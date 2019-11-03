 Введенная еще в 2015 году программа СБУ "Тебя ждут дома" предусматривает амнистию граждан на неподконтрольных территориях, - Айвазовская

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для ZN.UA пишет Ольга Айвазовская, координатор Гражданской сети ОПОРА.

Программа распространяется на граждан, которые могут по собственной воле прекратить и отказаться от участия в незаконных вооруженных группировках на неподконтрольных правительству территориях, если они не принимали участие в убийствах, пытках, изнасилованиях, нападениях на предприятия и организации, в целом — в тяжких преступлениях.

По словам Айвазовской, амнистия по программе наступает, если граждане готовы содействовать раскрытию преступлений.

"Впрочем, на начало 2019 года программой воспользовались 360 человек", — подчеркивает эксперт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Амнистия является частью более широкого процесса правосудия переходного периода, - Айвазовская

Более половины украинцев, а именно 56%, не поддерживают идею предоставления и закрепления в Конституции Украины особого статуса Донбасса, а согласны с таким предложением лишь 26% граждан. Еще менее популярной является идея введения в Украине федеративного устройства, которую не поддерживают 63%, а согласны только 17%. Такие данные социологического опроса опубликовал Центр Разумкова.