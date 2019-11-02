 Всеукраинский диктант национального единства пройдет 8 ноября

Диктант будет проведен 8 ноября 2019 года в 11:00, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинское радио. Текст радиодиктанта в прямом эфире будет читать языковед, автор учебников и пособий по украинскому языку и литературе Александр Авраменко, который составляет текст диктанта последние 13 лет. В этом году автор внесет в текст несколько элементов на проверку новой редакции действующего правописания.

В читальном зале Национальной библиотеки им. В. Вернадского будут писать диктант приглашенные гости - политики, селебрити, журналисты.

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В этом году впервые диктант можно будет проверить уже через 15 минут после его написания. За это время (11:45-12:00) желающие смогут прислать свой текст (фото, скан или скриншот с указанием обратным адресом) на электронный ящик Украинского радио (rd@nrcu.gov.ua), или в личные сообщения на facebook-странице радио, либо на вайбер - (097) 107-107-9. Сообщение необходимо присылать на один из контактов, не дублируя на все.

Авторы безошибочных диктантов получат поощрительные призы. Дополнительно будет объявлен конкурс на лучшие произведения о написании диктанта (для тех, кто предпочитает традиционный переписке). Произведение с диктантом высылается по почте в течение 2-х дней (до 11 ноября) по адресу: 01001, Киев, Крещатик, 26 (пометка "на конкурс"). 10 лучших работ будут награждены поощрительными призами.

С 12:00 до 12:15 в прямом эфире "Украинского радио" Александр Авраменко проведет работу над ошибками.

Всеукраинский радиодиктант национального единства был основан в 2000 году с целью объединения вокруг языка. С тех пор каждый год слушатели, а с недавних пор и телезрители (акцию транслирует телеканал UA:Первый) могут принять участие в написании диктанта и проверить, насколько хорошо они знают язык. Пишут диктант и за пределами Украины. В прошлом году на адрес "Украинского радио" поступило 32779 диктантов. Из них без ошибок написали 311 участников.

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