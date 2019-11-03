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Все про:залог (363) Дубневич (63) Антикоррупционный суд (525)

 Дубневич готовит апелляцию на решение Антикоррупционного суда

Защита народного депутата (группа "За будущее") Ярослава Дубневича готовит апелляционную жалобу на постановление Высшего антикоррупционного суда Украины о залоге в размере 100 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп написал на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

"При отсутствии каких-либо доказательств, считаю, Постановление суда необоснованным, поэтому готовим апелляционную жалобу", – написал он.

Дубневич готовит апелляцию на решение Антикоррупционного суда 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Положительное голосование за задержание и арест Дубневича стало возможным благодаря позиции нашей фракции, - "Голос"

Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

31 октября Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича - 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

2 ноября Высший антикоррупционный Суд отказал в аресте и избрал меру пресечения в виде 100 млн гривен Ярославу Дубневичу. Также нардеп обязан сдать паспорта и носить электронный браслет.

Источник: https://censor.net.ua/n3157509
 
 
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Бывший депутат БудкиПП времен режима Порошенко, обвиненный в коррупции и мародерстве. А то так скромненько написали Дубневич готовит апелляцию на решение Антикоррупционного суда - Цензор.НЕТ 9157
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почему тогда "режим" проиграл демократические выборы которые сам и организовал,режим на *********.
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По справедливости -- сидеть долго с конфискацией !!! Плачеться ворюга Дубневич готує апеляцію на рішення Антикорупційного суду - Цензор.НЕТ 384
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Так его даже в СИЗО не посадили - сказали залог потом принесешь Там голос пошутил над слугами урода когда с дубневича снимали депутатскую неприкосновенность и добавил нехватающих голосов и вот теперь у нынешней власти делема как его садить , а то многих кто сейчас у корыта за собой потянет за делишки при папередниках
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на что апелляция???? лишили права быть в камере ???
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100 лямов нормальный залог.

Ярослав Дубневич задекларировал 8,23 млн USD, 5 млн грн и 2,78 млн евро наличных средств (286,3 млн грн). Зато, Богдан Дубневич в наличке держит только доллары - $11,5 млн (292,1 млн грн). Жена последнего Татьяна хранит наличными еще 137,1 млн грн.
На банковских счетах Дубневичей фигурируют значительно меньшие суммы. Богдан Дубневич имеет 10,4 млн грн, а младший Ярослав с женой Натальей - 2,3 млн грн.
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Так брал чужие, а отдавать теперь свои - тяжело это.
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Для покидька який скупив чи не половину Львова а деякі райони Львівщини такі як Городоцький на 90%, для покидька в якого біля сотні підприємств починаючи від горілчаних заводів і закінчуючи ресторанами, для покидька у якого тільки задекларованої нерухомості на десятки мільйонів доларів застава навіть у 100 000 000 гривень це просто СМІХ!!! Сидіти такі мають за гратами довічно з конфіскацією АЛЕ - починати треба не з таких тому що у порівнянні з мародером чи бандитом ахметкою цей виглядає як кишеньковий злодюжка!!!
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Шото Свидетели Свына Сывочёлого никак не подтянутся к теме....
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А чё им подтягиваться , дубневич то на свободе , так что делай выводы лошара
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"Так это же всё уже было !!" Вам господа эта ситуация ничего не напоминает? "Кажiть гоп коли перестрибнете". Один уже платил 100 миллионов а вернули ему 115 миллионов,как бы и здесь не было повтора. Кстати "лишние" миллионы им оплачиваем мы,лохи.
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Ви праві на 100% - це саме так і буде! Це у "хохлів" такий "бізнес" - вони не розуміють що за любе ШОУ треба платити!!!
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