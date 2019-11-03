 Дубневич готовит апелляцию на решение Антикоррупционного суда

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп написал на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

"При отсутствии каких-либо доказательств, считаю, Постановление суда необоснованным, поэтому готовим апелляционную жалобу", – написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Положительное голосование за задержание и арест Дубневича стало возможным благодаря позиции нашей фракции, - "Голос"

Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

31 октября Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича - 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

2 ноября Высший антикоррупционный Суд отказал в аресте и избрал меру пресечения в виде 100 млн гривен Ярославу Дубневичу. Также нардеп обязан сдать паспорта и носить электронный браслет.