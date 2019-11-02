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Все про:Будапешт (33) Евросоюз (12645)

 Спикеры парламентов стран Юго-Восточной Европы обсудят расширение ЕС

Главы высших законодательных органов стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия), а также Албании, Черногории, Северной Македонии и Сербии обсудят вопросы расширения ЕС.

О проведении 3-4 ноября в Будапеште IX саммита глав парламентов стран региона сообщает пресс-служба Сейма Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Темой встречи будет расширение ЕС", - отмечается в сообщении.

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Во время открытия IX саммита глав парламентов стран Юго-Восточной Европы выступит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и главы парламентов стран "четверки".

Саммит проводится уже 15 лет. Он был основан Венгрией в контексте укрепления демократических изменений на Балканах.

Источник: https://censor.net.ua/n3157499
 
 
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)))))))

Глава СБУ Иван Баканов выбил зуб главе Офисе президента Украины Андрею Богдану.
Об этом сообщает киевский журналист Станислав Речинский.
«Команда Зе пошла вразнос. В среду на Банковой подрались Баканов и Богдан. Богдан с тех пор на работу не выходит», - пишет он.
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Шо, шо... Бандери там, які не ******* маларосів.
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Я вважаю, що президентом повинен бути Богдан Яременко, а спікером Ківа. Чому? Бо тепер вони нові обличчя Слуг народу, за яких проголосували 73%.
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Надо НАТО а не ЕС, ЕС тот ещё фрукт.
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Еще из смешного. В кабинете Баканова нашли «прослушку» и «проглядку». По всей видимости «набушную» Теперь опасаются последствий. Потому что «прослушка», к примеру, стояла в тот день, когда в кабинете Баканова делили деньги сам Баканов, Ермак и «Юзик». Забавно будет, если эта запись попадет в интернет. В посольство США она уже точно попала», - добавил киевский журналист.
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пфф, реально решать вопросы расширения будет ядро ЕС, бывший союз угля и стали

а эти лимитрофы только языком чешут
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Для чого запросили Сербію, яка у ЄС точно не буде?
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