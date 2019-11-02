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 Политика Украины, За рубежом
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 В Украине ведется борьба и будет определено будущее, основанное на правилах подлинной демократии, - Фриланд

Поддержка Украины в ее борьбе - неотъемлемый элемент внешней политики Канады.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хотя я очень горжусь ролью украинской диаспоры в Канаде, для меня как для главы МИД крайне важно подчеркнуть, что Канада поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины не из-за наличия фантастической украинско-канадской общины. Мы поддерживаем Украину из-за важных принципов, за которые она борется", - сказала Фриланд.

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Она подчеркнула, что Украина сейчас находится на "передовой борьбы между демократией и авторитаризмом".

"Современная Украина - это государство, в котором ведется борьба и будет определено будущее, основанное на правилах международного порядка и подлинной демократии в мире. Именно поэтому поддержка Украины в ее борьбе является неотъемлемым элементом внешней политики Канады", - отметила министр иностранных дел Канады.

Фриланд отметила, что Украина смогла выстоять как независимое демократическое государство, но продолжает находиться в серьезной опасности. "Поддержка Украины не сводится к украинским канадцам, она касается принципов демократии и международного права", - подытожила дипломат.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157490
 
 
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что значит на сегодня Украина, сказал Портнов ясно.Она состоит из зеленых и тупых.
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Майбутнє України це пряма військова демократія де все вирішує агресивна та войовнича меншість населення, яка володіє правом голосу і всією повнотою влади! В Давній Греції раби не мали виборчого права!
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В Украине ведется борьба

...шо за борьба ведётся? -- нам с Германии не видно -- мы ж не Канада...
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війна серед гівна - це шахрайська анархія, а не демократія, уже встановлена, а як з гівна може вилізти демократія? Ніяк, демократія з гівна не росте.
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