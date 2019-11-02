 Министр энергетики США Перри отказывается давать показания в Конгрессе по делу об импичменте Трампа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Пресс-секретарь министерства энергетики Шэйлин Хайнс отметила что Перри готов принять участие в открытых слушаниях.
"Министр не будет принимать участие в секретной инквизиции в "звездной" камере, где запрещено присутствие адвоката агентства", - заявила она.
По словам пресс-секретаря, если комитет заинтересован в проведении серьезного рассмотрения, он может направить на рассмотрение министра приглашение принять участие в открытом слушании, на котором может присутствовать адвокат министерства и американский народ.
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.
брехать тоже нужно дозами, а тож палево сплошное....
Дон Эскобар
Я голосовал за Зелю во втором туре. И никогда этого не скрывал. И никогда не скрывал, что не люблю евреев....
02.11.2019 23:22
гордиться вроде и нечем .....
на перечитать сначала и мысли нет?
рад шо ты сразу так и обозначился, доразвитый.)))
так шо бы и пекло и поерзать задницей можно было....
Защищая президента, Балдасаро написал в Твиттере: «Камала, перестань использовать гоночную карту и разделять нашу страну. Конные воры, грабители банков и убийцы линчевали нас много лет назад. Это были демократы ККК, которые линчевали афроамериканцев.Прикольно то,что Камала,по слухам, не афроамериканец. Это правда?"