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 ОБСЕ зафиксировала 132 взрыва на Донбассе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в субботу, 2 ноября, зафиксировала на Донбассе 132 взрыва.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в отчете организации за 2 ноября.

ОБСЕ сообщает о 130 взрывах в Донецкой области.

"Более половины нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу от н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 84 км на юг от Донецка), а также на восточно-северо-восток и восток от н. п. Гнутовое (подконтрольный правительству, 90 км на юг от Донецка)", - говорится в сообщении.

В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 2 взрыва.

Отмечается, что "оба нарушения режима прекращения огня зафиксировано вблизи участка разведения в районе н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска).

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Источник: https://censor.net.ua/n3157510
 
 
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зебилы не 2 и не 6 как тут писали - а 132 - сто тридцать два
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сколько выстрелов с каждой стороны не пишут. и да, ты копеечный бот и соевый зебил.
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Что сказать то хотел зелибеня?
Сколько с каждой?
С нашей стороны больше или мы первые начинаем?
Я не удмвлюсь если сам Зе заявит что ВСУ сами нарушают режим тишины а российские наемники сторона пострадавшая.
Чего не сделаешь ради встречи с путиным?
Мыролюбно же.
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я не зелибеня.
ты соевая кацапская зелибеня.
А дальше всё у тебя написано по соево-кацапной методичке.
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Конечно по методичке.
Поэтому я продолжу...

"Я никогда не говорила, потому что считала не важным. Но сейчас, хочется просто кричать от боли! В день, когда похитили моего мужа (17.04.14), после пророссийского митинга, который проходил в 500 метрах от концертного зала "Стирол", через 20 минут после митинга "Квартал 95" начал свое шоу. Моего мужа "взяли" именно около концертного зала, так как он, по-видимому хотел затеряться в толпе, но не успел. Мой муж рисковал своей, моей и жизнью наших детей, а "95-й" приехал "шатать" власть, то есть, мало того, что сепаратисты ее шатают уже два месяца, так еще и "95-й" подскочил. Спели песню про Крым. А Донбассу было на это плевать, они выступали против Киева. Это у Киева забрали Крым, а Донбасс как ездил в Крым, так и сейчас ездит. А "95-й" высмеивал украинскую власть, особенно Кличко, который неоднократно прославил Украину, и его имя уже вписано в историю", - написала Елена Рыбак.

"У меня вопрос, как вы получили разрешение на выступление в Горловке 17.04.14, когда все проукраинские прятались и выезжали из города? Вы даже из Интернета убрали это выступление. Смешно, тысячи горловчан (с любых сторон) подтвердят, что оно было", - заявила Елена Рыбак.
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Даже слепое ОБСЕ теперь порохоботы.
А зелибени уже ничем не отличаются от ОПЗЖ и ватных лугандонцев.
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главнає - атвадіть вайска і нє паддавацца на правакациі
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Плохо что не написано обстрелы это с какой стороны с окупированной территории или с Украины
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Не имеет значения сколько с какой стороны.
Имеет значение кто первый начал.
Поэтому я напомню...

Как известно, 12 апреля 2014, Горловку атаковали незаконные вооруженные формирования. В течение нескольких дней они пытались захватить отделение милиции и здание горсовета. В конце концов им это удалось.

Утром 17 апреля перед зданием Горловского городского совета горожане собрались на митинг «За единую Украину». Во время митинга депутат горсовета Владимир Рыбак пытался снять флаг так называемой «ДНР» и вернуть туда флаг Украины.

После митинга, по словам свидетелей, к депутату подъехал легковой автомобиль, и какие лица в камуфляже буквально затолкали Рыбака в салон и вывезли в неизвестном направлении.

Через несколько дней, 22 апреля, тело Владимира Рыбака и тело 19-летнего студента КПИ Юрия Поправка нашли в реке Казенный Торец под Славянском с признаками пыток и насильственной смерти.

Как выяснили спустя правоохранители, в убийстве депутата непосредственное участие принимали лидеры НВФ «ДНР» Игорь Безлер и самопровозглашенный мэр Славянска Вячеслав Пономарев. Запись их переговоров обнародовала СБУ.
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Похоже не даром гум.конвой въехал на Донбасс, вот вам и обострение.
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ОБСЕ не читает Мендель: Зеленский :Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе./ "Перемирие достигнуто? Достигнуто"- Данилюк .
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