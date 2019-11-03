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 Политика Украины, Общество
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Все про:журналистика (2504) Портнов (472) Томиленко Сергей (1)

 Политику Портнову может не нравиться работа медийщиков, но обнародование личных данных и угрозы недопустимы, - Томиленко

Политику Андрею Портнову может не нравиться работа конкретных журналистов, но давить на работников медиа, обнародовать персональные данные, угрожать насилием или цеплять ярлыки возмутительно и недопустимо.

Об этом председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Многие представители предыдущей властной команды, с которой профессионально борется господин Портнов, травили и "Схемы", и расследователей в целом. Генпрокурор Луценко презрительно называл журналистов "ищейками". Представители "Народного фронта" адвокатировали обнародование персональных данных "не таких" журналистов. Радикально возбужденные граждане воспринимали заявления политиков, которые унижали неручных журналистов, как призыв к прямой физической агрессии", - перечисляет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент "Радио Свобода" Флай осудил давление и угрозы "Схемам" со стороны Портнова и призвал правоохранителей отреагировать

Томиленко подчеркнул, что журналистами "движет общественный интерес". "И лучшая реакция политика на этот интерес - открытость", - резюмировал глава НСЖУ.

Политику Портнову может не нравиться работа медийщиков, но обнародование личных данных и угрозы недопустимы, - Томиленко 01

Напомним, экс-депутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал в своем телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.

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В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.

"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем", - говорится в заявлении команды.

В ответ Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".

"Не переключайтесь, я публичный и буду делиться подробной личной и персональной информации о всех причастных", - написал он.

По мнению редакции "Схем" и юристов, обнародование Портновым детальной личной информации журналистов нарушает ряд статей Закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157501
 
 
 Топ комментарии
 
Так Портнов, оказывается, уже аж целый политик....а недавно был хуйловским прихвостнем.
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Это теперь хозяин и кумир ЗЕбилов..они же малороссы подкацапники..Они стоят друг друга.
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Так Портнов, оказывается, уже аж целый политик....а недавно был ********** прихвостнем.
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Это теперь хозяин и кумир ЗЕбилов..они же малороссы подкацапники..Они стоят друг друга.
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Они до усс...непроизвольной сдачи анализов боятся косо чихнуть в сторону Портнова.Сегодня одного зе-активиста полдня пытал, шо оно высказало свое мнение по поводу этого "политика". Так и не посмело.
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Не жалейте его.
Настаивайте на уголовном деле.
Если откроют, он быстро в рашку чухнет...
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Украинского патриота и русского шовиниста разъединяет почти все. Но объединяет презрение к холопу. К малороссийскому холопу.

Русский шовинист готов использовать малороссийского холопа если ему нужно с его помощью завоевать или украсть украинскую землю, развратить украинскую душу, заплевать украинское небо.

Но он потешается над его смешным геканьем и шоканьем, над его нелепыми подростковыми шутками, над его нарочитым стремлением угодить.

Русского шовиниста тошнит от всего этого, но он терпит - ради чужой земли и чужого неба. Если у него все получится, он в очередной раз вытрет о холопа ноги и отправит на конюшню шутки шутить.

Украинский патриот готов жертвовать своей жизнью, своей судьбой ради того, чтобы холоп жил в мире и безопасности. Холоп - его соотечественник. Патриот защищает Украину. Холоп этого не заметит.

Он расскажет своим детям, что ему мешала жить "войовнича меншість", которая поставила барьер между сапогом хозяина и его услужливым языком.

Но патриот все равно будет защищать и строить страну, в которой - если у русского шовиниста и его холопья ничего не выйдет - ему придётся и дальше жить вместе с холопами. Потому что холопы - его соотечественниками.

Трудно жить в стране, где холопство приносит деньги, власть и народную любовь. Трудно такую страну защищать. Но необходимо.

Необходимо просто потому, что эта страна - Украина. Холопство рано или поздно отступает, дети и внуки вчерашних холопов будут стыдиться позора своих отцов.

А Украина останется.

Виталий Портников
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Больше всяческих разоблачений ! Народ это хавает с аппетитом. Ему, народу, пофиг - это конфиденциалка Портнова или водителя. Или самой Седлецкой.
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все по заветам Миротворца. Не стучите, возможен вариант что вас прихлопнут, порохоботские журналисты должны это понимать.
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С таким отношением вам точно не на Запад, а совсем наоборот - на северо-восток, к дикарям.
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Да оно и так на совковой зоне - "не стучите". Вскрывать оккупантов и коллаборационистов - это значит стучать...
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Президент еще не понял, что эту шпану нужно давить как тараканов. Поймёт.
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Не пугайся. Я под твоим диваном еще ничего не искал. Но спасибо за наводку !
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ВИнторогий ждёшь ГУЛАГов и шоб сапоги барину вылизывать?? Так тебе сразу на Парашку вместе с твоим сепаром ЗЕкловуном...
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А вот и пацан с Лубянки подтянулся ! Ну што, козломордый, ндравится тебе здесь ?
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Тебе, Елена Троянская, до моего дивана можно добраться только при наличии вет.паспорта и всех прививок. У нас тут строго с непонятными зверушками.
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вали в спам сепар ЗЕбил..тебя надо давить как шпану кремлёвскую...
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Нет, теперь бьют только русню и их зеленых холопов.
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Народ ещё не понял что ЗЕшпану надо давить как предателей кремлёвских, скоро поймёт тогда конец ЗЕкоманде кремля.
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К весне посодють Пороха, и вся буза сама собой рассосется.
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буза

слова выдают типичного кацапа с Омска ...буза твоих ЗЕсепаров керемлёвских закрончица кац..
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Та був вже у нас буза на , та пoслaлі йо гона....
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Почему он еще не кормит червей после того что натворил он и его шайка вот ето вопрос?
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5 лет оно пряталось у северо-восточных дикарей. Теперь приехало новой власти помогать.
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«Луценко називав таких журналістів «нишпорками»...
Він адекват?
Порівнювати злиття Портновим особистої інформації розслідувачів, потенціїйним недоброзичлівцям, і висловлювання Луценка, це речі одного рівня загроз для людини?
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І що ж зробив Портнов, щоб назвати його політиком?
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Это дерево почему-то всегда считало себя очень остроумным.
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"союз журнализдов" обделался и обтекает: это не просто аморально, это брутальное нарушение закона. но сказать об этом они не смеют - "кровосись" теперь стал "политиком".
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Портняга - по сути это уже ходячая мишень.И чем больше это тело треплется, тем меньше у него шансов...
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Паникёрша эта Маруха. А ножку не забыла игриво согнуть !
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Звіробой? Политику Портнову может не нравиться работа медийщиков, но обнародование личных данных и угрозы недопустимы, - Томиленко - Цензор.НЕТ 1277 може Зверобій, хоча ні, Звіробій. Пафосна картинка, образ, образи головнокомандуючому. Ця тітка не має відношення до армії, звичайна тріпачка.
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Томиленко подчеркнул, что журналистами "движет общественный интерес". Я тоже подчеркну - движут баблосы Политику Портнову может не нравиться работа медийщиков, но обнародование личных данных и угрозы недопустимы, - Томиленко - Цензор.НЕТ 5388
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Ты вероятно мог уже заметить, что я не вступаю в дискуссии с .... , ну ты понял. Политику Портнову может не нравиться работа медийщиков, но обнародование личных данных и угрозы недопустимы, - Томиленко - Цензор.НЕТ 7578
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Кто спорит. Не каждому ты можешь продать московитскую пропаганду за желание американцев устроить в Крыму военную базу Политику Портнову может не нравиться работа медийщиков, но обнародование личных данных и угрозы недопустимы, - Томиленко - Цензор.НЕТ 5872
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Шо, ты этого бреда не писало? тебя мамa не учила, шо врать нехорошо, русский?
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портнов не политик, портнов-ссученый кремлевский куесос.
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Почему Портнов так дерзко себя ведёт, я смотрю здесь на сайте многие просто ненавидят его.
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