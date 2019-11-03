 В Москве застрелили главу центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Эльджаркиева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.

Около 18:30 поступило сообщение о стрельбе в районе дома 2, корпус 1, на улице Академика Анохина. Были ранены два человека, оба они мертвы.

В Москве в связи с указанным убийством введен план "Перехват" и "Вулкан", идет розыск.

Вторым убитым оказался родной брат Эльджаркиева.

Как сообщает СК РФ, убийца выстрелил в них не менее 10 раз. Источник в правоохранительных органах сообщил, что стрелявший произвел контрольные выстрелы в головы своих жертв. Оперативники считают, что это преступление было тщательно спланировано и имеет признаки заказного.

По словам источника, Эльджаркиев находился в Москве по личным делам. Приоритетная версия убийства связана с его служебной деятельностью.

По данным СМИ, в январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение. Когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. В результате тяжелые ранения получили трое полицейских, ехавшие в машине вместе с Эльджаркиевым, сам он не пострадал.

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