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 Политика Украины
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 За пять лет оккупации Крыма задокументировано более 300 случаев давления на журналистов, - представительство президента в АРК

За пять лет оккупации Крыма правозащитники зафиксировали более 300 случаев нападений, пыток, задержаний и других форм давления на журналистов.

Такие данные обнародовала пресс-служба Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, передает Цензор.НЕТ.

"Напоминаем украинскому и международному сообществу о чрезвычайно угрожающем положении независимых журналистов во временно оккупированном Россией Крыму. В настоящее время около 90 крымчан содержится в крымских и российских тюрьмах по политически мотивированным причинам, среди них профессиональные и гражданские журналисты Нариман Мемедеминов, Сервер Мустафаев, Осман Арифмеметов, Ремзи Бекиров, Рустам Шейхалиев и другие", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не имеет права заставлять жителей оккупированного Крыма служить в ее армии, - Human Right Watch

В Представительстве президента Украины в АРК призвали международное сообщество обратиться к России по немедленному освобождению политических заключенных и прекращения ограничения свободы слова в Крыму.

За пять лет оккупации Крыма задокументировано более 300 случаев давления на журналистов, - представительство президента в АРК 01

Напомним, 2 ноября Посольство США в Украине призвало Россию и силы, которые она поддерживает, немедленно освободить украинских журналистов, несправедливо задержанных за работу на востоке Украины и в Крыму.

Также читайте: Прокуратура АРК открыла уголовное дело по факту ареста ФСБ РФ закарпатца, который хотел въехать в оккупированный Крым

Источник: https://censor.net.ua/n3157503
 
 
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А в Украине того, кто оказывает давление на журналистов, власть облизывает с ног до головы.
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Всё бы ничего, вот только угроза с трибуны Рады в адрес журналистов (яременко после секс-переписки) - это не давление?
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