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 Происшествия, Киевские новости
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 Иностранец в ночном клубе избил до смерти киевлянина, - полиция столицы

Столичные полицейские сообщили о подозрении иностранцу за смертельное избиение киевлянина. В результате полученных повреждений парень скончался в больнице.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в развлекательном комплексе Голосеевского района избили его 25-летнего брата, которого в тяжелом состоянии госпитализировали. На вызов выехала следственно-оперативная группа территориального подразделения.

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Как рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин, правоохранители опросили свидетелей правонарушения, отработали прилегающую территорию и видео с камер наблюдения.

"Мы установили, что потерпевший отдыхал в ночном клубе, где у него произошел конфликт с сотрудником учреждения. На улице словесная перепалка переросла в драку, в результате которой парень получил травму головы, которая в дальнейшем оказалась смертельной", - сообщают в полиции.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 23-летний уроженец другого государства. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Судом решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157493
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленая плесень !!! Когда будет визовый режим хотя бы с агрессором. Это же ужас какой бардак в стране, убивают украинцев, молодых ребят и на фронте и в столице. Сколько будет продолжаться этот беспредел?
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чого ви не питали за те ж порошенку?
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А почему не написано из какой он страны? Кацапа покрываете?
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Зеленая плесень !!! Когда будет визовый режим хотя бы с агрессором. Это же ужас какой бардак в стране, убивают украинцев, молодых ребят и на фронте и в столице. Сколько будет продолжаться этот беспредел?
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Знаете, сколько сегодня понаехавших на легкие заработки/воровские гастроли обитателей южных стран? Сколько из них купили "обучение"+вид на жительство в Украине? Сколько купили гражданство Украины? Как-то начался и быстро утих скандал с зам.главы миграционной службы, которая продавала гражданство до сотни штук в месяц! А сколько вообще продается украинских паспортов взамен "утерянных", "похищенных", "утраченных", когда принадлежность к Украине восстанавливается "со слов" родственников и знакомых?
А что можно ожидать от продажной власти в стране, где все продается и все покупается.
В стране, где нет ни законов, ни власти, ни границ, ни нравственных ориентиров.
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Я еще не слышала за такой ужас, от вас впервые узнаю. Бардак в стране полный.
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Все гораздо хуже и страшнее. Началось при енакиевском хряке, когда тысячи "беженцев" из мусульманских стран получали паспорта на себя и свое многочисленное потомство. Мои друзья живут в Австрии, там турецкая диаспора уже ведет счет на сотни тысяч, нередки истории, когда приезжий "строитель" с видом на жительство вызывает жену с восемью детьми, через год еще одну (тоже с детьми!), через четыре года их уже штук двадцать, дальше вызывают своих родителей, ближних родственников; получают пособие на всех детей, рожают новых... - прогноз для Украины, если не будет серьезного отношения к своим собственным гражданам и наведения порядка в чем очень сомневаюсь) в миграционном ведомстве. Попробуйте получить карту поляка/вид на жительство в Польше? - Придется выучить периоды правления всех князей/королей и всю их родословную (родились/женились/умерли), а в Украине все покупается "на раз": наши украинские адвокатишки состряпают "беженцам" любое ходатайство, и через 30 дней вы уже граждане Украины.
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Жить надо в Украине, смотреть Чрезвычайные новости по телевизору или в Ютубе.
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А чего не расследовали преступления на Майдане за пять лет? Простой вопрос, ответьте.
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А що взагалі розглядала прокуратура за часів Петра? Жодної справи доведеної до кінця. Але яким чином це випровдовує Зебіла та його отару йолопів?
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Да нет, на это есть причина, хватит уже включать дурака.
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Про обставини докладніше? Нагадаю, що на відміну від вашого блазня, у президентів України не було свого ручного парламенту. Чи поганому танцюристу шось заважає?
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А нелох сорока двух лет этим вопросом заниматься не желает ?
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я питав. Петро дослухався та забрав громодянство у Карлсона. Але зебіл його повернув Іноземець у нічному клубі побив до смерті киянина, - поліція столиці - Цензор.НЕТ 2449 . До речі, мадам, ви не знаєте де зараз той Карлсон?.

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Это горное животное купило себе пентхаус в Одессе на полученные за раскачку Украины и теперь живет в свое удовольствие.
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А януковича? Ти відповідай за своїх "обранців".
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Дебилоид какой порошенко? Его НЕТ! Забудь про него!
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Инсайдер Инфо. 23-летний уроженец г. Донецк (Украина), скотобезженец в 2015 году на синокацапсиную исконную родину т.е. Расее, в г.ород Белгород.
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Ищите иностранца в иной стране... это не та срань, что Мустафе пику натовкли? Не удивлюсь...
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Другое государство - это, подозреваю, раша? Или таки гражданин Науру?
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Ты много видел кацапов, батрачащих в Украине?
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Меня больше всего прикалывает - "уроженец другого государства"!
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в первой сотне комментов будут выяснять что за государство, если не раша, комменты пойдут на спад. Новость из разряда - а поговорить
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А почему не написано из какой он страны? Кацапа покрываете?
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Там, в основном, даги и чечены. Грузинов много после 2008 года депортировали. Вот они в Украине и осели.
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У меня шота в глазу резкость расплылась. Тока у меня или у всех?
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Все частіше такі "прекрасні" новини про те, як всякі =іноземці= грабують, б*ють і вбивають громадян України.
Виплекали-викохали етнічний криміналітет до гігантських розмірів.
А покарання цим виродкам хоч виносять ?
Випадків більш, ніж достатньо.
Чи місцеві кримінальні авторитети з тих етнічних кримінальних унруповань ("уважаємиє люді") за гроші відкупають ?
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не можна.
це національні меншини, яких постійно утискають українці.
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на процесах вони відморожуються - українську не знаєм, руську не понімаєм, давай перевьодчік.
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Ага выносят... Как с Найемом было. Самое "прекрасное" что они по сути криминал весь в Украине и контролируют. Там славянских криминальных "авторитетов" практически не осталось уже. Их отовсюду уже попёрли кроме Украины, даже с рашки. Вот они все в Украину и съезжаются...
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Многие бизнес-центры уже контролируются грузинской диаспорой. Да что там бизнес-центры! Украинский Водафон переходит в руки азербайджанцам! Бизнес-джеты с командами "инвесторов" (прибирающими к рукам земельные участки и элитную недвижимость) из Азербайджана частые гости в Жулянах. После зеленой шмаркли украинцы однажды проснутся, а Украины-то и нет! Зато "будет весело".
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А что нацжены? Или 10 000 белых ходоков Биляцкого? Агрессор уже в Киеве! Капитуляции-ни?
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Почекайте трішечки. Скоро, завдяки ЗеКварталуКвн, в Київ приїдуть амністовані "наші люди" з Донбасу, працювати "охоронцями"! Ви зробили це Зеразом!
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Для таких чурбанов должна быть пожизненная каторга. У нас слишком лояльное отношение вообще к иностранцам, а к иностранцам с параши
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Почти все воры в законе в Украине с Кавказа. Недавно украинца азеры раскороновали. Вот и тянут в Украину всякую шваль с гор. Так что привыкайте что подобные иностранцы, это азеры, ары или грузины.

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Уроженецили гражданин другого государства? Если гражданин - то какого? И кем он работал в ночном клубе?
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Эти "иностранцы" уже контролируют большую часть столичных заведений. Аваков чёрт !
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а почему он палец указательный не показывает? Равшан ниучем неувиноват!
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уроженец другого государства ...100% бибизяна ...
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...был я кадысь начальником охраны в Чикаго. -- шо на Левобережной...
Так и драк небыло, и даже ничего не взрывалось... -- хотя рядом, у гастронома, менты пацана пристрелили -- щас памятник стоит...
А мы работали! *)
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Что это за "другое государство", да уж.
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Опять эти иностранцы... Не все кавказцы преступники но большинство преступлений совершается кавказцами. Понятно же что они сюда не учится едут, и не на завод работать.
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Им оказался 23-летний уроженец другого государства. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3157493

Ну що це б..дь таке? Навіщо тоді тут ця новина?
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ну просто в паспорте написано было - уроженец другого государства, при нынешнем всплеске патриотизма в новости ничего странного. Главное что не с Украины. Походу надо полиции прибегать к помощи ясновидящих, на крайняк и цыгане сойдут.
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...Журналист Станислав Речинский, который ранее руководил пресс-службой СБУ и был советником главы МВД Авакова, на своей странице в Фейсбуке обнародовал информацию о жесткой потасовке в Офисе Президента.«Команда Зе пошла в разнос. В среду на Банковой подрались Баканов и Богдан. Богдан с тех пор на работу не выходит. Причина конфликта - назначение начальника ГСУ СБУ. Богдан хотел Нескоромного. Баканов - Вовка. Богдану выбили зуб. Кроме того, Зе подписал подання Баканова на увольнение двух зампредов. Бухарева и Нескоромного. Дублика не подписал. Баканов - это Коломойский. И он сейчас фактически управляет СБУ. И это плохо», - резюмировал журналист.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/338594-draka_na_bankovoj_bakanov_vybil_bogdanu_zub_-hurnalist
...
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Бухарев изначально был плохим назначением. На нём в плане коррупции клейма негде ставить. Если это всё правда то там уже очень весело. Ну в принципе ожидаемо. Всё должно было привести или к серьёзной притирке или к драке. Публика в новой команде слишком уж разношерстная.
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А можно было пристрелить этого иностанца при задержании?
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Люди перестаньте читать заголовки!!!
Произошел конфликт с сотрудником заведения!
Содрудник на работе, по любому трезвый,
И посетитель...
Как вел себя посетитель, что произошел конфликт с сотрудником?
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Чурка, аж смердить з монітора чурбаном (бараниною, козлятиною та всякими їхніми спеціями)
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