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 Происшествия, За рубежом
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Все про:заказное убийство (70) Ингушетия (42) Москва (2678) Россия (74179)

 В Москве застрелили главу центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Эльджаркиева

Руководитель центра противодействия экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев был застрелен на улице Академика Анохина на западе Москвы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.

Около 18:30 поступило сообщение о стрельбе в районе дома 2, корпус 1, на улице Академика Анохина. Были ранены два человека, оба они мертвы.

В Москве в связи с указанным убийством введен план "Перехват" и "Вулкан", идет розыск.

Вторым убитым оказался родной брат Эльджаркиева.

Как сообщает СК РФ, убийца выстрелил в них не менее 10 раз. Источник в правоохранительных органах сообщил, что стрелявший произвел контрольные выстрелы в головы своих жертв. Оперативники считают, что это преступление было тщательно спланировано и имеет признаки заказного.

По словам источника, Эльджаркиев находился в Москве по личным делам. Приоритетная версия убийства связана с его служебной деятельностью.

По данным СМИ, в январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение. Когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. В результате тяжелые ранения получили трое полицейских, ехавшие в машине вместе с Эльджаркиевым, сам он не пострадал.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157513
 
   
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Ингуши - это не ссыкливые чеченцы, которые легли под кадырова.
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у нас скоро наверное халифат будет на границе В Москве застрелили главу центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Эльджаркиева - Цензор.НЕТ 6702
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По факту в снігерії хачі з бурятами рулять і бабло ділять.
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Бандиты убили другого бандита.
На названия должностей можно внимания не обращать - это дымовая завеса прикрытия
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"Уважаемого" человека убили )) Видно неспроста. Райончик еще,тот ))
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"Уважаемого" человека убили )) Видно неспроста. Райончик еще,тот ))
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Центр "э" - это парашинское гестапо. Хватают и пытают кацапов, те им отвечают взаимностью. Обычные россиянские будни.
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Я так понимаю что Москва это столица Ингушетии.
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"По личным делам" - это значит курировал бандитов и приехал собрать с них деньжат...
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Не можу до кінця зрозуміти -це для нас добре чи погано. Адже коли запалає Кавказ і Сибір козлорилії настане кінець і у нас наступить мир.
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Кавказ не запалає ніколи. Самі по собі ці регіони не самодостатні і малонаселені. Трошки нафти нікому не продаси. Єдине чого вони добивались і добились то це право сповідувати Іслам, паразитувати на бюджеті ********** і красти по всій території СНД.
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Через минуту какая то рассейская баба родила нового гаву центра противодействия экстремизму. Так ведь у них?
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Так. Іще хто більше убив рюзькіх той у більшому авторитеті. Наприклад сталін чи жуков. ***** теж буде в авторитеті...
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https://youtu.be/fo5t9dgVq8k

А ось і сам момент ліквідації.
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Ну и булет скорее всего - мы не нашли исполнителя.
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Коменты под видео - просто огонь.
В кацапии тоже есть люди. Не стоит это забывать.
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Владислав, щоб зручно було читачам натисніть Enter, щоб посилання висвітилось голубим кольором.
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Убийца выстрелил в них не менее 10 раз- какой нервный киллер
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Українцям не завадило б перейняти досвід у кавказців, як наводити жах на вбивць та їхніх посіпак, відстрілюючи їх по одному, тоді б всяка ригоанальна шелупонь не витнула б носа зі шпарин.
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