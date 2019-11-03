EN|RU|UK
Темы дня: Секс-скандал с Яременко Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  3937  180
Все про:Зеленский (3537) Трамп (2593)

 Трамп: Я бы хотел, чтобы Зеленский приехал в Белый дом

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

"Я бы хотел, чтобы он приехал в Белый дом, если у него будет желание, а, я думаю, он захочет", - сказал президент в ответ на вопрос журналиста о том, намерен ли он пригласить Зеленского в Вашингтон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". .

Трамп добавил: "Думаю, он приехал бы очень быстро".

"Он хороший человек. Он был избран в условиях невероятной коррупции в Украине, которая меня очень беспокоит", - отметил президент США.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

Также читайте: Трамп лично приказал заблокировать военную помощь Украине, - Тейлор

23 октября временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор в своих показаниях в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа, среди прочего, заявил, что США должны перестать относиться к Украине как к объекту и начать воспринимать ее в качестве независимого игрока, который стремится к западным ценностям и отрыву от агрессивной России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские чиновники не будут давать показания Конгрессу США по делу об импичменте Трампа, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3157508
 
   
 Топ комментарии
 
Много чести. Его станция - Ростов
 показать весь комментарий
 
по крайней мере не в таежном союзе.это уже успех
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Зеленский Президент Украины, Свын Сывочёлый чмошник обплёваный...., а курочит почему-то кацапню! Любят наверное они Свына?
 показать весь комментарий
 
Разрыдался Пэцюня от зависти.Его теперь только к послам G7 подпускают.
 показать весь комментарий
 
 
Смотри, а они поладили. Пороха Доня на дух не переносил.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порохо никто на дух не перносил, только порохоботы за его бабки.
 показать весь комментарий
 
 
За Україну, але не з клоуном президентом.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленський не спасе Трампа від імпічменту.
 показать весь комментарий
 
Президент США ПРОСИТ Президента Украины приехать в Белый Дом!
При Порошенко такого нэ було.
 показать весь комментарий
 
 
не любишь пиндосов? хочешь шоб белый дом ихний сгорел - я бы отправил монику в первую очередь на маскву - масква сгоревшая пожаром ..... та и хватит))))))
 показать весь комментарий
 
 
ШО ты такое чтобы кого-то куда-то отправлять?
 показать весь комментарий
 
Он и Порошенко всегда просил, просто Петр сам не хотел ехать.
 показать весь комментарий
 
 
Монику приглашают в Овальный Оральный кабинет.
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко трампы-меркели к себе не приглашали, он сам к ним вваливался.Гаранты мира в Украине Порошенко боялись: он давал гарантам разгон и обязательно что то у них отбирал. Зеленского трампы -меркели к себе приглашают и по щёчке ласково треплют: гут, хороший бой, от санкций избавляешь. А военный союзник РФ Нетаньяха так сам в Украину приперся."Трамп лично блокировал военную помощь Украине - свидетель". Меньше помощь Украине-больше помощь Израилю.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати..это к слову.. Вы в курсе что такое менора? Это артефакт который был уничтожен в Израиле во время войны..Он исчез. На сегодня экскурсоводы русскоязычных экскурсий в Иерусалим ( бывшие совки и приверженцы кацапского вещания в Израиле) показывают огромную менору ( копию) сделанную из бронзы и покрытую золотом и рассказывают о достойнейшем человеке Украины который сделал такую огромную услугу Израилю - Вадиме Рабиновиче. То есть это падло готовит себе зелёный коридор в Израиль когда его начнут ловить при УКРАИНСКОМ президенте -партиоте за воровство и прокацапскую деятельность. Так что нет морали в политике. Каждому болит только своё. На других насрать. Именно поэтому и Европа становится слабее и Штаты с презом - точно таким де дебилом как у нас ( они друг друга нашли - два шлепера) стали по статистике терять свои позиции в мире. Запад в свои самые лучшие времена был сплочённым и в одной обойме. Сейчас - эра президентов - придурков и *********..Всё намного проще.
 показать весь комментарий
 
 
невероятной коррупции , яркая оценка реформатора Пети
 показать весь комментарий
 
 
Roman Rjevskiy. Ты оценщик из путинской "фабрики троллей" ?
 показать весь комментарий
 
Да и в соседней Андромеде президент говорят какое-то Ху#ло.
 показать весь комментарий
 
Цю пику тепер можна викладати під будь-якою новиною.
В цього "геть мана" суцільний цугцванг. Трамп: Я хотів би, щоб Зеленський приїхав у Білий дім - Цензор.НЕТ 7365
 показать весь комментарий
 
Порошенко - личный враг Х**ла. Этим всё сказано.
 показать весь комментарий
 
 
Да ты уже задрал всех своими резиноизделиями.
Рекламой, гад занимаешься?
 показать весь комментарий
 
 
А, ты себя в этом кондоме узнал?
Бггг!
Ну, мне в охотку подпаливать пердаки зеле-бобикам
Трамп: Я хотів би, щоб Зеленський приїхав у Білий дім - Цензор.НЕТ 949
 показать весь комментарий
 
 
Він рекламує цей засіб для соєголових. Для того, щоб порохоботи повиздихали.
 показать весь комментарий
 
Це дуже добре.
Такий стратегічний партнер, як USA, зараз Україні дуже потрібний.
А порохоботам залишається тільки скиглити.
 показать весь комментарий
 
 
Да, ни судьба Нотр-Дама, ни 500-летнего японского замка, Трампа, похоже- не впечатлила. Ну, ладно, пусть попробует ещё поэксперементировать. Можэ какая-нибудь синагога полыхнёт?
 показать весь комментарий
 
 
Предлагаю Цензору провести тесты на адекватность среди всех подписчиков,а то такое впечатление что многим здесь нечего делать,только занимают место.На входе тест на IQ обязательно
 показать весь комментарий
 
Трамп: "Я бы хотел, чтобы Зеленский приехал в Белый дом".

С Зеленским понятно.
Интересно услышать его мысли про Порошенко.И совпадают ли его мысли с тем,что думают 73% населения Украины?
 показать весь комментарий
 
Зебилам остается только визжать про накрученные 73%
 показать весь комментарий
 
 
Какие "73% населения Украины", идиотина зеленосопливая. Арифметику за 4 класс школы выучи, придурок рускамирский. Трамп: Я хотів би, щоб Зеленський приїхав у Білий дім - Цензор.НЕТ 1869
 показать весь комментарий
 
 
Ану давай з Монікою в Оральнім Овальнім кабінеті. Слабо?
 показать весь комментарий
 
Явньій успех Украиньі , никогда еще президент США не приглашал так натойчиво в Бельій Дом. Помнится , за фото с Обамой Янукович сдал весь обогащенньій уран , по совету Кремля. А Зеленский привезет из Вашингтона американские вооружения...
 показать весь комментарий
 
 
Ну жвачку может быть и дадут....может быть даже целую упаковку..😀
 показать весь комментарий
 
 
а для чего слугам вооружение? мосты сепарам строить? или террористов амнистировать?
 показать весь комментарий
 
Зализ защитан. Награда - поцулуй в орган, которым Зебил играет на рояле.
А у Барыги, кстати, были цукерки...
 показать весь комментарий
 
трамп а изю каломыйского не хочешь пригласить? не?
 показать весь комментарий
 
 
"...не вірь йому мій синку, брудного яух він тобі у сраку встромить..." Л.Подерев'янський Гамлет.
 показать весь комментарий
 
 
А меня всегда интересовал задний фон, на этой гифке. Кому там этот четвёртый размер принадлежит, справа? А если выпить, то он кажется даже пятым!
 показать весь комментарий
 
Третий, от силы. И, возможно, с поролоновой вставкой.
 показать весь комментарий
 
 
Не! Таки четвертый там есть. О вставках- не ведаю. Не разрушайте картинку.
 показать весь комментарий
 
Словами Л. Подерев'янського " Не слухай сину того піда»р»са,цукерку ту він тобі в рота вставить"
 показать весь комментарий
 
Ну, если рыжее лайно, находящееся под колпаком ФСБ,
Приглашает к себе Бениного клоуна -
Це перемога!!!
 показать весь комментарий
 
 
Трампа "очень беспокоит коррупция в Украине" )))
 показать весь комментарий
 
 
Вот что импичмент животворящий творит
 показать весь комментарий
 
Трамп ненавидел Украину с первых дней президентства - WP
По словам нынешних и бывших чиновников администрации президента Дональда Трампа, он чувствовал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины, в частности из-за якобы попытки вмешательства в президентскую кампанию 2016 года - об этом сообщает The Washington Post
Было несколько попыток переубедить Трампа со стороны высших чиновников, но все они провалились. Трамп был уверен, что руководство Украины ужасные люди полностью коррумпированные которые вступили в сговор с демократами чтобы развалить его кампанию.
Когда руководство Украины сменилось, были предприняты попытки убедить Трампа, что теперь в Украине новый харизматичный лидер, который заслуживает поддержки США, но усилия были напрасны. Трамп утверждал что Украина не настоящая страна. что она всегда была частью России и он ужасно коррумпирована. Его скептицизм и неприязнь к Украине не уменьшились, и со временем, похоже, усилились, считают представители США.
Вообще говоря, источники неприязни Трампа действительно не известны, но некоторые элементы риторики явно российского происхождения. И разве можно сомневаться, что влияние на Трампа всегда было одной из главнейших задач российской гибридной войны против Украины.
А Трамп с его совершенно фантастическими представлениями о мировой политике и верой в теории заговора, и при этом исключительной самоуверенности и падкости на лесть - просто почти идеальный объект для внешних манипуляций
 показать весь комментарий
 
 
Зеленскому можно смело трампа на хер послать.
 показать весь комментарий
 
Зеленскому решать-кто следующий Президент США?Вот Єто-Да!Порохоскот в оккує-их питерку век воли не видать!
 показать весь комментарий
 
 
Їхати на поклон до людини, що стоїть на краю прірви? Не варто.
 показать весь комментарий
 
 
Помнится на так давно Трамп заявлял что-то в таком роде: "Я тут поговорил по телефону с новым российским президентом мистером Зееленски. По-моему он хороший парень!" Вот ему и захотелось пригласить "хорошего российского президента" в Белый Дом
 показать весь комментарий
 
 
" Його обрали в умовах неймовірної корупції в Україні, яка мене дуже турбує." - а Доні ж і не в курсі,що Вовка ту неймовірну корупцію вже й переміг....

Слабо розумію англійську,але судячи з контексту ,Трамп відповів про те,чи не побоїться він ще раз зустрітися з Зеленським після такого скандалу,що призвів до процедури імпічменту.(тіпа не сцикун).
Trump says he would 'love' to host Ukrainian president at White House

Але ж наші чесні ЗМІ так все подають....
 показать весь комментарий
 
Зеля бросает монетку, чтобы опредеить следующего презиндета самой экономически развитой державы.
 показать весь комментарий
 
Зеля бросает монетку в надежде угадать что играть хером на рояле...Баха или Шопена...😀
 показать весь комментарий
 
Бубучку згадав Трамп - у зелені сьогодні "тєчкадрочка"
 показать весь комментарий
 
ну а шо?

Богдану выбили зуб

По данным журналиста Станислава Речинского, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан после драки с главой СБУ Иваном Бакановым не выходит на работу. Факт драки подтвердила и шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.
https://gordonua.com/news/politics/v-ofise-prezidenta-ukrainy-podralis-bogdan-i-bakanov-zhurnalisty-1395693.html
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх