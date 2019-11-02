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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:импичмент (414) Конгресс США (497) США (15699) Перри Рик (32)

 Министр энергетики США Перри отказывается давать показания в Конгрессе по делу об импичменте Трампа

Министр энергетики США Рик Перри не хочет свидетельствовать по делу об импичменте президенту Дональду Трампу перед закрытой сессией комитетов Палаты представителей Конгресса США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Пресс-секретарь министерства энергетики Шэйлин Хайнс отметила что Перри готов принять участие в открытых слушаниях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Белом доме заявили о готовности к возможному импичменту Трампа

"Министр не будет принимать участие в секретной инквизиции в "звездной" камере, где запрещено присутствие адвоката агентства", - заявила она.

По словам пресс-секретаря, если комитет заинтересован в проведении серьезного рассмотрения, он может направить на рассмотрение министра приглашение принять участие в открытом слушании, на котором может присутствовать адвокат министерства и американский народ.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Также читайте: Суд США обязал Госдеп обнародовать дополнительные детали разговора Трампа и Зеленского

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

Источник: https://censor.net.ua/n3157498
 
 
 Топ комментарии
 
Трампа увольняют только за разговор с Зелей. А это падло зеленое сдает страну ксцапам и тишина.....
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Тоді лікуйтеся, хоча ваша хвороба не лікується.
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походу надо переписать рецепт - сложный случай.
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в госдепе тоже свои мЫнЫстры - реформаторы есть?
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Трампа увольняют только за разговор с Зелей. А это падло зеленое сдает страну ксцапам и тишина.....
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Головне, що тепер багато тих, хто мочить як голосував у другому турі і привів Зе до влади.
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Я голосовал за Зелю во втором туре. И никогда этого не скрывал. И никогда не скрывал, что не люблю евреев....
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Тоді лікуйтеся, хоча ваша хвороба не лікується.
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Я никогда не любил евреев, после того, как один еврей с полной па тью золотых зубов забрал у молодой вдовы бол ше, чем последнее. Я думал не повезло мне. Ко7да выбрали первого еврея Барыгу, я не раз писал, что не повезло стране. Теперь могу написать, что стране не повезло еще раз, потгму, что выбрали гпять еврея. Без чести, совести и Родины. Что у одного еврея слово было дерьмо, что у второго.....
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Порохобот, а хиба свыно-сполер Гриценко был во втором туре?
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Порохобот, ты понимаешь, что твой Свыночолый хозяин оказался во втором туре не только благодаря фальсификациям, но и таким негодяям как полковник, заднеприводный шлюшко и другие соевые подпевалы? Ты понимаешь, что если бы Йуля вышла во второй тур, судьба Украины была иной? Вы цэ зробылы разом, порохоботы
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кацапсина тебя вывела с братьями кобельками и сестрами-******* на помойке фабрики Карла Маркса, быдло
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походу надо переписать рецепт - сложный случай.
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А узкоглазое существо Богдан говорит, шо только благодаря Авакову (который уже не Рюкзакян) выборы прошли честно и без фальсификаций. Кто из вас врет?
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де в комменте сверху за 2й тур?
брехать тоже нужно дозами, а тож палево сплошное....
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три-два-рас соевый, разлепи зеньки, наведи резкость и посмотри де про второй тур
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тупорылый тридварас Міністр енергетики США Перрі відмовляється давати свідчення в Конгресі у справі про імпічмент Трампа - Цензор.НЕТ 6842
Міністр енергетики США Перрі відмовляється давати свідчення в Конгресі у справі про імпічмент Трампа - Цензор.НЕТ 96 Дон Эскобар

Я голосовал за Зелю во втором туре. И никогда этого не скрывал. И никогда не скрывал, что не люблю евреев....
02.11.2019 23:22

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та знают все за кого ты голосовал - орать зачем?
гордиться вроде и нечем .....
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Ты уже намацало, где было про второй тур?
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посшла сопля в несознанку...
на перечитать сначала и мысли нет?
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Бедная Свыня. Совсем уже тупорылых удмуртов под прокси набирает. Один другого тупее, хиба шо мириканские флажки на свои башкирские лбы налепили
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ты хоть один коммент без свыни там написать способен, или прет тибья? )))
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Никогда ни за кого не топил после Прыща. Есть такой грех. Тем более, за полковника
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понял - у тебя диплом не того формата?
рад шо ты сразу так и обозначился, доразвитый.)))
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Ты как то дурку гонишь по полной программе. Олигофрен в степени дебильности класный пацан, по сравнению с тобой... Ты наверное, как Зеля говна нанюхался....
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наконец то два казла нашли друг друга - бесконечно рад за вас... )))
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под доником огонек на конфорке в режиме средний.
так шо бы и пекло и поерзать задницей можно было....
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ККК маски не скинуть-там віслючі морди заховані-тільки вуха стричать."І-а-а" ще буде років з три.
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Defending the president, Baldasaro tweeted, "Kamala, stop using the race card and dividing our country. Horse thieves, bank robbers and murders were lynch many years ago. It was the Democrat KKK, that lynched African Americans. Rumor has it Kamala that you are not African American. Is that true?"
Защищая президента, Балдасаро написал в Твиттере: «Камала, перестань использовать гоночную карту и разделять нашу страну. Конные воры, грабители банков и убийцы линчевали нас много лет назад. Это были демократы ККК, которые линчевали афроамериканцев.Прикольно то,что Камала,по слухам, не афроамериканец. Это правда?"
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Правильно делает.
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