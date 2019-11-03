 Нового посла Украины в Китае назначат в ближайшее время, - МИД

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
Издание Зеркало недели отмечает, что должность посла в Китае вакантна с мая 2019 года, когда ее покинул Олег Демин. Временно поверенным в делах Украины сейчас является Виктор Пономарев.
"Кандидатура посла Украины в КНР проходит последние этапы согласования. Должность важная - нужен взвешенный подход. Это будет человек опытный и профессиональный, и чтобы был с уважением воспринят нашими китайскими партнерами", - сказано в комментарии МИД.
с Яременко на Задроченко например? - ну шо бы все сразу понимали....
потерся, $130000 штyк отстегнул и забыл за всю ету беду....
сижу с внучей на проповеди в католической церкви sunday - а там 2 часа не меньше на лапшу...
20 минут - внучка спит - тоже стараюсь не храпеть....
Прапор ЄС виявився для зекоманди зайвим
(C)
по моему они не прочь помародёрить, подмазать где чиво,
имхо ловкачи