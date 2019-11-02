 Иностранец в ночном клубе избил до смерти киевлянина, - полиция столицы

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.
В полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в развлекательном комплексе Голосеевского района избили его 25-летнего брата, которого в тяжелом состоянии госпитализировали. На вызов выехала следственно-оперативная группа территориального подразделения.
Как рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин, правоохранители опросили свидетелей правонарушения, отработали прилегающую территорию и видео с камер наблюдения.
"Мы установили, что потерпевший отдыхал в ночном клубе, где у него произошел конфликт с сотрудником учреждения. На улице словесная перепалка переросла в драку, в результате которой парень получил травму головы, которая в дальнейшем оказалась смертельной", - сообщают в полиции.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 23-летний уроженец другого государства. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Судом решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
А что можно ожидать от продажной власти в стране, где все продается и все покупается.
В стране, где нет ни законов, ни власти, ни границ, ни нравственных ориентиров.
Виплекали-викохали етнічний криміналітет до гігантських розмірів.
А покарання цим виродкам хоч виносять ?
Випадків більш, ніж достатньо.
Чи місцеві кримінальні авторитети з тих етнічних кримінальних унруповань ("уважаємиє люді") за гроші відкупають ?
це національні меншини, яких постійно утискають українці.
Так и драк небыло, и даже ничего не взрывалось... -- хотя рядом, у гастронома, менты пацана пристрелили -- щас памятник стоит...
А мы работали! *)
Ну що це б..дь таке? Навіщо тоді тут ця новина?
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/338594-draka_na_bankovoj_bakanov_vybil_bogdanu_zub_-hurnalist
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Произошел конфликт с сотрудником заведения!
Содрудник на работе, по любому трезвый,
И посетитель...
Как вел себя посетитель, что произошел конфликт с сотрудником?