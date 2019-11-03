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 Политика Украины
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 Нового посла Украины в Китае назначат в ближайшее время, - МИД

Посол Украины в Китайской Народной Республике будет назначен в ближайшее время.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Нового посла Украины в Китае назначат в ближайшее время, - МИД 01

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Издание Зеркало недели отмечает, что должность посла в Китае вакантна с мая 2019 года, когда ее покинул Олег Демин. Временно поверенным в делах Украины сейчас является Виктор Пономарев.

"Кандидатура посла Украины в КНР проходит последние этапы согласования. Должность важная - нужен взвешенный подход. Это будет человек опытный и профессиональный, и чтобы был с уважением воспринят нашими китайскими партнерами", - сказано в комментарии МИД.

Источник: https://censor.net.ua/n3157502
 
 
 Топ комментарии
 
Так Лысый жеж из квартала еще не пристроенный.
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свидетелей садить - святое дело....
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Верно. Вывод - никогда не будь свидетелем. Бо станешь потерпевшим.
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Так Лысый жеж из квартала еще не пристроенный.
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Макс не начинай, а тож его сделают зам директора по снегу.....
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Не, ну Лысого уже жалко становится. Вон Сивуху и того пристроили, а Лысый шо - не дипломат?
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а народный депутат Украины имеет право на фамилию поменять?
с Яременко на Задроченко например? - ну шо бы все сразу понимали....
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Не, задроченко для Кивы зарезервировано. Для Яременко больше Аналтабу подойдет.
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парад уродов у них там в раде .... - нормальный человек туда и шагу не сделает....
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Я ж говорю - только цыганского хора с ведмедями не хватает, все остальное уже есть.
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а мы еще на рыжего гавкаем - та он красавец просто....
потерся, $130000 штyк отстегнул и забыл за всю ету беду....
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Он забыл, а вот кое-кто турма сидит за эти 130 штук
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Верно. Вывод - никогда не будь свидетелем. Бо станешь потерпевшим.
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мы, верующие, именно по етим делам....
сижу с внучей на проповеди в католической церкви sunday - а там 2 часа не меньше на лапшу...
20 минут - внучка спит - тоже стараюсь не храпеть....
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В многонаселенной стране не выдержит "нагрузок" Нового посла Украины в Китае назначат в ближайшее время, - МИД - Цензор.НЕТ 136
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это зазеркалье или "леворукость" - жмут левые руки. а правые что, в кровавых мозолях?
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@babaikit

Прапор ЄС виявився для зекоманди зайвим

Нового посла Украины в Китае назначат в ближайшее время, - МИД - Цензор.НЕТ 197

(C)

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а шо, китайцы нам большие друзья ?
по моему они не прочь помародёрить, подмазать где чиво,
имхо ловкачи
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