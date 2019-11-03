 Политику Портнову может не нравиться работа медийщиков, но обнародование личных данных и угрозы недопустимы, - Томиленко

Об этом председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Многие представители предыдущей властной команды, с которой профессионально борется господин Портнов, травили и "Схемы", и расследователей в целом. Генпрокурор Луценко презрительно называл журналистов "ищейками". Представители "Народного фронта" адвокатировали обнародование персональных данных "не таких" журналистов. Радикально возбужденные граждане воспринимали заявления политиков, которые унижали неручных журналистов, как призыв к прямой физической агрессии", - перечисляет он.

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Томиленко подчеркнул, что журналистами "движет общественный интерес". "И лучшая реакция политика на этот интерес - открытость", - резюмировал глава НСЖУ.

Напомним, экс-депутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал в своем телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.

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В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.

"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем", - говорится в заявлении команды.

В ответ Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".

"Не переключайтесь, я публичный и буду делиться подробной личной и персональной информации о всех причастных", - написал он.

По мнению редакции "Схем" и юристов, обнародование Портновым детальной личной информации журналистов нарушает ряд статей Закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса.

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