 Спикеры парламентов стран Юго-Восточной Европы обсудят расширение ЕС

О проведении 3-4 ноября в Будапеште IX саммита глав парламентов стран региона сообщает пресс-служба Сейма Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Темой встречи будет расширение ЕС", - отмечается в сообщении.
Во время открытия IX саммита глав парламентов стран Юго-Восточной Европы выступит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и главы парламентов стран "четверки".
Саммит проводится уже 15 лет. Он был основан Венгрией в контексте укрепления демократических изменений на Балканах.
Глава СБУ Иван Баканов выбил зуб главе Офисе президента Украины Андрею Богдану.
Об этом сообщает киевский журналист Станислав Речинский.
«Команда Зе пошла вразнос. В среду на Банковой подрались Баканов и Богдан. Богдан с тех пор на работу не выходит», - пишет он.
а эти лимитрофы только языком чешут