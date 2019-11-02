 Спикеры парламентов стран Юго-Восточной Европы обсудят расширение ЕС

О проведении 3-4 ноября в Будапеште IX саммита глав парламентов стран региона сообщает пресс-служба Сейма Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Темой встречи будет расширение ЕС", - отмечается в сообщении.

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Во время открытия IX саммита глав парламентов стран Юго-Восточной Европы выступит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и главы парламентов стран "четверки".

Саммит проводится уже 15 лет. Он был основан Венгрией в контексте укрепления демократических изменений на Балканах.