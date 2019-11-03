Трамп: "Я бы хотел, чтобы Зеленский приехал в Белый дом".

"Я бы хотел, чтобы он приехал в Белый дом, если у него будет желание, а, я думаю, он захочет", - сказал президент в ответ на вопрос журналиста о том, намерен ли он пригласить Зеленского в Вашингтон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". .
Трамп добавил: "Думаю, он приехал бы очень быстро".
"Он хороший человек. Он был избран в условиях невероятной коррупции в Украине, которая меня очень беспокоит", - отметил президент США.
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля
26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.
23 октября временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор в своих показаниях в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа, среди прочего, заявил, что США должны перестать относиться к Украине как к объекту и начать воспринимать ее в качестве независимого игрока, который стремится к западным ценностям и отрыву от агрессивной России.
При Порошенко такого нэ було.
ОвальныйОральный кабинет.
В цього "геть мана" суцільний цугцванг.
Рекламой, гад занимаешься?
Бггг!
Ну, мне в охотку подпаливать пердаки зеле-бобикам
Такий стратегічний партнер, як USA, зараз Україні дуже потрібний.
А порохоботам залишається тільки скиглити.
С Зеленским понятно.
Интересно услышать его мысли про Порошенко.И совпадают ли его мысли с тем,что думают 73% населения Украины?
ОральнімОвальнім кабінеті. Слабо?
А у Барыги, кстати, были цукерки...
Приглашает к себе Бениного клоуна -
Це перемога!!!
По словам нынешних и бывших чиновников администрации президента Дональда Трампа, он чувствовал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины, в частности из-за якобы попытки вмешательства в президентскую кампанию 2016 года - об этом сообщает The Washington Post
Было несколько попыток переубедить Трампа со стороны высших чиновников, но все они провалились. Трамп был уверен, что руководство Украины ужасные люди полностью коррумпированные которые вступили в сговор с демократами чтобы развалить его кампанию.
Когда руководство Украины сменилось, были предприняты попытки убедить Трампа, что теперь в Украине новый харизматичный лидер, который заслуживает поддержки США, но усилия были напрасны. Трамп утверждал что Украина не настоящая страна. что она всегда была частью России и он ужасно коррумпирована. Его скептицизм и неприязнь к Украине не уменьшились, и со временем, похоже, усилились, считают представители США.
Вообще говоря, источники неприязни Трампа действительно не известны, но некоторые элементы риторики явно российского происхождения. И разве можно сомневаться, что влияние на Трампа всегда было одной из главнейших задач российской гибридной войны против Украины.
А Трамп с его совершенно фантастическими представлениями о мировой политике и верой в теории заговора, и при этом исключительной самоуверенности и падкости на лесть - просто почти идеальный объект для внешних манипуляций
Слабо розумію англійську,але судячи з контексту ,Трамп відповів про те,чи не побоїться він ще раз зустрітися з Зеленським після такого скандалу,що призвів до процедури імпічменту.(тіпа не сцикун).
Trump says he would 'love' to host Ukrainian president at White House
Але ж наші чесні ЗМІ так все подають....
Богдану выбили зуб
По данным журналиста Станислава Речинского, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан после драки с главой СБУ Иваном Бакановым не выходит на работу. Факт драки подтвердила и шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.
https://gordonua.com/news/politics/v-ofise-prezidenta-ukrainy-podralis-bogdan-i-bakanov-zhurnalisty-1395693.html