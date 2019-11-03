 Дубневич готовит апелляцию на решение Антикоррупционного суда

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп написал на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.
"При отсутствии каких-либо доказательств, считаю, Постановление суда необоснованным, поэтому готовим апелляционную жалобу", – написал он.
Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".
31 октября Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича - 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.
2 ноября Высший антикоррупционный Суд отказал в аресте и избрал меру пресечения в виде 100 млн гривен Ярославу Дубневичу. Также нардеп обязан сдать паспорта и носить электронный браслет.
Ярослав Дубневич задекларировал 8,23 млн USD, 5 млн грн и 2,78 млн евро наличных средств (286,3 млн грн). Зато, Богдан Дубневич в наличке держит только доллары - $11,5 млн (292,1 млн грн). Жена последнего Татьяна хранит наличными еще 137,1 млн грн.
На банковских счетах Дубневичей фигурируют значительно меньшие суммы. Богдан Дубневич имеет 10,4 млн грн, а младший Ярослав с женой Натальей - 2,3 млн грн.