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 Политика Украины
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Все про:обстрел (8384) наемники РФ (951) операция Объединенных сил (1748)

 Двое украинских воинов ранены, за сутки наемники РФ 15 раз обстреляли позиции ВСУ, - штаб

2 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил на странице в Facebook.

" Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… ранения в результате обстрелов получили двое военнослужащих Объединенных сил", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 6 обстрелов: вблизи Новогригорьевки - из минометов калибра 120-мм; у Авдеевки - из РПГ, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Талаковки - из станковых автоматических гранатометов; дважды неподалеку Водяного, что на Приазовье - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Павлополя - из стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведение в районе Золотого-4 завершено, - штаб ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 9 обстрелов: у Новозвановки - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов; трижды неподалеку Новолуганского - из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов; дважды вблизи Хутора Вольного - из стрелкового оружия; неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов; у Шумел - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Зайцево - из СПГ, стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было", – добавили в штабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автомобиль с наемниками РФ подорвался на мине на Донбассе, - штаб ОС. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3157507
 
 
 Топ комментарии
 
Это точно. "Стреляли в районе Золотого-4, но не в районе разведения сил возле п. Золотое-4" Двое украинских воинов ранены, за сутки наемники РФ 15 раз обстреляли позиции ВСУ, - штаб - Цензор.НЕТ 2743 Бред от штаба ООС Двое украинских воинов ранены, за сутки наемники РФ 15 раз обстреляли позиции ВСУ, - штаб - Цензор.НЕТ 2781
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Таки надо отводить армию до р. Днепр Двое украинских воинов ранены, за сутки наемники РФ 15 раз обстреляли позиции ВСУ, - штаб - Цензор.НЕТ 169. . Главное чтобы ВСУ не стреляло, а то хуйло встречаться с нашим говнокомандующим не захочет Двое украинских воинов ранены, за сутки наемники РФ 15 раз обстреляли позиции ВСУ, - штаб - Цензор.НЕТ 6387. На правом берегу и перезимуем, правда, зебилы?
Двое украинских воинов ранены, за сутки наемники РФ 15 раз обстреляли позиции ВСУ, - штаб - Цензор.НЕТ 1976
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Это точно. "Стреляли в районе Золотого-4, но не в районе разведения сил возле п. Золотое-4" Двое украинских воинов ранены, за сутки наемники РФ 15 раз обстреляли позиции ВСУ, - штаб - Цензор.НЕТ 2743 Бред от штаба ООС
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В 28-й на днях тоже были потери... в официальных сводках не сообщили. Это зебилам и нужно было, что бы украинских военных убивали тихо - не мешали им смотреть сваты и говноквартал.
https://dumskaya.net/news/na-fronte-pogib-soldat-odesskoy-mehbrigady-104833/
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взамен двух раненых бойцов на передовую двух боевых пид....сов зелекомандосов
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Необхідно як найскоріше припиняти цю безглузду кроваву бійню!
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Війну за незалежність від рашки ви вважаєте безглуздою кривавою бійнею ?
А ви хто?
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Таки надо отводить армию до р. Днепр Двое украинских воинов ранены, за сутки наемники РФ 15 раз обстреляли позиции ВСУ, - штаб - Цензор.НЕТ 169. . Главное чтобы ВСУ не стреляло, а то ***** встречаться с нашим говнокомандующим не захочет Двое украинских воинов ранены, за сутки наемники РФ 15 раз обстреляли позиции ВСУ, - штаб - Цензор.НЕТ 6387. На правом берегу и перезимуем, правда, зебилы?

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пораненим найскорішого одужання!
СЛАВА НАЦІЇ !!!!
Двое украинских воинов ранены, за сутки наемники РФ 15 раз обстреляли позиции ВСУ, - штаб - Цензор.НЕТ 4752
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Может мальчишка а может мальчик.
Может в трусиках а может без...
Двое украинских воинов ранены, за сутки наемники РФ 15 раз обстреляли позиции ВСУ, - штаб - Цензор.НЕТ 4306
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Баканов и Богдан подрались 30 октября на Банковой улице в Киеве - предположительно, в офисе украинского лидера Владимира Зеленского. После потасовки глава администрации Зеленского лишился зуба и с тех пор не появлялся на работе
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И новости иканомики «процветающей» резервации
Двое украинских воинов ранены, за сутки наемники РФ 15 раз обстреляли позиции ВСУ, - штаб - Цензор.НЕТ 2870
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Я вспоминаю 14-й , как в Донецке мужики сидели по кафешкам и говорили нас это не касаеться , потом когда Гиркин переехал в Донецк , коснулсь😎 Многим пришлось уезжать, .Сейчас начинаться в масштабе всей Украины😐 Как следствие денег никто не даст 😐
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Тупорылое чмо, ты уже поняло какого дурака ты сваляло в 14-м?

И да, логика у вас там железная, следуя ей надо закрыть как можно больше шахт
и тогда угля будет немеряно.
Двох українських воїнів поранено, за добу найманці РФ 15 разів обстріляли позиції ЗСУ, - штаб - Цензор.НЕТ 6508
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А в нас медикам уже чотири місяці ні копійки не платять. Слава Зе, тепер з недореспубліками Україна в одному кориті...
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Вчора у аналогічній темі я давав скрини про катострофічний стан у лікарнях ДиРі -
забирають надбавки, закривають цілі відділення. Гаразд, буде більше часу їздити на мітинги з ординськими ганчірками.
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При Порошенкові не пам'ятаю щоб аванс з затримкою більш ніж на два дні дали, а тепер взагалі не платять. І по магазинах бачу- населення таки нарешті зубожіло. Дочекалися таки.
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Зато по Золотому можна вільно переміщатися. Швидшого видужання хлопцям. Здохни ЗЕлох.
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Главное не стрелять и подставлять ВСУ под обстрел наемников РФ. Объясните кто нибудь этому недоучку с юридическим образованием Зепизеденту что существует в уголовном кодексе статья 427 . Оставление военной техники или сооружений врагу или отвод ВСУ - светит от 3 до 10 лет.
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Если разведут в других места, то потерь станет меньше.
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Если рашистские шакалы свалят с Донбасса то потерь вовсе не будет.
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так иди в атаку, прогони рашистских шакалов с Донбасса.
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