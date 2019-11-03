 Нового посла Украины в Китае назначат в ближайшее время, - МИД

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

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Издание Зеркало недели отмечает, что должность посла в Китае вакантна с мая 2019 года, когда ее покинул Олег Демин. Временно поверенным в делах Украины сейчас является Виктор Пономарев.

"Кандидатура посла Украины в КНР проходит последние этапы согласования. Должность важная - нужен взвешенный подход. Это будет человек опытный и профессиональный, и чтобы был с уважением воспринят нашими китайскими партнерами", - сказано в комментарии МИД.