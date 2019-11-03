 Политику Портнову может не нравиться работа медийщиков, но обнародование личных данных и угрозы недопустимы, - Томиленко

Об этом председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Многие представители предыдущей властной команды, с которой профессионально борется господин Портнов, травили и "Схемы", и расследователей в целом. Генпрокурор Луценко презрительно называл журналистов "ищейками". Представители "Народного фронта" адвокатировали обнародование персональных данных "не таких" журналистов. Радикально возбужденные граждане воспринимали заявления политиков, которые унижали неручных журналистов, как призыв к прямой физической агрессии", - перечисляет он.
Томиленко подчеркнул, что журналистами "движет общественный интерес". "И лучшая реакция политика на этот интерес - открытость", - резюмировал глава НСЖУ.
Напомним, экс-депутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал в своем телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.
В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.
"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем", - говорится в заявлении команды.
В ответ Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".
"Не переключайтесь, я публичный и буду делиться подробной личной и персональной информации о всех причастных", - написал он.
По мнению редакции "Схем" и юристов, обнародование Портновым детальной личной информации журналистов нарушает ряд статей Закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса.
Настаивайте на уголовном деле.
Если откроют, он быстро в рашку чухнет...
Русский шовинист готов использовать малороссийского холопа если ему нужно с его помощью завоевать или украсть украинскую землю, развратить украинскую душу, заплевать украинское небо.
Но он потешается над его смешным геканьем и шоканьем, над его нелепыми подростковыми шутками, над его нарочитым стремлением угодить.
Русского шовиниста тошнит от всего этого, но он терпит - ради чужой земли и чужого неба. Если у него все получится, он в очередной раз вытрет о холопа ноги и отправит на конюшню шутки шутить.
Украинский патриот готов жертвовать своей жизнью, своей судьбой ради того, чтобы холоп жил в мире и безопасности. Холоп - его соотечественник. Патриот защищает Украину. Холоп этого не заметит.
Он расскажет своим детям, что ему мешала жить "войовнича меншість", которая поставила барьер между сапогом хозяина и его услужливым языком.
Но патриот все равно будет защищать и строить страну, в которой - если у русского шовиниста и его холопья ничего не выйдет - ему придётся и дальше жить вместе с холопами. Потому что холопы - его соотечественниками.
Трудно жить в стране, где холопство приносит деньги, власть и народную любовь. Трудно такую страну защищать. Но необходимо.
Необходимо просто потому, что эта страна - Украина. Холопство рано или поздно отступает, дети и внуки вчерашних холопов будут стыдиться позора своих отцов.
А Украина останется.
Виталий Портников
слова выдают типичного кацапа с Омска ...буза твоих ЗЕсепаров керемлёвских закрончица кац..
Він адекват?
Порівнювати злиття Портновим особистої інформації розслідувачів, потенціїйним недоброзичлівцям, і висловлювання Луценка, це речі одного рівня загроз для людини?