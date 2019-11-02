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 Общество
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Все про:СМИ (3251) украинский язык (725) диктант (12)

 Всеукраинский диктант национального единства пройдет 8 ноября

Украинское радио проведет ежегодную акцию "Всеукраинский радиодиктант национального единства", посвященную Дню украинской письменности и языка. Впервые проверить его можно будет через 15 минут после написания.

Диктант будет проведен 8 ноября 2019 года в 11:00, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинское радио. Текст радиодиктанта в прямом эфире будет читать языковед, автор учебников и пособий по украинскому языку и литературе Александр Авраменко, который составляет текст диктанта последние 13 лет. В этом году автор внесет в текст несколько элементов на проверку новой редакции действующего правописания.

В читальном зале Национальной библиотеки им. В. Вернадского будут писать диктант приглашенные гости - политики, селебрити, журналисты.

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В этом году впервые диктант можно будет проверить уже через 15 минут после его написания. За это время (11:45-12:00) желающие смогут прислать свой текст (фото, скан или скриншот с указанием обратным адресом) на электронный ящик Украинского радио (rd@nrcu.gov.ua), или в личные сообщения на facebook-странице радио, либо на вайбер - (097) 107-107-9. Сообщение необходимо присылать на один из контактов, не дублируя на все.

Авторы безошибочных диктантов получат поощрительные призы. Дополнительно будет объявлен конкурс на лучшие произведения о написании диктанта (для тех, кто предпочитает традиционный переписке). Произведение с диктантом высылается по почте в течение 2-х дней (до 11 ноября) по адресу: 01001, Киев, Крещатик, 26 (пометка "на конкурс"). 10 лучших работ будут награждены поощрительными призами.

С 12:00 до 12:15 в прямом эфире "Украинского радио" Александр Авраменко проведет работу над ошибками.

Всеукраинский радиодиктант национального единства был основан в 2000 году с целью объединения вокруг языка. С тех пор каждый год слушатели, а с недавних пор и телезрители (акцию транслирует телеканал UA:Первый) могут принять участие в написании диктанта и проверить, насколько хорошо они знают язык. Пишут диктант и за пределами Украины. В прошлом году на адрес "Украинского радио" поступило 32779 диктантов. Из них без ошибок написали 311 участников.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157495
 
 
 Топ комментарии
 
На спір вище керівництво України той диктант провалить.
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Штани перевір. Напевно наклав Порох тобі знову.
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На спір вище керівництво України той диктант провалить.
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А найзеленіший після Тернополя наврядчи писати може. Труситься від кожного шороху напевно.
Всеукраїнський диктант національної єдності відбудеться 8 листопада - Цензор.НЕТ 2060
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Штани перевір. Напевно наклав Порох тобі знову.
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росіский ресурс фотку змайстрував ..
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Сидор,вы провокатор-пархатый пархатого не повесит.
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крутой молдован
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той, як правило, знає тільки росіску мову та має імперські амбіції
і взагалі не розуміє мову тих, кого називає братами, а от вони вже між собою розуміються.
дивина якась..
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«Русские называют всё русское славянским, чтобы потом назвать всё славянское русским»

Ка́рел Га́вличек-Бо́ровский
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1% написали без ошибок. Достойный уровень украинского образования, диктант это не тупые тесты на ЗНО, я через 10 лет по окончании школы прошел ЗНО по украинскому языку и литературе - 179.5 балла. А вот в школе диктант без ошибок написать малло ккому из класса удавалось. Уровень.
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Усі слуги народу можуть можуть написати цей диктант без помилок?
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С нашими правописцаси его и кандидат наук вряд ли напишет правильно...
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А хіба ще залишилася ступінь кандидата наук?
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А хіба всі слуги народу вміють писати...
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Твій оцей висер був направлений на ту саме "всеукраїнську єдність"?
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а министерка образования тоже писать будет? Фарион ждет с красной ручкой
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А зачем? Твой Поросячий в вышиванке ходил, но это не мешало ему платить в бюджет агрессору сотни миллионов рублей.....
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Вместо реальный действий по строительству государства, украинцам предлагают писать диктанты. И только почему то до 2013 на российский флаг на ж/двокзале Симферополя смотрели спокойно И в том же 2013 в Евпатории растянули самый блльшой флаг Украины. Что было в 2014 напоминать надеюсь не стоит....
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