 Иностранец в ночном клубе избил до смерти киевлянина, - полиция столицы

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в развлекательном комплексе Голосеевского района избили его 25-летнего брата, которого в тяжелом состоянии госпитализировали. На вызов выехала следственно-оперативная группа территориального подразделения.

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Как рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин, правоохранители опросили свидетелей правонарушения, отработали прилегающую территорию и видео с камер наблюдения.

"Мы установили, что потерпевший отдыхал в ночном клубе, где у него произошел конфликт с сотрудником учреждения. На улице словесная перепалка переросла в драку, в результате которой парень получил травму головы, которая в дальнейшем оказалась смертельной", - сообщают в полиции.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 23-летний уроженец другого государства. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Судом решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

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