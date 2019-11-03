 Введенная еще в 2015 году программа СБУ "Тебя ждут дома" предусматривает амнистию граждан на неподконтрольных территориях, - Айвазовская

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для ZN.UA пишет Ольга Айвазовская, координатор Гражданской сети ОПОРА.
Программа распространяется на граждан, которые могут по собственной воле прекратить и отказаться от участия в незаконных вооруженных группировках на неподконтрольных правительству территориях, если они не принимали участие в убийствах, пытках, изнасилованиях, нападениях на предприятия и организации, в целом — в тяжких преступлениях.
По словам Айвазовской, амнистия по программе наступает, если граждане готовы содействовать раскрытию преступлений.
"Впрочем, на начало 2019 года программой воспользовались 360 человек", — подчеркивает эксперт.
Более половины украинцев, а именно 56%, не поддерживают идею предоставления и закрепления в Конституции Украины особого статуса Донбасса, а согласны с таким предложением лишь 26% граждан. Еще менее популярной является идея введения в Украине федеративного устройства, которую не поддерживают 63%, а согласны только 17%. Такие данные социологического опроса опубликовал Центр Разумкова.
https://enigma.ua/articles/taro
https://www.obozrevatel.com/society/portnikov-yarko-obratilsya-k-storonnikam-kapitulyatsii.htm
Источник: https://censor.net.ua/n3157512"
Лахта, что-то не много зебов тебе теперь верят и Минские соглашения у Порошенко тоже - "Я - за, если..."
Общество 03-ноя, 05:439 1 649 2
Яременко заинтересовались российские спецслужбы
И до выборов страна жила от скандала до скандала. Только тогда они были зловещими.
«Вот мы видим автомобильные фары. Машина выезжает в открытые ворота и берет курс на Мальдивы. Свинарчуки! Абырвалг! Война выгодна олигархам! Сделаем их вместе».
При соответствующем музыкальном сопровождении и интенсивной медиараскрутке скандальные подробности обсуждались неделями. Да. Были времена. То ли дело сейчас.
Не скандалы, а скандальчики. Помял, поел, поспал прямо без отрыва от законотворческой деятельности - и место в вечерних новостях тебе обеспечено. Сейчас время скандальчиков, которые полностью вытеснили скандалы из информационного поля.
В среду с нами всеми случился очередной «информповод с душком». Нардеп от «Слуги народа» Богдан Яременко был заснят журналистами, когда вел переписку о взаимовыгодном сексе. Девушка хотела 100 долларов в час, а Яременко - скоротать время в момент голосования в Верховной Раде.
Учитывая, что народный депутат является главой комитета по международным делам, скандальчик вышел знатный.
Первоначально Яременко утверждал, что намеренно «засветил» переписку, чтобы проверить порядочность журналистов. Но потом, неожиданно для всех, удалил этот пост и написал новый - с извинениями перед детьми, женой, фракцией и президентом лично.
Многие в том момент решили, что дело в давлением партийного начальства, но позже выяснилось, что все гораздо интереснее. СМИ опубликовали откровения пранкера «Джокера», который признался, что переписывался с Яременко под видом генпрокурора Руслана Рябошапки.
И от его имени посоветовал Яременко удалить свой пост и принести извинения фракции и президенту. Но самое интересное, что поддельный Рябошабка заставил депутата признать вину.
По словам пранкера, в ходе беседы с ним Яременко сказал, что думал, что сидит в «защищенном углу» и журналисты не смогут снимать экран его телефона. Таким образом, подлинность переписки с девушкой «за $100» и последующие высказывания о проверке журналистов на порядочность и уважение к частной жизни нардепов заиграли новыми красками.
Моральный аспект о жене, детях и семейных ценностях г-н Яременко может оставить при себе. Тем более что он уже извинился. А вот попытки переложить ответственность за свой флирт на журналистов - это совсем другое дело.
Реакция «сам дурак» свидетельствует о тотальной неспособности власти осознавать ошибки и нести за них ответственность. К тому же не будем забывать, что речь идет о проституции, которая в стране не легализована.
Да, клиент не несет ответственности. Но для работниц секс-индустрии до сих пор сохраняется административная форма наказания. Яременко обсуждал с незнакомой девушкой участие в правонарушении? Но тогда это подстрекательство. Хоть и не наказуемое, но очень сомнительное с правовой точки зрения действие представителя власти.
Но есть и еще один аспект, о котором сразу же стоило бы подумать в свете секс-скандала с участием главы парламентского комитета.
«Медовая ловушка» является самым эффективным способом вербовки. Можно не сомневаться, что больше всего этой историей заинтересовались российские спецслужбы.
Склонность человека, отвечающего за формирование парламентской международной политики, к подобным забавам - это угроза национальной безопасности. Этим делом должны заниматься те самые «компетентные органы», которыми власть любит пугать журналистов.
Кстати, о власти. Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко призвал не наказывать Богдана Яременко.
«Ну мы же не комиссия этики, морали. Ее же отменили», - сказал Корниенко, отвечая на вопрос о возможных санкциях. Вместо этого он накинулся на журналистов, напомнив, что в Уголовном кодексе есть наказание за вмешательство в личную жизнь.
«Я бы советовал парламентским фотокорреспондентам быть внимательнее к тому, что они делают. В какой-то момент это может вызвать реакцию. То, что так делали раньше, не означает, что это правильно», - заявил политик.
И тут мы подходим к главному. К сожалению, такая мелочь, как возможность врага установить контроль и влияние над ключевыми политиками Украины мало заботит действующую власть.
Не один Яременко пытается упростить ситуацию. Эта история о качестве той массы человеческого материала, который Зе-команда завела во власть.
ЛАРИСА ВОЛОШИНА
"Трудно жить в стране, где холопство приносит деньги, власть и народную любовь. Трудно такую страну защищать. Но необходимо. Необходимо просто потому, что эта страна - Украина. Холопство рано или поздно отступает, дети и внуки вчерашних холопов будут стыдиться позора своих отцов. А Украина останется" - ярко высказался Портников.
Ви такі наівні що думаєте нас не заставлять виконати ті срані угоди...
Це коли б ми були дуже сил ні то послали б усіх нах, а тпк заставлять.
Прочти тему новости, если не поймешь смысл, а ты точно не поймешь, то в любом случае иди на *****
"Ми спростовуємо цю інформацію, хоч особливого спростування вона не потребує, бо є вигаданою від початку і до кінця. В черговий раз надбанням громадськості став фейк, не заснований на жодному джерелі, який заслуговував би хоч якусь довіру. Шкода що на нього ведуться серйозні видання, яким довіряють люди."
https://www.facebook.com/makalevich/videos/2506211912788111/
И все эти бурятские шахтеры лягут удобрять донецкий чернозем или свои бурятские степи.
А оставшиеся в живых "восставшие против киевской хунты" мрази вернутся в свои курные болотные деревни.
И вся эта ватная донбасская ******* сдастся и жирным гноем вырвется на наши просторы. А вырвется она обязательно. Ибо резервация, где их держат с одной стороны - поребрик, а с другой - бойцы ВСУ, усилиями "русского мира" стала совершенно не пригодной для жизни. И когда граница, наконец-то исчезнет, вся эта продажная падаль снова переметнется на ту сторону, где можно поживиться.
И говно бурным потоком хлынет через открывшиеся шлюзы в наш огород.
Станет нашими соседями по дому, коллегами по работе и попутчиками в транспорте.
Будет смердеть перегаром и матоговорящим наречием, засерать землю лушпайками и окурками.
Будет вымогать денег на опохмел на детских майданчиках и на свою никчемную жизнь.
Будет требовать выплат как участникам АТО. И компенсаций за за то, что война, которую они звали в свой дом, его таки и разрушила. За то, что государство не смогло остановить "русский мир", за который они воевали и убивали нас. Призывать к амнистии и милосердию. И их же, конечно, простят, разве не так?
Оно будет требовать услышать их пьяный голос и квотирования их ущемленного сообщества в органах власти.
Будет заседать в парламенте, решая судьбу страны. Тянуть ее в уютное ватное болото.
Спрятав в погреб автомат с опустевшим рожком, мусора пойдут в патрульную полицию - служить за страх, а не за совесть. Смывшие кровь с локтей депутаны регионов через гуманный суд восстановятся на державной службе - уничтожать державу. А утершие свой черный рот попы пойдут в журналисты на телевидение, просвещать нас светом правды и гуманизма. А мы будем их слушать и подчиняться, не так ли?
Они будут требовать к себе уважения за пережитые ними тяготы и лишения: "а ты слышал, как ревут грады из твоего двора?" Брехать, как их обстреливала Украина.
Будут мстить нам за свое предательство. Оскорблять, избивать и резать тех, кто грудью закрывал от них Украину с 2014. А на суде взывать к жалости, как к жертвам. Как не пожалеть сирот, убивших родителей? И их же пожалеют, ведь верно?
Они будут воровать, грабить и убивать, потому что делать что-то другое они, если и умели, то уже давно разучились.
И будут дальше вопить о нарушении их прав и нежелании власти идти им навстречу. Смотреть на тебя, как на говно. Как на источник своего скотского существования. И будут сосать пустую сиську бюджета. А мы будем их содержать. Мы же не звери, правда же?
А самое страшное то, что тот, кто будет против нашествия этой быдлоты, будет считаться фашистом.
И это то, чего я боюсь больше, чем самой войны.
Всем,Всем,Всем.Преступники,убийцы,расхитители,саботажники,диверсанты,рекетиры и другая мерзость.Закон Украины вам гарантирует амнистию если вы всякими преступными методами выедете из Украины и снова войдете из так званых окупированых територий.
Ты закон прочитал до конца или важно, что Баба Яга против?
ента Айвазовская еще та ***** -
недавно рассказывала как ее знакомые несчастные житили данецка едут с киева в поезде в мкриуполь и мучаются, чтобы даехать в данецк.
оччень долго,
нада новый поизд, и более качественный.
5 лет воевали, 5 тыс убитых 15 000 покалеченных.
еще добавить новый поезд для счастия данбасятины
Таперича Айвазовская - уже координатор Опоры. Кто это бл вообще такая*
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