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 Политика Украины
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Все про:амнистия (379) СБУ (13964) Донбасс (19827) Айвазовская Ольга (94)

 Введенная еще в 2015 году программа СБУ "Тебя ждут дома" предусматривает амнистию граждан на неподконтрольных территориях, - Айвазовская

Специальную программу "Тебя ждут дома" Служба безопасности Украины ввела еще в августе 2015 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для ZN.UA пишет Ольга Айвазовская, координатор Гражданской сети ОПОРА.

Программа распространяется на граждан, которые могут по собственной воле прекратить и отказаться от участия в незаконных вооруженных группировках на неподконтрольных правительству территориях, если они не принимали участие в убийствах, пытках, изнасилованиях, нападениях на предприятия и организации, в целом — в тяжких преступлениях.

По словам Айвазовской, амнистия по программе наступает, если граждане готовы содействовать раскрытию преступлений.

"Впрочем, на начало 2019 года программой воспользовались 360 человек", — подчеркивает эксперт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Амнистия является частью более широкого процесса правосудия переходного периода, - Айвазовская

Более половины украинцев, а именно 56%, не поддерживают идею предоставления и закрепления в Конституции Украины особого статуса Донбасса, а согласны с таким предложением лишь 26% граждан. Еще менее популярной является идея введения в Украине федеративного устройства, которую не поддерживают 63%, а согласны только 17%. Такие данные социологического опроса опубликовал Центр Разумкова.

Источник: https://censor.net.ua/n3157512
 
 
 Топ комментарии
 
Ходят упорные слухи...что литинант бакланов набил морду какому то буряту в офисе препездена...то ли Андрею...то ли Богдану...😀
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Баканов богдану зуб вибив, моніка засмучена.
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Це "тиха амністія" від петрика. Орки всі як один стояли тільки на блокпостах та чистили картоплю.Ну а капітулянт звісно Зе.
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Достоянием общественности стали очередные подробности «бесед» господина Суркова в Донецке с руководством боевиков.

https://enigma.ua/articles/taro

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знову порошенко винен! Ну скільки він ще буде гадти Україні?
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Несмотря на то, что в украинском обществе сейчас много согласных на роль московского "холопа", Украина все равно выстоит, благодаря настоящим патриотам. Ведь эти люди защищали страну во все времена, вопреки всему.

https://www.obozrevatel.com/society/portnikov-yarko-obratilsya-k-storonnikam-kapitulyatsii.htm
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Ходят упорные слухи...что литинант бакланов набил морду какому то буряту в офисе **********...то ли Андрею...то ли Богдану...😀
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Ходять слухи шо Бодя тепер Шепелявий. Запроваджена ще в 2015 році програма СБУ "На тебе чекають вдома" передбачає амністію громадян на непідконтрольних територіях, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 1080
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Тут случайностям не место. Чтоб не было обидно - набить рожу один раз Богдану и один раз - Андрею. Запроваджена ще в 2015 році програма СБУ "На тебе чекають вдома" передбачає амністію громадян на непідконтрольних територіях, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 5109
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Це "тиха амністія" від петрика. Орки всі як один стояли тільки на блокпостах та чистили картоплю.Ну а капітулянт звісно Зе.
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У сраних мінььких угодахще гірше передбачено.
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Но минские угоды Пети не работали , все 5 лет . Тоесть х.йло остался в дураках .А Вова-идиот этот процесс ( мира на условиях х.йла )запустил . Зачем , спрашивается в задаче .. ??
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"Программа распространяется на граждан, которые могут по собственной воле прекратить и отказаться от участия в незаконных вооруженных группировках на неподконтрольных правительству территориях, если они не принимали участие в убийствах, пытках, изнасилованиях, нападениях на предприятия и организации, в целом - в тяжких преступлениях.
Источник: https://censor.net.ua/n3157512"

Лахта, что-то не много зебов тебе теперь верят и Минские соглашения у Порошенко тоже - "Я - за, если..."
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Кроме того...для этого они должны добровольно приезать на подконтрольную Украине территорию...и сдаться властям...
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До зебілів це не доходить, у них зрада зрадная.
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Яременко заинтересовались российские спецслужбы
Общество 03-ноя, 05:439 1 649 2
Яременко заинтересовались российские спецслужбы

И до выборов страна жила от скандала до скандала. Только тогда они были зловещими.

«Вот мы видим автомобильные фары. Машина выезжает в открытые ворота и берет курс на Мальдивы. Свинарчуки! Абырвалг! Война выгодна олигархам! Сделаем их вместе».

При соответствующем музыкальном сопровождении и интенсивной медиараскрутке скандальные подробности обсуждались неделями. Да. Были времена. То ли дело сейчас.

Не скандалы, а скандальчики. Помял, поел, поспал прямо без отрыва от законотворческой деятельности - и место в вечерних новостях тебе обеспечено. Сейчас время скандальчиков, которые полностью вытеснили скандалы из информационного поля.

В среду с нами всеми случился очередной «информповод с душком». Нардеп от «Слуги народа» Богдан Яременко был заснят журналистами, когда вел переписку о взаимовыгодном сексе. Девушка хотела 100 долларов в час, а Яременко - скоротать время в момент голосования в Верховной Раде.

Учитывая, что народный депутат является главой комитета по международным делам, скандальчик вышел знатный.

Первоначально Яременко утверждал, что намеренно «засветил» переписку, чтобы проверить порядочность журналистов. Но потом, неожиданно для всех, удалил этот пост и написал новый - с извинениями перед детьми, женой, фракцией и президентом лично.

Многие в том момент решили, что дело в давлением партийного начальства, но позже выяснилось, что все гораздо интереснее. СМИ опубликовали откровения пранкера «Джокера», который признался, что переписывался с Яременко под видом генпрокурора Руслана Рябошапки.

И от его имени посоветовал Яременко удалить свой пост и принести извинения фракции и президенту. Но самое интересное, что поддельный Рябошабка заставил депутата признать вину.

По словам пранкера, в ходе беседы с ним Яременко сказал, что думал, что сидит в «защищенном углу» и журналисты не смогут снимать экран его телефона. Таким образом, подлинность переписки с девушкой «за $100» и последующие высказывания о проверке журналистов на порядочность и уважение к частной жизни нардепов заиграли новыми красками.

Моральный аспект о жене, детях и семейных ценностях г-н Яременко может оставить при себе. Тем более что он уже извинился. А вот попытки переложить ответственность за свой флирт на журналистов - это совсем другое дело.

Реакция «сам дурак» свидетельствует о тотальной неспособности власти осознавать ошибки и нести за них ответственность. К тому же не будем забывать, что речь идет о проституции, которая в стране не легализована.

Да, клиент не несет ответственности. Но для работниц секс-индустрии до сих пор сохраняется административная форма наказания. Яременко обсуждал с незнакомой девушкой участие в правонарушении? Но тогда это подстрекательство. Хоть и не наказуемое, но очень сомнительное с правовой точки зрения действие представителя власти.

Но есть и еще один аспект, о котором сразу же стоило бы подумать в свете секс-скандала с участием главы парламентского комитета.

«Медовая ловушка» является самым эффективным способом вербовки. Можно не сомневаться, что больше всего этой историей заинтересовались российские спецслужбы.

Склонность человека, отвечающего за формирование парламентской международной политики, к подобным забавам - это угроза национальной безопасности. Этим делом должны заниматься те самые «компетентные органы», которыми власть любит пугать журналистов.

Кстати, о власти. Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко призвал не наказывать Богдана Яременко.

«Ну мы же не комиссия этики, морали. Ее же отменили», - сказал Корниенко, отвечая на вопрос о возможных санкциях. Вместо этого он накинулся на журналистов, напомнив, что в Уголовном кодексе есть наказание за вмешательство в личную жизнь.

«Я бы советовал парламентским фотокорреспондентам быть внимательнее к тому, что они делают. В какой-то момент это может вызвать реакцию. То, что так делали раньше, не означает, что это правильно», - заявил политик.

И тут мы подходим к главному. К сожалению, такая мелочь, как возможность врага установить контроль и влияние над ключевыми политиками Украины мало заботит действующую власть.

Не один Яременко пытается упростить ситуацию. Эта история о качестве той массы человеческого материала, который Зе-команда завела во власть.
ЛАРИСА ВОЛОШИНА
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"Украинский патриот готов жертвовать своей жизнью, своей судьбой ради того, чтобы холоп жил в мире и безопасности. Холоп - его соотечественник. Патриот защищает Украину. Холоп этого не заметит. Он расскажет своим детям, что ему мешала жить "войовнича меншість", которая поставила барьер между сапогом хозяина и его услужливым языком. Но патриот все равно будет защищать и строить страну, в которой - если у русского шовиниста и его холопья ничего не выйдет - ему придется и дальше жить вместе с холопами. Потому что холопы - его соотечественниками"
"Трудно жить в стране, где холопство приносит деньги, власть и народную любовь. Трудно такую страну защищать. Но необходимо. Необходимо просто потому, что эта страна - Украина. Холопство рано или поздно отступает, дети и внуки вчерашних холопов будут стыдиться позора своих отцов. А Украина останется" - ярко высказался Портников.
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Ну да, сам Портников, себя ж паном считает Запроваджена ще в 2015 році програма СБУ "На тебе чекають вдома" передбачає амністію громадян на непідконтрольних територіях, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 2349
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Не треба плутати амністію тим хто не вбивав не катував з повальною амністією і визнанням лугандонської сраної міліції суду прокурорів і адміністрації.
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И где их вызнали? В минских на которые порох потом болт ложил, а ***** санкции ввели по самые ромидоры?
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Из-за того что "порох" "ложил" болт на то что при нем было же подписано - сейчас всей Европе надоело вводить санкции против раши просто так, и она давит уже на украинскую власть чтобы конфликт на Донбассе наконец решили.
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а что ж на Пороха не давали? Лахта, потому что при Порохе это была окупация части Донбаса рахой, а сейчас конфликт на Донбасе. Ты, еще его гражданским назови Запроваджена ще в 2015 році програма СБУ "На тебе чекають вдома" передбачає амністію громадян на непідконтрольних територіях, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 3517
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Ви такі наівні що думаєте нас не заставлять виконати ті срані угоди...
Це коли б ми були дуже сил ні то послали б усіх нах, а тпк заставлять.
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Справедливості раді мушу Вам нагадати що Петро підписав ці срані угоди. Щей в ООН їх узаконив...
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Баканов богдану зуб вибив, моніка засмучена.
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Твои неоднократные высеры по этому поводу говорят, что ты больше всех озабочен этой бредятиной
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А ти знаєш, що ********** підписав указ про те, що забороняє Донбасу карміть Тернопіль?
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Прикольный ты флудер, тупой, но прикольный.
Прочти тему новости, если не поймешь смысл, а ты точно не поймешь, то в любом случае иди на *****
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Ну те що ти безголовий то я це зрозумів, малорос, мені твої заключення як і зебіл до лампочки.
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Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко спростовав інформації, що була поширена журналістами про те, що у ОП побuлися глава офісу Андрій Богдан і керівник СБУ Іван Баканов.
"Ми спростовуємо цю інформацію, хоч особливого спростування вона не потребує, бо є вигаданою від початку і до кінця. В черговий раз надбанням громадськості став фейк, не заснований на жодному джерелі, який заслуговував би хоч якусь довіру. Шкода що на нього ведуться серйозні видання, яким довіряють люди."
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"Заступник глави Офісу президента" - источник достоверной информации...
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ну тогда продолжай верить в любую бредятину высосанную из пальца, тем более если ты просто жаждешь в это верить!
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Уж, точно, не буду верить в бредятину заинтересованных лиц в ОПе.
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Не ляпай "мудростей" не к месту, смысл которых не понимаешь. :D
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Ну а что бы он ещё говорил . Запроваджена ще в 2015 році програма СБУ "На тебе чекають вдома" передбачає амністію громадян на непідконтрольних територіях, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 5608 . Как би это сказать - стараются не выносить "сор из охвиса " , вот .. .
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"ярко высказался Портников"________________с военкомата "высказался"? с первой линии?
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А она, как и все войны, когда-то окончится.
И все эти бурятские шахтеры лягут удобрять донецкий чернозем или свои бурятские степи.
А оставшиеся в живых "восставшие против киевской хунты" мрази вернутся в свои курные болотные деревни.
И вся эта ватная донбасская ******* сдастся и жирным гноем вырвется на наши просторы. А вырвется она обязательно. Ибо резервация, где их держат с одной стороны - поребрик, а с другой - бойцы ВСУ, усилиями "русского мира" стала совершенно не пригодной для жизни. И когда граница, наконец-то исчезнет, вся эта продажная падаль снова переметнется на ту сторону, где можно поживиться.

И говно бурным потоком хлынет через открывшиеся шлюзы в наш огород.

Станет нашими соседями по дому, коллегами по работе и попутчиками в транспорте.
Будет смердеть перегаром и матоговорящим наречием, засерать землю лушпайками и окурками.
Будет вымогать денег на опохмел на детских майданчиках и на свою никчемную жизнь.
Будет требовать выплат как участникам АТО. И компенсаций за за то, что война, которую они звали в свой дом, его таки и разрушила. За то, что государство не смогло остановить "русский мир", за который они воевали и убивали нас. Призывать к амнистии и милосердию. И их же, конечно, простят, разве не так?

Оно будет требовать услышать их пьяный голос и квотирования их ущемленного сообщества в органах власти.
Будет заседать в парламенте, решая судьбу страны. Тянуть ее в уютное ватное болото.
Спрятав в погреб автомат с опустевшим рожком, мусора пойдут в патрульную полицию - служить за страх, а не за совесть. Смывшие кровь с локтей депутаны регионов через гуманный суд восстановятся на державной службе - уничтожать державу. А утершие свой черный рот попы пойдут в журналисты на телевидение, просвещать нас светом правды и гуманизма. А мы будем их слушать и подчиняться, не так ли?

Они будут требовать к себе уважения за пережитые ними тяготы и лишения: "а ты слышал, как ревут грады из твоего двора?" Брехать, как их обстреливала Украина.
Будут мстить нам за свое предательство. Оскорблять, избивать и резать тех, кто грудью закрывал от них Украину с 2014. А на суде взывать к жалости, как к жертвам. Как не пожалеть сирот, убивших родителей? И их же пожалеют, ведь верно?
Они будут воровать, грабить и убивать, потому что делать что-то другое они, если и умели, то уже давно разучились.
И будут дальше вопить о нарушении их прав и нежелании власти идти им навстречу. Смотреть на тебя, как на говно. Как на источник своего скотского существования. И будут сосать пустую сиську бюджета. А мы будем их содержать. Мы же не звери, правда же?

А самое страшное то, что тот, кто будет против нашествия этой быдлоты, будет считаться фашистом.
И это то, чего я боюсь больше, чем самой войны.
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,,Тебя ждут дома,,
Всем,Всем,Всем.Преступники,убийцы,расхитители,саботажники,диверсанты,рекетиры и другая мерзость.Закон Украины вам гарантирует амнистию если вы всякими преступными методами выедете из Украины и снова войдете из так званых окупированых територий.
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Лідер «Батьківщини» нагадала, що її фракція була проти такого «специфічного шляху досягнення миру, як Закон України про особливий статус Донецької та Луганської областей».

Ты закон прочитал до конца или важно, что Баба Яга против?
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Не знаю, хто з приколістів назвав цю програму "Тебя ждут дома" , але він точно мав на увазі відому фразу з фільму "Берегись автомобиля" - "Тюрьма твой дом" 😕
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Введенная еще в 2015 году программа СБУ "Тебя ждут дома" предусматривает амнистию граждан на неподконтрольных территориях, - Айвазовская


ента Айвазовская еще та ***** -

недавно рассказывала как ее знакомые несчастные житили данецка едут с киева в поезде в мкриуполь и мучаются, чтобы даехать в данецк.

оччень долго,
нада новый поизд, и более качественный.

5 лет воевали, 5 тыс убитых 15 000 покалеченных.

еще добавить новый поезд для счастия данбасятины
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Эта Айвазовская, которая с Даркой Олефир и всякие там Геращенко Иры и прочий женский батальон смерти сливала Украину в Минске? (Да, юридически весь этот Минск и Штайнмаер - это измена Родине даже для банановой республики Украина)
Таперича Айвазовская - уже координатор Опоры. Кто это бл вообще такая*
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Ага. Тільки за цією програмою кожен проходять ретельну перевірку. А ви пропонуєте всю сепарню, яка вбивала і катувала українців, помилувати. Знову брешете, маніпулюєте, словоблудите, перекладаєте відповідальність за капітуляцію на "папередніків". Не вийде
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Тих, хто не стріляв й не катував, не активнічав у керівництві лугандонії... Але всеодно якась мінімальна відповідальність повинна бути, наприклад у суспільно корисній праці...
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