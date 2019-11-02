 Министр энергетики США Перри отказывается давать показания в Конгрессе по делу об импичменте Трампа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Пресс-секретарь министерства энергетики Шэйлин Хайнс отметила что Перри готов принять участие в открытых слушаниях.

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"Министр не будет принимать участие в секретной инквизиции в "звездной" камере, где запрещено присутствие адвоката агентства", - заявила она.

По словам пресс-секретаря, если комитет заинтересован в проведении серьезного рассмотрения, он может направить на рассмотрение министра приглашение принять участие в открытом слушании, на котором может присутствовать адвокат министерства и американский народ.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

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26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.