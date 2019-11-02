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Все про:взятка (4762) Харьковщина (1403) САП (1177) Антикоррупционный суд (522) Сыса Виктор (1)

 Задержанный на взятке в $100 тыс. директор лесхоза на Харьковщине арестован на два месяца, - САП

Директора Гутянского лесного хозяйства Харьковской области Виктора Сысу взяли под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в 4,9 миллиона гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения директору государственного предприятия в Харьковской области, подозреваемого в предложении и предоставлении старшему детективу Национального бюро 100 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой внесения 4994000 гривен залога.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Да, я перепутал пакеты", - Сытник о директоре лесхоза, принесшем детективу НАБУ не ту взятку. ВИДЕО

Вопрос об обжаловании меры пресечения в части размера залога будет решен после ознакомления с полным текстом решения.

Задержанный на взятке в $100 тыс. директор лесхоза на Харьковщине арестован на два месяца, - САП 01

Напомним, 30 октября в НАБУ сообщали, что на передаче взятки в размере $100 тыс. старшему следователю НАБУ в Харьковской области задержали директора государственного предприятия. Взятку следователю предложили за закрытие дела, которое связано с незаконным отчуждением неучтенного имущества и продажей лесоматериалов по сниженным ценам подконтрольным директору предприятиям, информировали в ведомстве.

Также смотрите: Директор лесхоза в Харьковской области, задержан при попытке дать взятку $100 тыс., - нардеп Кучер. ФОТОрепортаж (обновлено)

Ему инкриминируют ч.3 ст.369 Уголовного кодекса — предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. В случае доказательства вины директору грозит штраф от 8500 до 12750 гривен ($342-514) или ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет или лишением свободы на тот же срок.

17 июля в ходе поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский осмотрел участки незаконной вырубки леса и разработки песчаного карьера под Харьковом. Зеленскому рассказали, что незаконные вырубки леса в области контролирует директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса. Тогда президент позвонил Сысе и пригласил его на встречу.

Источник: https://censor.net.ua/n3157494
 
 
 Топ комментарии
 
типичный лесник.. щечки, подбородочек...
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Да когда уже уберут возможность выходить под залог по таким делам.
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На Харьковщине еще есть леса(или лесоматериалы из них) , которые можна продавать?
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в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой внесения 4994000 гривен залога.Источник: https://censor.net.ua/n3157494
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Вчера написали что он принес взятку в 110 000 дол., а сегодня уже только 100 000 дол фигурирует. Задержанный на взятке в $100 тыс. директор лесхоза на Харьковщине арестован на два месяца, - САП - Цензор.НЕТ 6913 10 000 вернули назад ?
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загубили.......або не той казначей рахував....
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типичный лесник.. щечки, подбородочек...
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На Харьковщине еще есть леса(или лесоматериалы из них) , которые можна продавать?
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За Мерефой можно пошерудить... в районе Ракитного, лозовой...Чугуев. вокруг Фигуровки ваще роскошные леса... за ст.салтовом к волчанску, барвенково... та...вырубать и вырубать... я только хвойные вспомнил...
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Да когда уже уберут возможность выходить под залог по таким делам.
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знаешь, вот если бы всех, ВСЕХ взяточников и воров отпускали под двойной размер украденого и полученного, то пускай
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Э нет, его взяли на взятке в 100 тыс. а брал он их годами, так как его можно отпускать за 200 тыс.
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Так он же еще попадется, опять двойной. Эти твари-взяточники, у них же тормозов нет
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Лісник з єврейським прізвищем. Зеленський його на шаурму звав, а Сиса випадково пакет з шаурмою переплутав з пакетом доларів.
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Не нормальный парень. Ну получит штраф в нашем самом справедливом суде и все.....
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отпустите уже петеного подопечного. работал как барыга завещал а тут такой облом ловить начали.
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Чи будуть красти ліс при новій владі?
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