моменты. Наверное совпадение.
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да.. в Трускавце памперс видать у Зеленского промок..
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Это да, там аж 200 свидонутых шось Арали... чи горлалы?
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"Спа-сы-боо о."
Зеленський привітав воїнів і ветеранів ракетних військ і артилерії, попросивши "тримати порох сухим" - Цензор.НЕТ 6998
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Богів війни вітаю, гарних вам навичок нищити кацапів!!! Слава Україні!!! Смерть расії!!!!
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нєлохокомандувач, зкріпивши серце, щось промекав казьонне, з понтом войовниче, і продовжив собі відступ...
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Тримвй вазелін підігрітим, писарчук сраний...
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Заслужений уклоніст чотирьох созивів до армії вітає воїнів. Чеснно- ну такоє...
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