 ОБСЕ зафиксировала 132 взрыва на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в отчете организации за 2 ноября.
ОБСЕ сообщает о 130 взрывах в Донецкой области.
"Более половины нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу от н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 84 км на юг от Донецка), а также на восточно-северо-восток и восток от н. п. Гнутовое (подконтрольный правительству, 90 км на юг от Донецка)", - говорится в сообщении.
В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 2 взрыва.
Отмечается, что "оба нарушения режима прекращения огня зафиксировано вблизи участка разведения в районе н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска).
Сколько с каждой?
С нашей стороны больше или мы первые начинаем?
Я не удмвлюсь если сам Зе заявит что ВСУ сами нарушают режим тишины а российские наемники сторона пострадавшая.
Чего не сделаешь ради встречи с путиным?
Мыролюбно же.
ты соевая кацапская зелибеня.
А дальше всё у тебя написано по соево-кацапной методичке.
Поэтому я продолжу...
"Я никогда не говорила, потому что считала не важным. Но сейчас, хочется просто кричать от боли! В день, когда похитили моего мужа (17.04.14), после пророссийского митинга, который проходил в 500 метрах от концертного зала "Стирол", через 20 минут после митинга "Квартал 95" начал свое шоу. Моего мужа "взяли" именно около концертного зала, так как он, по-видимому хотел затеряться в толпе, но не успел. Мой муж рисковал своей, моей и жизнью наших детей, а "95-й" приехал "шатать" власть, то есть, мало того, что сепаратисты ее шатают уже два месяца, так еще и "95-й" подскочил. Спели песню про Крым. А Донбассу было на это плевать, они выступали против Киева. Это у Киева забрали Крым, а Донбасс как ездил в Крым, так и сейчас ездит. А "95-й" высмеивал украинскую власть, особенно Кличко, который неоднократно прославил Украину, и его имя уже вписано в историю", - написала Елена Рыбак.
"У меня вопрос, как вы получили разрешение на выступление в Горловке 17.04.14, когда все проукраинские прятались и выезжали из города? Вы даже из Интернета убрали это выступление. Смешно, тысячи горловчан (с любых сторон) подтвердят, что оно было", - заявила Елена Рыбак.
А зелибени уже ничем не отличаются от ОПЗЖ и ватных лугандонцев.
Имеет значение кто первый начал.
Поэтому я напомню...
Как известно, 12 апреля 2014, Горловку атаковали незаконные вооруженные формирования. В течение нескольких дней они пытались захватить отделение милиции и здание горсовета. В конце концов им это удалось.
Утром 17 апреля перед зданием Горловского городского совета горожане собрались на митинг «За единую Украину». Во время митинга депутат горсовета Владимир Рыбак пытался снять флаг так называемой «ДНР» и вернуть туда флаг Украины.
После митинга, по словам свидетелей, к депутату подъехал легковой автомобиль, и какие лица в камуфляже буквально затолкали Рыбака в салон и вывезли в неизвестном направлении.
Через несколько дней, 22 апреля, тело Владимира Рыбака и тело 19-летнего студента КПИ Юрия Поправка нашли в реке Казенный Торец под Славянском с признаками пыток и насильственной смерти.
Как выяснили спустя правоохранители, в убийстве депутата непосредственное участие принимали лидеры НВФ «ДНР» Игорь Безлер и самопровозглашенный мэр Славянска Вячеслав Пономарев. Запись их переговоров обнародовала СБУ.